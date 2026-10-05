Gesetzgebung: Zehn Vorschläge, das Votum der Expatriates und der Schatten einer neuen Verschiebung

Die Wiedereröffnung des Wahlgesetzes stellt die nächsten libanesischen Gesetzgeber in einen Wettlauf gegen die Zeit. Zehn Vorschläge betreffen die Abstimmung von Expatriates, Wahlkreisen, Vertretung und Senat. Es wurde keine Verschiebung beschlossen, aber das Ausmaß der Divergenzen schürt die Angst, dass die Verhandlungen letztendlich den Zeitplan der nächsten Wahlen gefährden werden.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Wiedereröffnung des Wahlgesetzes verändert bereits den Charakter der Wahl

Die Rückgabe des Wahlgesetzes an einen parlamentarischen Unterausschuss unter Vorsitz des Vizepräsidenten der Kammer, Elias Bou Saab, ist nicht nur eine gesetzgeberische Beibehaltung. Zehn Vorschläge liegen auf dem Tisch. Sie betreffen Elemente, die wichtig genug sind, um die Regeln der nächsten Wahlen zu ändern: Vertretung von Auswanderern, Wahlteilung, Wahlmodalitäten und für einige die institutionelle Architektur, die sich aus dem Abkommen von Taif ergibt.

Politische Quellen sind der Ansicht, dass diese Wiedereröffnung nicht von einer breiteren Debatte über das Schicksal künftiger Rechtsvorschriften getrennt werden kann. Ihre Besorgnis beruht auf einem wohlbekannten Mechanismus des libanesischen politischen Lebens: Je mehr Fragen vor einer Abstimmung gelöst werden müssen, desto größer ist die Möglichkeit, zu erklären, dass die technischen oder politischen Bedingungen nicht erfüllt sind. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Aufschubbeschluss. Das Corpus enthält keinen solchen Text oder offiziellen Zeitplan für die Verlängerung. Es bezieht sich auf Angst und politisches Lesen.

Das Risiko kommt von der Größe der Themen, die gleichzeitig wieder geöffnet werden. Eine Änderung eines begrenzten Verfahrens kann schnell möglich sein. Die Neubetrachtung von Wahlen im Ausland, konfessioneller Vertretung, Wahlkreisen und der möglichen Schaffung eines Senats erfordert Kompromisse zwischen Kräften, die nicht die gleiche Auffassung von Repräsentation oder Wahlinteressen teilen. Die Gesetzgebungszeit wird selbst zum Thema.

Zehn Vorschläge: ein Dossier, aber mehrere verschiedene Reformen

Der Unterausschuss arbeitet nicht an einem einzigen Vorschlag, um den herum zwei Lager gebildet wurden. Sie muss zehn Texte oder Vorschläge prüfen, die sich mit verschiedenen Aspekten des Systems befassen. Diese Pluralität erschwert die Debatte, weil eine Einigung in einem Punkt mit einem Zugeständnis in einem anderen verknüpft werden kann. Eine Ausbildung kann eine Änderung in der Stimme der Expatriates akzeptieren, sofern eine Änderung in der Abteilung erreicht wird. Ein anderer mag eine Reform nur mit der Anwendung einer breiteren Taif-Bestimmung für sinnvoll halten.

Der Korpus vom 5. Oktober gibt die zehn Texte nicht vollständig wieder. Es wäre daher falsch, einen Autor, einen Artikel und einen detaillierten Mechanismus für jeden zu erfinden. Was die Dokumente ermöglichen, ist das Ausmaß der diskutierten Themen: Wahlkarte, Stimmen der Libanesen aus dem Ausland, Formen der konfessionellen Vertretung, Senat und Dezentralisierung gehören zu den neu aufgelegten Themen.

Diese Methode schafft eine zusätzliche Schwierigkeit: Wo endet die für die nächsten Wahlen notwendige Reform und wo beginnt die Reform des politischen Systems? Das Parlament kann eine Wahlmodalität korrigieren, ohne alle Institutionen wieder aufzubauen. Aber sobald der Senat oder bestimmte Bestimmungen von Taif in die Diskussion eintreten, geht die Angelegenheit über die praktische Organisation einer Wahl hinaus.

Expatriate Abstimmung, Punkt der unmittelbaren Reibung

Einer der sensibelsten Knoten ist die Abstimmung der Libanesen im Ausland. Es geht nicht nur um ihr Recht auf Teilnahme, sondern auch darum, wie ihre Stimmen gezählt werden sollten. Eine Option besteht darin, ihre Teilnahme an den libanesischen Wahlkreisen, denen sie angehören, beizubehalten. Eine andere Logik, die mit dem sechzehnten ausländischen Wahlkreis verbunden ist, ist eine spezifische Darstellung.

