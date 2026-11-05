Vertragslehrer: ein Aufenthalt im Libanon beantragt

Der Parlamentarische Bildungsausschuss empfiehlt, den Beschluss 1513 zu verschieben und die Lehrerverträge beizubehalten. Seine Intervention vom 4. November fordert auch eine Wiederaufnahme der Kurse in der öffentlichen Sekundarschule. Hinter den Schwellenwerten von 32 Schülern pro Klasse und 125 Schülern pro Betreuer steht der Konflikt in Bezug auf Arbeitszeiten, Zahlen und Timing. Die vorliegenden Daten geben Aufschluss über das Gewicht der Auftragnehmer, ermöglichten jedoch keine Quantifizierung der unmittelbar von den streitigen Maßnahmen betroffenen Arbeitsplätze.

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Vertragslehrer im Libanon fanden Unterstützung für das Parlament in ihren Armen mit dem Bildungsministerium. Der Konflikt betrifft die Aufrechterhaltung ihrer Verträge, aber auch die Klassengröße und die Betreuung der Schüler. Auf ihrer Sitzung am 4. November 2026 in Anwesenheit von Ministerin Rima Karami empfiehlt die Bildungskommission, die Entscheidung 1513 am 28. Oktober zu verschieben. Gleichzeitig forderte sie die Liga der öffentlichen Sekundarlehrer auf, zu ihrem Streik zurückzukehren. Dieser Appell muss noch in Entscheidungen umgesetzt werden: Die parlamentarische Empfehlung macht die ministerielle Maßnahme nicht ungültig und die Wiederaufnahme der Kurse muss noch bestätigt werden.

Vertragslehrer im Libanon: Konservierung von Verträgen und Stunden

Unter dem Vorsitz von Hassan Mourad nahm der Ausschuss seine Empfehlung mit der Mehrheit seiner Mitglieder an. Sie forderte die Beibehaltung von Verträgen für Vertragslehrer und Hilfskräfte, bekannt als « moustaane bihom ». Die Prüfung der betreffenden Akte ist noch nicht abgeschlossen. Die Abgeordneten wollen auch, dass Lehrer, die daran gehindert wurden, Unterricht zu geben, an den Lehrprogrammen teilnehmen können, mit einem versicherten Stundendienst. Dieser Antrag gilt für diejenigen, die ihre administrative Präsenz in Institutionen weiterhin respektieren.

Für Lehrer, die pro Stunde bezahlt werden, reicht es nicht aus, einen Vertrag einzuhalten: Wir müssen immer noch Kurse geben. Ihr Einkommen hängt von der Dienstleistung ab, die sie erhalten. Eine umgruppierte Klasse, eine geänderte Zuweisung oder eine neue Verteilung von Materialien kann diesen Dienst reduzieren, ohne dass der Vertrag formell gebrochen wird. Dieser Fragilität will die parlamentarische Empfehlung Rechnung tragen, indem sie die Einhaltung von Verträgen mit der Garantie von Unterrichtsstunden verbindet.

Das Schuljahr hat bereits begonnen und die Abgeordneten versuchen, eine Trennung in den Schulen zu vermeiden. Ihre Empfehlung basiert auf Bildungsverträgen und Dienstleistungen, ohne eine allgemeine Amtszeit oder eine neue Gehaltsskala anzukündigen. Die Zahlung der fälligen Beträge, eine weitere zentrale Forderung der Auftragnehmer, bleibt zu bearbeiten.

Ein Streik, der von 3.229 Stimmberechtigten unterstützt wird

Die Mediation findet zu Beginn der am Mittwoch, dem 4. November, angekündigten Bewegung statt. Am Tag zuvor hatte die Public Secondary League ihre Verpflichtung bekräftigt, die Abstimmung der Generalversammlungen zu respektieren. Von 4.253 Teilnehmern hatten 3.229 den Streik gewählt, oder etwa 75,9%. Die Gegner waren 591 und die Abstinenzler 433.

Die interne Machtbalance ist klar: Die Stimmen dafür übertreffen die der Gegner und der versammelten Abstinenzler. Das tatsächliche Ausmaß der Mobilisierung bleibt jedoch schwieriger zu messen: Es gibt keine verifizierten nationalen Zählungen von geschlossenen Gymnasien oder Streiklehrern.

