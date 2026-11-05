Tanker traf Katar: unbekannter Rekord

Ein Tanker wurde von zwei nicht identifizierten Projektilen 50 Seemeilen nördlich von Madinat Ash Shamal, Katar, getroffen. Die am 5. November veröffentlichte britische Warnung bestätigte nicht den Zustand der Besatzung, den Schaden oder die Umweltauswirkungen. Es gibt nicht den Namen des Schiffes oder des Täters der Schießerei an. Die Behörden untersuchen und empfehlen Vorsicht in der Region. Dieser Bericht muss von dem Vorfall vom 3. November vor Lima, Oman, unterschieden werden.

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Ein Tanker, der vor Katar getroffen wurde, ist Gegenstand einer neuen britischen Warnung, die am Donnerstag, dem 5. November, veröffentlicht wurde. Das Schiff erhielt zwei nicht identifizierte Projektile nördlich von Madinat Ash Shamal. Der Zustand der Besatzung, Schäden und Umweltfolgen bleiben unbekannt.

Bericht 50 Meilen nördlich von Katar

Das britische Marine Safety Centre UKMTO fand den Vorfall 50 Seemeilen nördlich von Madinat Ash Shamal. Diese Strecke entspricht etwa 93 Kilometern. Seine Mitteilung ist Nummer 196 und Datum 5. November.

Eine Nachrichtenagentur platziert die Auswirkungen am Mittwoch, 4. November um 23:20 Uhr UTC. Dies entspricht Donnerstag, 5. November, um 0220 in Katar. Das lokale Datum des Vorfalls und das Datum der Ausschreibung fallen daher trotz der Änderung von Tag zu Tag zusammen.

Tanker vor der Küste getroffen: noch unbekannt

Der Hinweis gibt nicht den Namen des Schiffes, seine Flagge oder seine Ladung an. Es identifiziert nicht die genaue Art der Projektile oder ihre Quelle. Kein Autor wird ernannt.

Das Fehlen einer bestätigten Aufzeichnung bedeutet nicht, dass die Besatzung unversehrt ist. Sie erlaubt auch nicht die Ankündigung von Opfern, Verschmutzung, Feuer oder Verlust des Antriebs. Diese Elemente sollten von den Behörden und dem Betreiber festgelegt werden.

UKMTO verlangt von Schiffen, dass sie mit Vorsicht durchfahren und verdächtige Aktivitäten melden. Die Behörden setzen ihre Ermittlungen fort.

Ein separater Vorfall von dem in der Nähe von Oman angekündigten

Diese Warnung sollte nicht mit der vom 3. November vor Lima, Oman, verwechselt werden. Im vorherigen Fall hatten zwei Projektile den Maschinenraum eines Tankers getroffen, 14 Seemeilen nordöstlich von Lima.

In der ersten Mitteilung wurden keine Verletzungen oder Umweltschäden gemeldet. Diese Bilanz kann nicht auf das jetzt gemeldete Schiff nördlich von Katar übertragen werden. Beide Ausschreibungen betreffen unterschiedliche Positionen und Zeitpläne.

Der neue Bericht kommt während der Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen zwischen Washington und Teheran. Sie liefert jedoch keine Beweise, die Auswirkungen mit einer Entscheidung der Parteien in Verbindung bringen könnten. Die Identität des Tankers und die Situation seiner Besatzung bleiben die ersten erwarteten Informationen.

Quellen und Referenzen

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