Die Europäische Weltraumorganisation präsentiert am Mittwoch in Berlin ihre ersten Nahaufnahmen von Dimorphos. Es will die Auswirkungen der Auswirkungen von DART messen, die die Umlaufbahn dieses Asteroiden um Didymos um 33 Minuten verkürzt haben.

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Die Europäische Weltraumorganisation präsentiert am Mittwoch in Berlin ihre ersten Nahaufnahmen von Dimorphos. Es will die Auswirkungen der Auswirkungen von DART messen, die die Umlaufbahn dieses Asteroiden um Didymos um 33 Minuten verkürzt haben.

Vier Jahre nach der freiwilligen Kollision der amerikanischen DART-Sonde mit Dimorphos werden Wissenschaftler in der Lage sein, genau zu untersuchen, was die Auswirkungen auf die Asteroidenoberfläche verändert haben. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) wird am Mittwoch, den 25. November, ab 19.45 Uhr in Paris und Berlin (20.45 Uhr in Beirut) die ersten Bilder von Dimorphos präsentieren, die von ihrer Hera-Sonde aufgenommen wurden. Die Präsentation, die im Naturhistorischen Museum in Berlin organisiert wird, wird auf dem ESA Web TV und dem YouTube-Kanal der Agentur übertragen.

Eine kurze Umlaufbahn von 33 Minuten

Am 26. September 2022 richtete die NASA DART auf Dimorphos, einen kleinen Asteroiden von etwa 150 Metern Durchmesser, der sich um Didymos dreht, einen deutlich größeren Körper. Vor dem Prozess brauchte Dimorphos fast zwölf Stunden, um herumzugehen. Beobachtungen von der Erde zeigten, dass der Einschlag diesmal um etwa 33 Minuten reduziert wurde. Es ist daher Dimorphos ‘Orbit um seinen Begleiter, der verwendet wurde, um die Wirksamkeit des Schocks zu messen. Asteroidenpaar bedrohte die Erde nicht.

Die Kollision warf Trümmer in den Weltraum, von der Erde aus beobachtet. Ihr Auswurf half, die Bewegung von Dimorphos zu verändern. Um zu bestimmen, inwieweit es notwendig ist, die Masse des Asteroiden zu kennen und zu verstehen, wie seine Struktur auf den Schock reagiert hat. Die ersten Aufnahmen werden die Form und Oberfläche von Dimorphos mit den Bildern vergleichen, die von DART vor der Kollision gesendet wurden.

Was kann Hera vor Ort messen?

Am 11. November berichtete die ESA, dass Hera Beobachtungen in einer Entfernung von etwa 25-30 Kilometern von den beiden Asteroiden begonnen hatte. Ihre Schwerkraft ist zu niedrig, als dass die Sonde in diesem Stadium einer klassischen kreisförmigen Umlaufbahn wie um die Erde folgen könnte. Vielmehr fährt er kontrollierte Trajektorien um den Schwerpunkt des Drehmoments mit einer typischen Geschwindigkeit von etwa 12 Zentimetern pro Sekunde.

Hera muss in den kommenden Monaten näher kommen. Anfang 2027 plant die ESA, zwei kleine Satelliten, Milani und Juventas, einzusetzen, um die Eigenschaften der Oberfläche und der Sonde in Dimorphos zu untersuchen. Missionsmessungen sollten helfen, die Bedingungen zu verstehen, unter denen die DART-getestete Methode auf einem anderen Asteroiden mit einer anderen Masse oder Struktur funktionieren könnte.

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