Die Liga näherte sich daher den Diskussionen mit einem weitgehend mehrheitlichen Mandat ihrer Generalversammlungen. Um die Wiederaufnahme zu erhalten, bat ihn die Kommission, eine Entscheidung der Lehrer selbst zu überdenken. Die Garantien der Schulorganisation werden daher entscheidend sein. Es wird Sache des Gewerkschaftsvertreters sein, zu entscheiden, und dann der Institutionen, die Rückkehr in die Klasse zu organisieren.

Verträge und Hilfsorganisationen machen fast 58 % aus

Das letzte statistische Bulletin, das dem Jahr 2024-2025 gewidmet ist, zeigt, wie sehr die öffentliche Schule von diesem Personal abhängt. In der öffentlichen Bildung unterscheidet die Volkszählung 17.996 Auftragnehmer, 2.030 Assistenten und 13.762 Inhaber. Die Gesamtzahl, zusammen mit den anderen Kategorien, ist 34.608 Mitarbeiter. Somit machen allein die Auftragnehmer rund 52 Prozent aus. Bei Hilfsstoffen stieg ihr Anteil auf 57,9 %.

In 2023-2024 war ihr Gewicht niedriger. Das vorherige Bulletin hatte 18.108 Auftragnehmer und 2.113 öffentliche Assistenten von insgesamt 37.841. Die beiden Kategorien machten etwa 53,4 Prozent aus. Ihr relatives Gewicht steigt bei der nächsten Volkszählung trotz eines leichten Rückgangs ihrer Anzahl. Diese Erhöhung ihres Anteils ist daher eher auf die Entwicklung der Gesamtzahl der Beschäftigten als auf eine Erhöhung ihrer Zahl zurückzuführen.

Die Vertragsakte betrifft somit eine Mehrheit der in der Öffentlichkeit aufgeführten Mitarbeiter. Diese Statistiken decken jedoch den gesamten Sektor ab, über die einzigen beteiligten Gymnasien hinaus. Vor den Maßnahmen vom Herbst 2026 erlauben sie es nicht, die Zahl der direkt von ihnen betroffenen Personen zu zählen.

Das gleiche Bulletin enthält 294.726 Studenten im öffentlichen Sektor, von denen 50.171 auf der Sekundarstufe sind. Auch dies ist die Zahl der Schüler im Vorjahr, nicht die Zahl der Schüler, die am 4. November nicht in der Schule waren. Sie geben jedoch das Maß des Schulnetzwerks an, in das der Konflikt verwickelt ist. Der Platz von Nichtinhabern verbindet die Beschäftigungsbedingungen für Lehrer eng mit der Kontinuität der Kurse.

Die Schwelle von 32 Studenten im Mittelpunkt der Meinungsverschiedenheit

Insbesondere betrifft der Streit die Duplizierung von Klassen. In seiner Erklärung vom 30. Oktober legt das Ministerium eine Schwelle von 32 Studenten vor, gegenüber einer Referenz von 40 in der Geschäftsordnung. Er erklärte, dass er die Vorschläge der Vertreter der High School und der Direktionen berücksichtigt habe. Der Unterschied beträgt acht Schüler, eine 20% niedrigere Schwelle als diese Referenz.

Die Liga bestreitet diese Präsentation. Sein Leiter der Medienarbeit, Hassan Khodr, erinnerte daran, dass sein Vorschlag 30 Studenten war. Er argumentiert auch, dass die regulatorische Obergrenze von 40 Doppelarbeit nicht verboten habe, bevor sie erreicht worden sei. Es ist sowohl die gewählte Schwelle als auch die Art und Weise, wie sie präsentiert wird, die beiden Parteien entgegensteht.

Das Ministerium hebt die Entspannung der 40 Studenten in den Vorschriften hervor. Die Liga hingegen beurteilt die 32 Studenten nach ihrer 30-jährigen Bewerbung und weigert sich, die Übersetzung ihrer Vorschläge dort zu sehen. Hinter der scheinbaren Nähe der Figuren sprechen die beiden Seiten daher nicht vom gleichen Ausgangspunkt.