Diese beiden Modelle haben nicht die gleichen politischen Konsequenzen. Wenn der Auswanderer in seinem Heimatwahlkreis wählt, greift seine Stimme direkt in die Wahlbalance eines libanesischen Distrikts ein. Im Gegenteil, ein separater Wahlkreis schafft eine Vertretung speziell für libanesische Ausländer. Die Debatte betrifft daher sowohl das Gewicht der Diaspora als auch die Sitzverteilung.

Das Thema ist umso sensibler, als Expatriates einen wichtigen wirtschaftlichen Platz im Land einnehmen. Politische Führer fordern die Diaspora regelmäßig auf, den Wiederaufbau zu unterstützen, zu investieren und ihre Beziehungen zum Libanon aufrechtzuerhalten. Die Art und Weise, wie dieselbe Diaspora politisch vertreten ist, wird dann zu einer Frage der institutionellen Kohärenz: Können Expatriates aufgefordert werden, sich an der Finanzierung des Landes zu beteiligen, während sie die Regeln ihrer politischen Beteiligung unsicher lassen?

Der 16. Wahlbezirk, eine Bestimmung, die Interessen konzentriert

Die Frage des sechzehnten Wahlkreises ist technisch komplex, aber politisch einfach zu verstehen. Die Schaffung einer Vertretung für Auswanderer läuft darauf hinaus, ihre Stimmen aus der direkten Konkurrenz in den fünfzehn inneren Wahlkreisen zu entfernen, um sie auf bestimmte Sitze zu lenken. Die Beibehaltung ihrer Stimme in ihren Herkunftsbezirken hat den gegenteiligen Effekt.

Jede Formel ändert daher die Berechnungen der Parteien. Eine Kraft mit einer im Ausland lebenden Wählerschaft, die in einigen Wahlkreisen stark mobilisiert ist, mag es vorziehen, dass diese Stimmen weiterhin direkt auf lokale Ergebnisse wiegen. Eine andere mag es vorteilhaft finden, diese Darstellung zu isolieren. Deshalb ist die rechtliche Debatte untrennbar mit der Wahlarithmetik verbunden.

Der Korpus bietet keine numerische, parteiweise Projektion von Gewinnen oder Verlusten im Zusammenhang mit beiden Szenarien. Es wäre daher künstlich, zu verkünden, wer die nächste Wahl nach jeder Formel gewinnen würde. Was festgestellt werden kann, ist, dass dieser Unterschied im Mechanismus ausreicht, um zu erklären, warum ein schneller Konsens schwierig ist.

Wahlteilung, das klassische Herz der Machtverhältnisse

Die Wahlkarte ist das andere Terrain der Konfrontation. Der Wechsel eines Wahlkreises verändert die Zusammensetzung seiner Wählerschaft und kann die Allianzen verändern, die notwendig sind, um Sitze zu gewinnen. In einem System, das Verhältniswahl, konfessionelle Quoten und Vorzugswahlen kombiniert, kann die Verlagerung von Wahlgrenzen weitaus größere Auswirkungen haben, als es scheint.

Die Debatte über das Schneiden ist daher nie rein geografisch. Es geht darum, wie Wähler aus verschiedenen Gemeinschaften und Regionen gruppiert werden. Es beeinflusst die Konstitution der Listen und den relativen Wert der Vorzugsabstimmung. Jede Reform muss nicht nur auf der Grundlage ihrer administrativen Einfachheit bewertet werden, sondern auch auf der Grundlage ihrer Auswirkungen auf die Gleichbehandlung.

Die Quellen vom 5. Oktober liefern keine vollständige neue Karte oder ein endgültiges Umverteilungsprojekt. Sie zeigen, dass das Thema einer der bekannten Unterschiede zwischen den Blöcken ist. Dieses Fehlen einer Konsenskarte ist genau eines der Argumente derjenigen, die befürchten, dass die Wiedereröffnung des Gesetzes das Parlament in langwierige Verhandlungen führen wird.

Präferenzwahl, kleine Mechanik mit großen Effekten

Präferenzwahl ist ein weiteres Element, das den Wettbewerb erheblich verändern kann. Im libanesischen Proportionalsystem wählt der Wähler nicht nur eine Liste; der Antragsteller kann auch eine Präferenz für einen Kandidaten im gesetzlich vorgesehenen Rahmen ausdrücken. Dieser Mechanismus beeinflusst die Hierarchie der Kandidaten innerhalb derselben Liste und macht Wahlverbündete manchmal zu direkten Konkurrenten.

Eine Änderung der Regeln dieser Abstimmung würde sich daher auf die Strategie der Parteien und Kandidaten auswirken. Allianzen würden nicht mehr auf die gleiche Weise aufgebaut, wenn sich der Ort oder die Bedingungen der Vorzugsabstimmung ändern würden. Das Korpus erwähnt die Vorzugsabstimmung unter den Diskussionspunkten, ohne einen endgültigen Text zu liefern, der eine bestimmte Änderung detailliert beschreibt.

Diese Einschränkung ist wichtig: Eine Reform sollte nicht als erworben präsentiert werden, sondern nur als Vorschlag. Andererseits zeigt die bloße Präsenz dieses Themas in den Diskussionen, warum das Gesetz nicht geändert werden kann, ohne die internen Interessen der Listen zu beeinträchtigen.

Senat und Taëf: Wenn die Wahlreform die politische Verfassung öffnet

Die Senatsfrage verändert sich. Das Taif-Abkommen sieht eine institutionelle Entwicklung vor, in der die Schaffung eines Senats Teil einer breiteren Transformation der Repräsentation ist. Diese Frage im Vorfeld der Parlamentswahlen wieder auf den Tisch zu bringen, bedeutet daher, ein Dossier zu öffnen, das weit über die Wahltechniken hinausgeht.

Ein Senat wird nicht einfach durch Hinzufügen einer Kammer zum Parlament geschaffen. Seine Befugnisse, seine Zusammensetzung und sein Verhältnis zur Abgeordnetenkammer müssen definiert werden. Diese Schöpfung muss auch in alle Bestimmungen von Taif aufgenommen werden, mit denen sie verbunden ist. Das Corpus zitiert auch Dezentralisierung unter den Themen in den Vorschlägen, was den potenziellen Umfang des Projekts zeigt.

Die politische Gefahr liegt auf der Hand: Die Verwendung einer Wahlfrist zur Lösung institutioneller Probleme, die seit Jahrzehnten noch ausstehen, kann das Abkommen fristgerecht fast unmöglich machen. Auf der anderen Seite mögen einige denken, dass die Organisation einer Neuwahl, ohne sich mit diesen Verpflichtungen auseinanderzusetzen, erneut eine Verzögerung lang versprochener Reformen bedeutet.

Libanesische Streitkräfte bestreiten Wiederaufnahme des Baus

Die Wiederaufnahme der Arbeit des Unterausschusses führt bereits zu politischen Konfrontationen. Die libanesischen Streitkräfte gehören zu den Akteuren, die die Wiedereröffnung des Falls in Frage stellen. Dieser Widerspruch zeigt, dass es bei der Meinungsverschiedenheit nicht nur um den Inhalt eines Änderungsantrags geht, sondern um die Möglichkeit, das gesamte Gesetz wieder zu öffnen.

Für Gegner einer umfassenden Reform könnte jedes neue Thema einen Vorwand für eine Verzögerung schaffen. Für diejenigen, die das Gesetz ändern wollen, wäre die Organisation der Umfrage, ohne die umstrittenen Punkte zu korrigieren, eine Erneuerung der als unbefriedigend geltenden Regeln. Beide Überlegungen können daher auf dem erklärten Ziel beruhen, die Wahl zu schützen und gleichzeitig zu gegensätzlichen Strategien zu führen.

Elias Bou Saab steht als Vorsitzender des Unterausschusses im Mittelpunkt dieser Mechanik. Ihre Aufgabe besteht darin, die Prüfung der Vorschläge zu organisieren und zu versuchen, unterschiedliche Standpunkte in Einklang zu bringen. Ein Unterausschuss kann jedoch keinen fehlenden politischen Konsens allein auf Blockebene erzielen.

Das Übertragungsszenario ergibt sich aus dem Zeitplan, noch keine Entscheidung

Über eine neue Verschiebung zu sprechen, erfordert Präzision. Ab dem 5. Oktober 2026 weisen die Dokumente nicht darauf hin, dass eine Verlängerungsentscheidung getroffen wurde. Sie zeigen, dass politische Quellen dies zunehmend mit der Wiedereröffnung des Gesetzes in Verbindung bringen. Der Titel der Debatte wirft die Frage nach einer « neuen Zukunft » auf.

