Nächtliche Streiks im Südlibanon: mehrere Zielorte

Israelische Angriffe trafen Tallusa und seine Umgebung, den Stadtrand von Aïta al-Jabal und das Gebiet zwischen Hadatha und Haris am Mittwochabend, den 4. November 2026. Der Versand für die letzten beiden Dörfer deutete darauf hin, dass die Raketen nicht explodiert waren. Am Donnerstagmorgen warf eine Drohne eine ohrenbetäubende Granate in der Nähe der Al-Amriyeh-Moschee im Gebiet Mansouri ab. Diese Vorfälle folgten dem Streik auf einem Motorrad in Qabrikha am Mittwochnachmittag, dessen offizielle Aufzeichnungen einen Toten und einen Verletzten enthielten.

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Die Nachtstreiks im Südlibanon trafen Tallusa, den Stadtrand von Aïta al-Jabal und das Gebiet zwischen Hadatha und Haris am Mittwochabend, den 4. November 2026. Eine libanesische Nachrichtenagentur berichtet, dass die zwischen den beiden letztgenannten Orten abgefeuerten Raketen nicht explodiert sind. Am Donnerstagmorgen warf eine Drohne eine ohrenbetäubende Granate in der Nähe einer Moschee im Mansouri-Gebiet ab. Diese Ereignisse folgen dem tödlichen Streik am Mittwochnachmittag in Qabrikha, wo das Gesundheitsministerium einen Tod und eine Verletzung angekündigt hat.

Nächtliche Streiks im Südlibanon: Tallousa und Aïta ins Visier genommen

Zwei israelische Angriffe zielten am Mittwochabend auf Tallousa und seine Umgebung. Die Botschaft, die sie berichtet, erwähnt das Dorf und seinen Umfang, ohne ein bestimmtes Gebäude zu identifizieren. Sie enthält keine menschliche oder materielle Bilanz. Es gibt auch nicht den Typ des Flugzeugs an, das für diese Angriffe verwendet wird.

Ein weiterer Bericht vom selben Abend bezog sich auf einen Angriff der israelischen Luftfahrt auf den Stadtrand von Ayta al-Jabal. Es unterscheidet diesen Streik von zwei anderen Angriffen in der Gegend zwischen Hadatha und Haris. In diesem Bericht ist keine Bilanz enthalten.

Diese Information dokumentiert mehrere Angriffe in verschiedenen Sektoren. Sie geben nicht die Anzahl der in Tallusa oder Aïta al-Jabal verwendeten Munition an. Sie können auch nicht die militärischen Ziele identifizieren, die die israelische Armee in diesen Orten gesucht hat.

Nicht explodierte Raketen zwischen Hadatha und Haris

Der Bericht über Hadatha und Haris enthält ein besonderes Detail. Laut der libanesischen Botschaft führten die beiden Angriffe zwischen diesen Dörfern nicht zur Explosion von Raketen. Dies bezieht sich nur auf diese beiden Angriffe. Sie gilt nicht für Streiks auf Tallusa oder solche, die in der Nähe von Aïta al-Jabal gemeldet wurden.

Der Bericht beschreibt nicht die Ursache dieser Explosion. Es liefert keine authentifizierten Fotos der Ausrüstung oder Details ihres Zustands. Er meldet auch keine Intervention, um sie zu neutralisieren. In den konsultierten Versendungen wird ihr Schicksal nicht angegeben.

Die Nachtsendungen zeigen keine Anzahl beschädigter Wohnungen oder evakuierter Personen. Das Fehlen einer Aufzeichnung in diesem Stadium bedeutet nicht, dass kein Opfer oder Schaden gefunden wurde. Es begrenzt einfach die Konsequenzen, die aus den verfügbaren Informationen ermittelt werden können.

In Qabrikha bleibt die Bilanz vom Mittwoch getrennt

Am Mittwoch hatte eine israelische Drohne ein Motorrad in Qabrikha im Bezirk Marjayoun ins Visier genommen. Das Notfalleinsatzzentrum des libanesischen Gesundheitsministeriums meldete einen Todesfall und eine Verletzung. In der Pressemitteilung wurden die ersten Informationen geklärt, in denen nur eine verletzte Person erwähnt wurde.

Diese Einschätzung betrifft den Anschlag vom 4. Novembernachmittag. Es sollte nicht auf nächtliche Streiks auf Tallusa, Aïta al-Jabal oder den Hadatha-Haris-Sektor zurückgeführt werden. Die konsultierten Gesundheitsinformationen geben weder die Identität der Opfer noch den Gesundheitszustand der verletzten Person an.

Die israelische Armee behauptet, zwei Personen ins Visier genommen zu haben, die sie beschuldigt, ihre Soldaten beobachtet zu haben. Diese Rechtfertigung bleibt die der israelischen Armee. Es gibt keine unabhängigen Beweise, um die Aktivität der Betroffenen zu bestimmen.

Am selben Tag meldete eine weitere libanesische Entsendung einen israelischen Luftangriff auf Qantara. Sie gab keine Bilanz. Diese Episode vor den abendlichen Anschlägen ergänzt die Folge von Berichten im Süden, ohne insgesamt Opfer zuzulassen.

Donnerstagmorgen, eine Granate in der Nähe einer Moschee

Der letzte Vorfall in dieser Sequenz betrifft den Mansouri-Sektor, Donnerstagmorgen, 5. November. Laut einer libanesischen Nachrichtenagentur warf eine israelische Drohne eine ohrenbetäubende Granate in der Nähe der Al-Amriyeh-Moschee in der Nähe der Stadt ab.

Der Bericht stellt das Gerät in der Nähe des Ortes der Anbetung. Er beschreibt keinen direkten Schlag gegen das Gebäude. Es wird nicht angegeben, ob Personen zum Zeitpunkt des Vorfalls vor Ort waren. Es gibt keine menschlichen oder materiellen Aufzeichnungen, die diesen Versand begleiten.

Kreditlinie

Foto der libanesisch-israelischen Grenze. Es stellt nicht die Angriffe vom 4. und 5. November 2026 dar. © François el Bacha für Libnanews.com. Alle Rechte vorbehalten.

Quellen und Referenzen

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