In Institutionen läuft die Anwendung dieser Schwelle auch den Realitäten der Räume zuwider: Ihre Größe, die Anzahl der anwesenden Mitarbeiter und der Begleitungsbedarf variieren. Die Direktionen fordern, dass die materiellen Fähigkeiten, die sie an die Abteilung weitergegeben haben, berücksichtigt werden. Die Entscheidung, eine Abteilung beizubehalten oder zu konsolidieren, bestimmt dann die Anzahl der Kurse, die angeboten werden, und die Stunden, die unter Lehrern verteilt werden.

Überwachung, ein weiterer Reibungspunkt

Die gleiche Divergenz tritt im administrativen und pädagogischen Rahmen der Gymnasien auf. Das Ministerium stellt einen Betreuer für 125 Studenten statt 150 vor. Er verwies auch auf die Möglichkeit, je nach Bedarf 15 Stunden Überwachung hinzuzufügen. Sie stellt diese Bestimmungen als Anpassung des Rechtsrahmens an die Bedürfnisse der Institute dar.

Hassan Khodr widersetzt sich einer anderen Referenz: Entscheidung 1065 vom 29. August 2026, die angeblich einen Betreuer für jeweils 100 Studenten behielt. Die Liga beruft sich somit auf eine neuere Organisation, die sie immer noch für anwendbar und schützender hält. Diese Verzögerung erklärt die Herausforderung zu einer Maßnahme, die die Abteilung als günstig darstellt.

Mit einem Betreuer für 125 statt 150 Studenten wird die theoretische Belastung um 25 Studenten reduziert. Aber es erhöht sich auch, wenn wir die Gewerkschaftsreferenz von 100 beibehalten. Um die Auswirkungen auf Stellen und Aufsichtszeiten zu messen, wären die Anzahl der Schüler in jeder Schule, Rundungsregeln, bereits verteilte Dienstleistungen und gewährte Ausnahmen erforderlich.

Die Verhandlungen müssen daher die Referenzregel sowie die Bedingungen für ihre Anwendung klären. In Ermangelung einer Bilanz der einzelnen Betriebsstätten können weder die erwarteten Einsparungen noch ein möglicher nationaler Beschäftigungsrückgang quantifiziert werden.

Direktionen bitten um Berücksichtigung von Gebäuden

In einem Ansatz für Rima Karami baten die Direktoren der öffentlichen Gymnasien darum, die Daten als Grundlage für Entscheidungen zu verwenden. Das am 3. November veröffentlichte Memorandum bezieht sich auf die Anzahl der Mitarbeiter, die Anzahl der Zimmer, ihre Größe und ihre Unterbringungskapazität. Sie unterstützt die Ziele der Rationalisierung und fordert gleichzeitig eine Verschiebung der Veränderungen, die bereits konstituierte Gruppen stören.

Die Direktoren weisen auch darauf hin, dass die Aufgaben der Aufsichtsbehörden gleichzeitig sind. Sie betreffen Korridore, Kurse, Bewegungen zwischen Sitzungen und unvorhergesehene Situationen. Die Verteilung der Räume zählt so viel wie die Gesamtzahl der Schüler. Zwei Gebäude mit dem gleichen Personal können unterschiedliche Bedürfnisse haben, wenn ihre Böden, Zugänge oder Ausrüstung verteilt sind.

Der Zeitplan verstärkt die Schwierigkeit. Gymnasien haben bereits Schüler verteilt, Zeitpläne gestoppt und Auswertungen gestartet. Das Ändern von Divisionen in diesem Stadium erfordert die Wiederaufnahme mehrerer dieser Operationen zusammen. Deshalb bestehen die Abgeordneten auch darauf, dass das Schuljahr in den zweiten Monat geht. Die Neugründung dieser Organisation mobilisiert Führungskräfte und Lehrer mit Arbeitszeitkosten, die nicht unbedingt in einer Haushaltslinie enthalten sind.

Ausnahmen für kleine Klassen

Das Ministerium nennt auch Ausnahmen für Klassen, deren Anzahl unter den gesetzlichen Mindestwerten bleibt. Er nennt 10 Schüler für den Kindergarten, den dritten Zyklus der Grundbildung und der Sekundarstufe. Das für die ersten beiden Zyklen angekündigte Minimum beträgt 15 Studenten. Geografische, sicherheitspolitische und soziale Gegebenheiten können eine Anpassung rechtfertigen, ebenso wie das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer benachbarten Niederlassung.

