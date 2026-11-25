Der Preisindex gefolgt von der Federal Reserve stieg im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 3,8 %. Das BIP des dritten Quartals wird zu einer annualisierten Rate auf 4,3% korrigiert, aber der reale Verbrauch ist im Oktober nicht derselbe.

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Der Preisindex gefolgt von der Federal Reserve stieg im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 3,8 %. Das BIP des dritten Quartals wird zu einer annualisierten Rate auf 4,3% korrigiert, aber der reale Verbrauch ist im Oktober nicht derselbe.

Die US-Inflation beschleunigte sich im Oktober laut dem Consumer Expenditure Price Index (CPI). Es ist 3,8% im Vergleich zum Vorjahr, nach 3,7% im September, nach Angaben des Bureau of Economic Analysis (BEA) am Mittwoch, 25. November veröffentlicht. Ohne Nahrung und Energie steigt der jährliche Anstieg von 3,1% auf 3,3%. Über einen Monat stiegen beide Indizes um 0,3%.

Haushalte geben mehr aus, ohne mehr zu kaufen

Die Konsumausgaben stiegen im Oktober um 0,3 Prozent in aktuellen Dollars. Sobald die Preiserhöhung reduziert wird, fallen sie jedoch um weniger als 0,1%. Das verfügbare Haushaltseinkommen nach Steuern steigt um 0,8% im Wert. Die Dollar-Ausgabenzahl gibt daher ein günstigeres Bild des Konsums als das der Käufe gemessen am Volumen.

Die Federal Reserve setzt ihr Ziel von 2% aus dem gesamten ECP-Index. Dieser Index ist nicht der Verbraucherpreisindex (CPI), der von einer anderen Stelle veröffentlicht wird. Sie unterscheiden sich insbesondere in den abgedeckten Ausgaben und der Gewichtung jeder Kategorie. Die jährliche Zahl von 3,8 % deckt daher die ECP ab; sie vervollständigt nicht die 12-Monats-Rate, die in der ICC-Veröffentlichung für Oktober fehlt.

Investitionen und Verbrauch

In einer separaten Veröffentlichung verzeichnet die BEA das reale Wachstum des dritten Quartals mit 4,3% annualisiert, verglichen mit 3,4% in ihrer ursprünglichen Schätzung und 2,2% im zweiten Quartal. In den drei Monaten von Juli bis September betrug der Anstieg etwa 1,1% gegenüber dem Vorquartal. Die annualisierte Rate projiziert diese Rate über vier Quartale; sie misst den Fortschritt im Vergleich zum Sommer 2025 nicht.

Die Überarbeitung ist hauptsächlich auf eine höhere Schätzung von Investitionen und Verbrauch zurückzuführen. Die Staatsausgaben unterstützten auch die Aktivität im Laufe des Quartals, während der Rückgang der Exporte und der Anstieg der Importe die Berechnung des BIP beeinflussten. Diese Daten stoppen im September: Der Rückgang der Volumenkäufe im Oktober gibt einen ersten Überblick über den Verbrauch im folgenden Quartal. Die nächste BIP-Schätzung und die ECP-Umfrage vom November werden am 23. Dezember erwartet.

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