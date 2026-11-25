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« Frische » Einlagen in libanesischen Banken erreichten Ende August 2026 5,65 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 4,50 Milliarden US-Dollar Ende Dezember 2025, so der Quartalsbericht der Bank Audi. In der gleichen Tabelle gingen alle Kundeneinlagen zurück. Die beiden Entwicklungen widersprechen sich nicht: Das neue Einzahlungssystem baut sich auf, ohne die eingefrorenen Konten der Krise zurückzuzahlen.

Ein Anstieg von 1,15 Milliarden, insgesamt rückläufig

Die Audi-Serie der Bank bietet eine « frische » Ausgabe von 5.650 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 4.501 Milliarden vor acht Monaten. Die Lücke beträgt 1,149 Milliarden oder etwa 25,5 Prozent. Zwischen den gleichen beiden Daten stiegen die gesamten Kundeneinlagen von 87,191 Mrd. USD auf 85,518 Mrd. USD und die Deviseneinlagen von 86,242 Mrd. USD auf 85,517 Mrd. USD. Bei diesen Beträgen handelt es sich um ausstehende und nicht um kumulierte Beträge, die während des Zeitraums erhalten oder gezahlt wurden.

Die Zahlen zeigen daher, dass das frische Kompartiment mit dem Abnehmen des gemessenen Ganzen gewachsen ist. Sie verfolgen nicht den Ursprung jedes Dollars oder die Verteilung des Anstiegs zwischen Haushalten und Unternehmen. Es kann auch nicht mechanisch von allen Bankwährungen abgezogen werden, um eine alte gesetzlich zahlbare Schuld oder eine zu verteilende Nettoschuld abzuziehen.

Zwei Schaltungen, nicht zwei Namen für den gleichen Dollar

Die Bank des Libanon hat eine separate Behandlung der neuen Fonds organisiert. Für die elektronische Abwicklung umfasst der dem Rundschreiben 165 beigefügte Grundbeschluss Nr. 13548 Geldbeträge, die nach dem 17. Oktober 2019 aus dem Ausland transferiert oder in Form von Banknoten in Fremdwährung entgegengenommen wurden, sowie bestimmte Banknotenbeiträge zu neuen Buchkonten zu den von der Zentralbank festgelegten Bedingungen. Diese regulatorische Definition umfasst den Geldfluss; Die Zahl im Bericht von Bank Audi ist die ihrer statistischen Reihe, ausgedrückt in Dollar.

Diese Partitionierung ermöglicht es Ihnen, Zahlungen in der neuen Schaltung zu verarbeiten, ohne automatisch ein altes Guthaben neu zu qualifizieren. Die Bewegung ist nützlich für die tägliche Aktivität, zum Beispiel wenn ein Unternehmen einen Lieferanten bezahlen muss. Es macht jedoch die eingefrorenen Ersparnisse einer Familie nicht mobilisierbar: Dies wird durch andere Regeln, Rückerstattungsmechanismen und die Verteilung von Verlusten abgedeckt.

Der falsche Indikator zur Beurteilung der Erstattung

Um den Zugang zu alten Einlagen zu überwachen, ist die entscheidende Information der Betrag, der den Einlegern unter welchen Bedingungen und in welchem Zeitraum tatsächlich zurückgegeben wird. Um eine nachhaltige Erholung der Bankvermittlung zu beurteilen, müssen auch Zahlungen, gewährte Kredite und deren Finanzierung betrachtet werden. Die 5,65 Milliarden Dollar werden verwendet, um neue Fonds zu verfolgen; Sie ersetzen keinen dieser Indikatoren.

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