Der dritte Zyklus entspricht den Jahren der Grundbildung College, vor der High School. Es gibt eine andere Bestimmung für seine Anwesenheit in einigen Sekundarschulen. Das Ministerium erklärt, dass es keine weiteren Öffnungen dieses Zyklus in Gymnasien erlaubt, die es für 2026-2027 beantragen. Er wies jedoch darauf hin, dass frühere Situationen für dieses Jahr unverändert blieben.

Die Liga hatte ein Minimum von sieben Studenten vorgeschlagen. Für kleine Abteilungen kann die Erlangung einer Ausnahmeregelung die Aufrechterhaltung einer engen Schulbildung vor allem dann vorsehen, wenn die Gruppierung von Schülern schwierig ist. Die Folgen werden daher von den vor Ort erteilten Genehmigungen abhängen. Nationale Minima verurteilen nicht alle diese Klassen zur Schließung, aber sie garantieren auch nicht ihre Beibehaltung.

Streik stellt ein besonderes Problem für Auftragnehmer dar

Hamza Mansour, Koordinatorin der vertraglichen Lehrerbewegung, sprach am 4. November eine weitere Schwierigkeit an: Tage ohne Kurs können zu Lohnverlusten für diese Mitarbeiter führen. Sie fordert, dass die Inanspruchnahme ausdrücklich die Erhöhung des Stundensatzes, die monatlichen Zahlungen und die Abrechnung der Stunden September und Oktober einschließt.

In seiner Erklärung forderte er die Anwendung des Gesetzes Nr. 44 über die Verlängerung der vertraglichen Zeit. Er beschreibt Lehrer, die weiterhin ihre Reisen finanzieren, obwohl sie auf Zahlungen warten. Seine Bewegung verurteilt diese Erwartung, ohne eine vollständige Darstellung der Schulden des Staates gegenüber den verschiedenen Kategorien zu liefern.

Auftragnehmer müssen ihre zukünftigen Stunden verteidigen, während sie auf die Zahlung der bereits geleisteten Arbeit warten. Für die betroffenen Haushalte ist die Schwierigkeit unmittelbar. Die Unterstützung der Herausforderung von Gruppierungen kann bedeuten, dass neue bezahlte Stunden aufgegeben werden, während frühere Zahlungen warten. In diesem Punkt behandeln Inhaber und Nichtinhaber den Streik nicht unter den gleichen Bedingungen.

Selbst eine Einigung über die Entscheidung 1513 würde daher die Frage der Rückstände offen lassen. Die Aufrechterhaltung von Verträgen und die Organisation von Kursen, die im Mittelpunkt der parlamentarischen Empfehlung stehen, müssen von Entscheidungen und Zahlungsfristen begleitet werden, um allen Anfragen nachzukommen.

Versprechungen der Überprüfung, Entscheidungen warten noch

Der Berichterstatter des Ausschusses, Edgard Traboulsi, teilte nach der Sitzung mit, dass er die Aussetzung der angefochtenen Entscheidungen beantragt habe. Er berichtete, dass der Minister versprochen habe, sie zu überprüfen und die Ausnahmen zu berücksichtigen. Der Abgeordnete bezieht sich auf ein Überprüfungsversprechen, ohne einen Ministerbeschluss zur Verschiebung anzukündigen.

Um die Auswirkungen der beanstandeten Maßnahmen beurteilen zu können, muss die Zahl der Auftragnehmer mit der wöchentlichen Dienstleistung, die jeder erbracht wird, in Einklang gebracht werden. Die Bedürfnisse unterscheiden sich je nach Disziplin und Institutionen: Ein nationales Personal lässt nicht wissen, welche Stunden neu zugewiesen werden können oder an welche Lehrer.

Die genaue Anzahl der betroffenen Verträge, die sich möglicherweise ändernden Stunden und die Haushaltskosten für ihre Beibehaltung müssen noch festgelegt werden. Die meisten Einrichtungen warten auf Anweisungen zu den einzuhaltenden Regeln, den zu überprüfenden Situationen und den zu gewährleistenden zeitbasierten Diensten. Die Antwort der Liga auf den parlamentarischen Appell wird ihrerseits über die Bedingungen für eine Wiederaufnahme der Kurse entscheiden.

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