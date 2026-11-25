Familien können sich ohne vollständige Datei an die Nationale Kommission wenden. Wie man ein Verschwinden meldet, Informationen übermittelt oder einer Suche folgt.

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Eine Familie, die das Schicksal eines geliebten Menschen ignoriert, der im Libanon verschwunden ist, kann die Nationale Kommission für vermisste Personen und Opfer des Verschwindenlassens ergreifen, ohne eine vollständige Akte zu haben. Die Kommission kann ein Verschwinden melden oder eine Nachricht über eine bereits geöffnete Akte anfordern. Diese Unterscheidung ist wichtig: eine Warnung zu archivieren ermöglicht es uns, eine Suche zu initiieren oder zu füttern, nicht eine sofortige Antwort über das Schicksal einer Person zu erhalten.

Öffnen Sie einen Ordner oder fragen Sie danach

Die Kommission erklärt, dass Familien über ihr Online-Bewerbungszentrum gehen können, das von ihrer offiziellen Website aus zugänglich ist. Es erhält auch Anfragen unter +961 71 104 819 und +961 76 176 040, per E-Mail an info@ncmfd.org.lb und in seinen Büros im Saab-Gebäude in Sodeco, Beiruts Ashrafieh Bezirk. Die Kontaktinformationen finden Sie auf der offiziellen Familienseite.

Der Name der gesuchten Person, der Ort und die Zeit, die zuletzt gesehen wurden, sowie die verfügbaren Dokumente oder Fotos können dazu beitragen, Personen mit engen Namen zu unterscheiden. Die Kommission erklärt, dass es nicht notwendig ist, alle diese Elemente vor der Kontaktaufnahme zu sammeln: Das Dossier kann später abgeschlossen werden. Für jemanden, der bereits ein Verschwinden gemeldet hat, geht es darum, die bestehende Nachfrage zu verknüpfen, anstatt bei Null anzufangen.

Was das Gesetz garantiert und was die Untersuchung noch nicht festgestellt hat

Das libanesische Gesetz Nr. 105 von 2018 erkennt das Recht der Familien an, das Schicksal ihrer Lieben zu erfahren und im Falle des Todes zu wissen, wo sich ihre Überreste befinden. Sie richtet eine Kommission zur Durchführung von Forschungsarbeiten ein. Das Recht zu wissen hängt daher nicht von der Fähigkeit der Familie ab, die Umstände des Verschwindens selbst zu rekonstruieren. Um jedoch eine Antwort zu geben, ist es notwendig, die Archive, die Zeugnisse und, wenn der Track es rechtfertigt, die Elemente, die eine Identifizierung ermöglichen, zu überprüfen.

Eine Person, die ohne Familienangehörige im Besitz von Informationen ist, kann sich auch an die Kommission wenden. Dieser Kanal unterscheidet sich von einer Veröffentlichung in sozialen Netzwerken. Es ermöglicht die Übertragung von Elementen, die Personen oder Orte identifizieren können, ohne sie öffentlich zu zeigen. Die Kommission veröffentlicht die Vertraulichkeitsvorschriften und legt die Verarbeitung biologischer Daten und Proben getrennt vor. Das Versenden von Zeugnissen, die Bereitstellung einer Probe und die formale Identifizierung von Überresten sind drei verschiedene Ansätze.

Eine Suche, die noch durchgeführt werden muss, Datei für Datei

Im Oktober 2026 kündigte die Kommission die Einführung einer nationalen Strategie an. Für Familien besteht die Herausforderung darin, die Forschung über die Anzeigen hinaus verfolgen zu können: ob eine Datei empfangen wurde, wie sie vervollständigt wird und wie Informationen erhalten werden, ohne sensible Daten preiszugeben. Eine neue Spur kann die Untersuchung voranbringen, ohne für eine Entscheidung ausreichend zu sein. Die erwartete Antwort betrifft das Schicksal einer Person, nicht nur die Registrierung ihres Namens.

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