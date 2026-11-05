Montenegro: EU will Verhandlungen beenden

Montenegro könnte seine Verhandlungen mit der Europäischen Union vor Ende 2026 abschließen. Das am 4. November angenommene Erweiterungspaket sieht einen indikativen Fahrplan mit einer möglichen Vertragsunterzeichnung im Juni 2027 vor. Die Zustimmung der Mitgliedstaaten, Reformen und Ratifizierungen bleiben von wesentlicher Bedeutung. Podgorica zielt darauf ab, der Union im Jahr 2028 ohne jegliche Garantie in diesem Stadium beizutreten. 21 Kapitel werden vorläufig geschlossen. Zukünftige Entscheidungen sollten sich auf die noch offenen Bereiche und institutionellen Bedingungen für den Beitritt konzentrieren.

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Der europäische Beitritt Montenegros ist klar: Das Land könnte seine Verhandlungen mit der Europäischen Union vor Ende 2026 abschließen. Diese Perspektive spiegelt sich im Erweiterungspaket wider, das die Europäische Kommission am Mittwoch, dem 4. November, angenommen hat. Das Land braucht noch die Zustimmung der Mitgliedstaaten zu den Endphasen. Die Ankündigung bringt Podgorica einem Beitrittsvertrag näher, ohne ihm zu einem bestimmten Zeitpunkt den Beitritt zur Union zu garantieren.

Der Zeitplan ist jetzt präziser. Ein Vertrag könnte bereits im Juni 2027 unterzeichnet werden, so die Agenturpresse. Die montenegrinischen Behörden strebten 2028 den Beitritt an. Dieses politische Ziel bleibt von der europäischen Entscheidung über die Aufnahme und die notwendigen Ratifizierungen getrennt. Montenegro mit seinen rund 630 000 Einwohnern will das achtundzwanzigste Mitglied der Union werden.

Beitritt Montenegros zur Europäischen Union: ein entscheidender Schritt

Die Bewertung vom 4. November stellt das Land an die Spitze der fortgeschrittensten Kandidaten. Die Kommission begleitet ihren jährlichen Fahrplanbericht für vier Länder: Montenegro, Albanien, Moldawien und die Ukraine. Für Podgorica hat die Arbeit am künftigen Vertrag bereits begonnen. Auch die finanziellen Vorbereitungen sind vorangekommen. Diese Schritte begleiten die Verhandlungen, ersetzen aber nicht die verbleibenden Entscheidungen.

Der Umfang dieses Fortschritts geht über eine einfache Kalenderänderung hinaus. Die Union war seit Abschluss der Gespräche mit Kroatien im Jahr 2011 nicht mehr in der Lage, die Verhandlungen mit einem Kandidaten abzuschließen. Die montenegrinische Annäherung ist daher ein konkreter Test für die Rückkehr zu einer effektiven Erweiterung. Andere Anwendungen behalten ihr eigenes Tempo und ihre eigenen Bedingungen.

Verhandlungen seit 2012 aufgenommen

Der Antrag Montenegros geht auf den 15. Dezember 2008 zurück. Das Land erhielt den Kandidatenstatus im Dezember 2010, vor der Eröffnung der Verhandlungen im Juni 2012. Der Prozess beinhaltet die Wiederaufnahme gemeinsamer europäischer Regeln. Sie untersucht die öffentliche Politik nach Kapiteln auf Konferenzen, bei denen der Kandidat und Vertreter der Mitgliedstaaten zusammenkommen.

Zu diesem Zeitpunkt sind die 33 Verhandlungskapitel offen und 21 vorläufig geschlossen. Auf der letzten Konferenz am 12. Oktober 2026 wurden drei Bereiche abgeschlossen: Wirtschafts- und Währungspolitik, Statistik, Sozialpolitik und Beschäftigung. Zwei weitere, Wettbewerb und Zollunion, hatten im Juli dieses Stadium erreicht. Der Rat hat außerdem im April eine Gruppe zur Vorbereitung des Vertrags und der damit verbundenen Rechtsakte eingesetzt.

Ein vorläufiger Zeitplan bis Juni 2027

Der Fahrplan teilt die nächsten Diskussionen zwischen November und Dezember. Energie, Verkehr, Steuern, Warenverkehr und Ernährungssicherheit stehen in der ersten Reihe. Dann werden Justiz, Grundrechte, Umwelt und institutionelle Regelungen einbezogen. Das Ganze unterliegt weiterhin der Zustimmung des Rates.

Nach einer möglichen Schließung im Dezember könnte der Vertragstext im Frühjahr 2027 finalisiert werden. Die Roadmap sieht dann ihre Unterzeichnung im Juni vor. Darin heißt es, dass diese Benchmarks dem Ergebnis der Diskussionen oder Entscheidungen der Institutionen nicht vorgreifen. Auch juristische Übersetzungen und Vereinbarungen über Finanz- oder Übergangsbestimmungen müssen erfolgreich sein.

Die Überwachung der Verpflichtungen würde bis zum Beitritt fortgesetzt. Die Kommission sieht im Falle von Schwierigkeiten regelmäßige Bewertungen und Korrekturmaßnahmen vor. Er sieht auch eine Klausel vor, um den Beitritt zur Union als letztes Mittel zu verschieben, wenn schwere Rückschläge nicht anderweitig korrigiert werden können.

Reformen müssen nachhaltig sein

Der Bericht über Montenegro stellt eine Beschleunigung der Vorbereitungen fest. Vierzehn Kapitel wurden im Bezugszeitraum vorläufig geschlossen. Nach Auffassung der Kommission sind alle Schlusskriterien erfüllt. Diese positive technische Bewertung allein ist jedoch keine Entscheidung der europäischen Regierungen.

Der Text hebt die Rolle der Parteienzusammenarbeit bei der Annahme von Gesetzen zur europäischen Integration hervor. Verfassungsänderungen haben die Unabhängigkeit der Justiz, der Staatsanwälte und der Zentralbank gestärkt. Auch freie Stellen im Verfassungsgericht wurden besetzt. Es sind noch weitere Anstrengungen erforderlich, um die Vorbereitungen abzuschließen.

Der Bericht behält Vorbehalte gegenüber den institutionellen Arbeitsmethoden. Das Gesetzgebungsverfahren basiert immer noch weitgehend auf der Dringlichkeit, insbesondere bei beitrittsbezogenen Rechtsvorschriften. Es wird auch an internationalen Wahlempfehlungen gearbeitet. Die Nähe einer Frist entbindet die Behörden daher nicht von der Konsolidierung der Qualität und Durchführung von Reformen.

Vom Ende der Verhandlungen bis zum Beitritt zur Union

Der europäische Prozess unterscheidet mehrere Entscheidungen. Nach Abschluss der Verhandlungen entscheidet die Kommission über die Beitrittsfähigkeit des Landes. Die Staaten müssen dann ihre Zulassung einstimmig genehmigen. Auch das Europäische Parlament muss seine Zustimmung geben.

Der Vertrag muss endlich von den Mitgliedstaaten und dem Beitrittskandidaten unterzeichnet und ratifiziert werden. Der Abschluss der Kapitel, die Unterzeichnung des Vertrags und sein Inkrafttreten sind daher nicht austauschbar. Ein für einen dieser Schritte angekündigtes Datum setzt nicht automatisch Folgendes fest.

Für Montenegro rückt die nächste Frist näher: Die Kommission beabsichtigt, dem Rat bis Mitte November die noch erforderlichen gemeinsamen Standpunkte zu übermitteln. Die Kommission hat die nächsten Schritte noch nicht genehmigt.

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