Der gefürchtete Mechanismus ist progressiv. Die Kommissionen sprechen. Unterschiede bestehen fort. Die Zeit, die benötigt wird, um ein neues Gesetz zu verabschieden, nimmt ab. Dann gibt es die Zwänge der Anwendung: administrative Vorbereitung, Wählerinformation, Registrierung, Organisation der Abstimmung im Ausland und Anpassung der Verfahren. Irgendwann können Beamte argumentieren, dass der Abstimmungsprozess nicht mehr rechtzeitig richtig organisiert werden kann.

Aus eben diesem Grund muss der Legislativzeitplan ebenso genau überwacht werden wie der Inhalt der Vorschläge. Ein Text, der früh genug angenommen wurde, kann umgesetzt werden. Ein in letzter Minute angenommener Text kann selbst zum Argument werden, das eine zusätzliche Verzögerung rechtfertigt.

Wahltechnologie kann politische Waffe werden

In einem System, das so fragmentiert ist wie das libanesische System, sind technische Details niemals neutral. Der Zusammenbruch, die Stimme der Expatriates oder die Präferenz können das relative Gewicht des Trainings ändern, ohne dass es notwendig ist, sein Programm zu ändern. Deshalb wird jede Reform sofort durch ihre möglichen Konsequenzen gelesen.

Diese Realität bedeutet nicht, dass jeder Vorschlag notwendigerweise darauf abzielt, einem Lager zu nützen. Es bedeutet, dass Akteure eine Regel zwangsläufig nach ihrer Wirkung bewerten. Eine Reform, die von ihren Befürwortern als repräsentativer dargestellt wird, kann als Versuch angesehen werden, das Gleichgewicht ihrer Gegner zu verändern.

Die Herausforderung besteht daher darin, zwischen zwei Ebenen zu unterscheiden: den Korrekturen, die für den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlen wirklich notwendig sind, und den strukturellen Veränderungen, die eine viel breitere politische Einigung erfordern. Das Mischen der beiden kann es unmöglich machen, das erste Fasten anzunehmen.

Die nächste Wahl hängt jetzt von einem Wettlauf gegen die Zeit ab

Die zentrale Frage ist nicht mehr nur, welches Gesetz die Parteien bevorzugen. Es soll festgelegt werden, wann das Parlament die Regeln ändern kann, ohne die Organisation der Wahlen wesentlich zu beeinträchtigen. Jeder Vorschlag muss in Verfahren übersetzt werden: Formulare, Wählerlisten, Organisation von Wahlen im Ausland, Ausbildung von Agenten, Stimmzettel und Zählgeräte.

Der Korpus enthält keinen detaillierten administrativen Zeitplan für die Festlegung einer unbestreitbaren Frist. Es wäre daher falsch zu verkünden, dass nach einem solchen Tag die Wahl technisch unmöglich werden würde. Aber das Prinzip bleibt klar: Je tiefer eine Reform ist, desto mehr Zeit braucht es, um sie umzusetzen.

Darin liegt das wirkliche politische Risiko. Ein offenes Gesetz zu zehn Vorschlägen kann zu einer Verhandlungsreform führen. Es kann auch zu einer Pattsituation führen, die schließlich die Debatte über den Inhalt des Gesetzes auf das Datum der Wahl selbst hin verschieben wird.

Die Frage, die Parteien letztendlich entscheiden müssen

Die Gesetzgebung ist somit zwischen zwei widersprüchlichen Anforderungen gefangen. Die erste ist, keine Abstimmung mit Regeln zu organisieren, die mehrere Kräfte wichtige Elemente anfechten. Die zweite besteht nicht darin, jede Meinungsverschiedenheit über das Gesetz aufgrund der Verlängerung bestehender Mandate zu verändern.

Die ausländische Stimme kristallisiert diese Spannung, aber sie ist nicht allein. Die Wahlkarte, die Vorzugsabstimmung, der Senat, die Dezentralisierung und die Anwendung von Taëf geben dem Projekt einen Spielraum, der über eine einfache technische Korrektur hinausgeht. Je mehr diese Dateien miteinander verknüpft sind, desto schwieriger wird der Kompromiss.

Der nächste Test wird daher weniger spektakulär sein als eine Wahlsitzung: Er wird als Unterausschuss unter dem Vorsitz von Elias Bou Saab gespielt, um die Anzahl der Differenzen zu reduzieren, anstatt sie zu akkumulieren. Wenn sich die zehn Vorschläge einigen klaren Entscheidungen annähern, kann die Reform dennoch zu einem Abstimmungsrahmen werden. Wenn sie gleichzeitig alle institutionellen Dossiers öffnen, wird die Frage einer weiteren Verschiebung allmählich nicht mehr eine theoretische Hypothese sein, die zum Zentrum der politischen Debatte wird.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews