Israelische Opposition trifft sich am Dienstag in Herzliya

Die Führer des wichtigsten israelischen Oppositionsblocks sollen sich am Dienstag, den 3. November, in Herzliya treffen. Die Yashar-Partei von Gadi Eisenkot kündigte dieses Treffen an, um die nächsten Schritte nach den Parlamentswahlen zu diskutieren. Die Ernennung zielt darauf ab, Positionen zu koordinieren, ohne zu implizieren, dass bereits ein Koalitionsvertrag besteht. Die Diskussionen zwischen den Formationen gehen weiter, einschließlich Empfehlungen an Präsident Isaac Herzog und parlamentarische Verantwortlichkeiten. Die Zusammensetzung der nächsten Regierung muss noch verhandelt werden.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die israelische Opposition soll am Dienstag, den 3. November 2026 in Herzliya zusammenkommen, um ihre Bemühungen um eine Mehrheit zu koordinieren. Die Yashar-Partei, angeführt von Gadi Eisenkot, kündigte das Treffen am Montag an, so eine Pressemitteilung eines britischen Medienunternehmens. Dieses Treffen findet eine Woche nach den allgemeinen Wahlen statt, da die Diskussionen über die nächste Regierung fortgesetzt werden.

Die Führer des « Blocks für Veränderungen » müssen ihre nächsten Schritte in Betracht ziehen, hieß es in der Ankündigung. Es wird kein Koalitionsvertrag oder eine bereits konstituierte Mehrheit erwähnt. Das angekündigte Treffen markiert eine Phase der Koordination zwischen den Gegnern von Benjamin Netanyahu.

Israelische Opposition in Herzliya erwartet

Die am Montag berichtete Pressemitteilung setzt einen Ort und ein politisches Ziel: die Führer des Blocks zusammenzubringen, um über die Zukunft zu diskutieren. Sie gibt im veröffentlichten Auszug weder den Zeitpunkt der Ernennung noch deren Dauer oder die nominative Liste der Teilnehmer an.

Die größte Herausforderung besteht darin, die Positionen der verschiedenen Parteien nach den Wahlen vom 27. Oktober zusammenzuführen. Eine gemeinsame Ankündigung kann die Diskussionen organisieren. Sie regelt nicht allein Entscheidungen über die Partner einer Regierung, ihr Programm oder die für ihre parlamentarische Unterstützung notwendigen Verpflichtungen.

Die Unterscheidung zählt für Gadi Eisenkot. Yashars Führer versucht, Kontakte zwischen Führern in einen gemeinsamen politischen Ansatz zu verwandeln. Die Sitzung am Dienstag sollte es uns ermöglichen, diese Koordinierung zu erörtern. Sein Ergebnis kann von der Veröffentlichung nicht erwartet werden.

Unterstützung für Eisenkot, ohne angekündigte Koalition

Ende Montag berichteten israelische Medien, dass die Führer des Blocks ihre Absicht angekündigt hatten, Eisenkot Präsident Isaac Herzog zu empfehlen. Diese Konvergenz in Bezug auf einen Kandidaten bietet einen Rahmen für zukünftige Diskussionen.

Es regelt nicht alle Bedingungen für die Teilnahme an der Regierung. Nach den gleichen Medien schließt Avigdor Lieberman den Beitritt zu einer Minderheitsregierung aus. Der Führer Israels Beitenou unterstützt auch Yair Lapids Kandidatur für die Präsidentschaft der Knesset.

Das Herzliya-Treffen muss daher in einem Kontext sich entwickelnder Positionen stattfinden. Eine Empfehlung an den Präsidenten, eine Wahl für die Führung des Parlaments und ein Koalitionsvertrag sind separate Verpflichtungen.

Eine separate Koordination des Präsidentenmandats

Treffen zwischen den Parteien ersetzen nicht das institutionelle Verfahren. Der israelische Präsident berät sich mit Vertretern parlamentarischer Formationen, bevor er einen Abgeordneten mit der Aufgabe betraut, eine Regierung zu bilden.

Der für diesen ersten Versuch verantwortliche Kandidat hat 28 Tage Zeit. Der Präsident kann diese Frist auf insgesamt 14 zusätzliche Tage verlängern. Diese Fristen laufen im Rahmen des offiziellen Mandats: Sie beginnen nicht mit einem informellen Treffen zwischen Oppositionsführern.

Die Bildung einer neuen Exekutive beinhaltet dann eine Präsentation vor der Knesset und ein Vertrauensvotum. Vorläufig geht es bei Yashars Ankündigung darum, die nächsten Schritte des Blocks vorzubereiten. Es wird notwendig sein, die Sitzung am Dienstag und die Erklärungen ihrer Teilnehmer abzuwarten, um zu erfahren, welche gemeinsamen Verpflichtungen sich ergeben werden.

Quellen

Bildnachweis: Suicasmo / Wikimedia Commonsquelle der fotografie. Zusammensetzung und Fotografie unterCC BY-SA 4.0; ganzes foto in der größe, hinzugefügt redaktionelles dressing.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews