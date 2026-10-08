Strom im Libanon: 300 Millionen Dollar an öffentlichen Steuern im Herzen der Festung der Regierung

Elektrizität im Libanon würde etwa 300 Millionen Dollar in unbezahlten Rechnungen von der Regierung fordern. Diese Schulden schürten den Konflikt zwischen Joe Saddi und Nawaf Salam auf der Grundlage eines Regierungsboykotts. Zwischen Brennstoffkäufen, umstrittenen Tarifen und angekündigten Einsparungen wartet der Stromsektor auf konkrete finanzielle Entscheidungen.

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Eine Staatsschuld gegenüber dem eigenen Lieferanten

Etwa 300 Millionen Dollar: Dies ist die Menge an Geld, die öffentliche Verwaltungen und Institutionen bei Electricity Libanon haben sollten, nach den Elementen, die in der Regierungsdebatte vom 8. Oktober 2026 vorgebracht wurden. Die Zahl kommt zu einem Zeitpunkt, da Energieminister Joe Saddi seine Teilnahme an den Ministerratstagungen aussetzt. Er tritt nicht zurück und verwaltet weiterhin sein Portfolio. Aber seine Anhänger verweisen auf die Abrechnung der öffentlichen Rechnungen als eine der Bedingungen der elektrischen Anpassung. Das Paradoxon ist beträchtlich: Der Staat fordert seine Institution auf, mit mehr Finanzdisziplin zu arbeiten, während einige seiner eigenen Komponenten ihren Konsum nicht bezahlen würden. Bei diesem Vorbringen handelt es sich jedoch nicht um einen unmittelbar verfügbaren Barbetrag. Wir müssen noch wissen, wer was zu tun hat, wie lange und auf welcher Grundlage die Summen berechnet wurden.

Das Dossier sollte nicht mit den historischen Verlusten des Sektors oder mit den Gesamtkosten öffentlicher Subventionen verwechselt werden. Eine unbezahlte Rechnung stellt eine vom Lieferanten aufgezeichnete oder beanspruchte Forderung dar; ein Betriebsverlust misst ein Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben; Eine andere Art von Flow ist ein Vorschuss aus dem Consolidated Revenue Fund. Diese Kategorien können sich kreuzen, ohne austauschbar zu sein. Die veröffentlichten Informationen enthalten jedoch keine Tabelle der Forderungen oder den Kontenabgleich zwischen Electricity of Lebanon und jeder Verwaltung. Sie können auch nicht feststellen, welcher Teil der 300 Millionen ohne Streit anerkannt würde. Dies ist die erste Grenze des Falles: Der Betrag ist bereits Gegenstand eines politischen Kampfes, während seine detaillierte Zusammensetzung in den untersuchten Pressedokumenten nicht veröffentlicht wird.

Forderungen, die den Kraftstoffkauf blockieren können

Die Frage der Bezahlung ist zentral, weil die Stromerzeugung regelmäßige Ausgaben erfordert. Kraftstoffkäufe begleichen sich nicht mit Versprechungen der Erholung. Bargeld wird zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt, Lieferverträge werden organisiert und Zahlungen werden beibehalten. Eine hohe Forderung an öffentliche Einrichtungen kann daher die Funktionsweise des Instituts schwächen, selbst wenn es in seinen Jahresabschlüssen enthalten ist. Aber es wäre beleidigend zu sagen, dass die einzige Erholung der 300 Millionen eine kontinuierliche Ernährung garantieren würde. Die Menge der erzeugten Energie hängt auch vom Zustand der Anlagen, Verträge, Netze und Verteilungskapazität ab. Ein außergewöhnlicher Cashflow kann den Cashflow entlasten, ohne die Ursachen des strukturellen Defizits nachhaltig zu korrigieren.

Die Schwierigkeit ist größer, wenn der Schuldner dem Staat gehört. Die betreffende Dienststelle oder Einrichtung darf nicht über die für die Abwicklung erforderlichen Gutschriften verfügen. In diesem Fall erfordert eine Zahlung an Electricité du Liban ein Haushaltsschiedsverfahren: Verlagerung einer Ausgabe, Eröffnung von Mitteln oder Staffelung der Zahlungen. Die Transaktion verbessert den Cashflow des Lieferanten, schafft aber nicht allein öffentlichen Wohlstand. Es bewegt eine Ladung zwischen Entitäten. Der Nettoeffekt auf die Finanzen des Staates sollte daher bekannt sein, nicht nur der Betrag, den der Strom aus dem Libanon erhält. Die konsultierten Quellen geben diese Schiedsverfahren nicht detailliert an. Vor allem stellen sie fest, dass die Begleichung der Schulden zu einem zentralen Argument der Verwandten des Ministers in ihrer Konfrontation mit der Exekutive geworden ist.

Wer muss bezahlen? Fehlender Link zur Datei

Eine ernsthafte Prüfung sollte mit der Identifizierung von Schuldnern beginnen. Zentralregierungen, autonome Einrichtungen und öffentliche Einrichtungen halten sich nicht unbedingt an die gleichen Finanzierungsregeln. Einige können ihre Rechnungen direkt bezahlen; andere hängen von Budgettransfers ab; Wieder andere können Verbrauchs- oder Abrechnungsvereinbarungen in Frage stellen. Ohne Belüftung ist es unmöglich zu bestimmen, wo sich der Hauptblock befindet. Die Zahl von 300 Millionen sagt nicht aus, ob einige große Schuldner die meisten Rückstände konzentrieren oder ob die unbezahlten zwischen vielen Institutionen verteilt sind. Er sagte auch nicht, welcher Teil innerhalb weniger Wochen zurückgewonnen werden könnte und welcher Teil einen Mehrjahresplan erfordern würde.

Die Chronologie der Ansprüche ist ebenso entscheidend. Eine alte Schuld kann unter anderen tariflichen und monetären Bedingungen als heute erfasst worden sein. Es kann auch zu Teilzahlungen, Entschädigungen oder administrativen Herausforderungen geführt haben. Der Dollarwert erfordert daher eine explizite Umrechnungsmethode. Ohne diese Angaben bleibt jede Schätzung der Rendite eines Rückforderungsverfahrens fragil. Für Entscheidungsträger sollte die Priorität darin bestehen, eine Erklärung zu veröffentlichen, die datiert, überprüft und aufgeschlüsselt ist, und dann die fälligen Beträge sofort von denen zu unterscheiden, die eine rechtliche oder haushaltspolitische Entscheidung erfordern. Dieser Ansatz würde dazu beitragen, aus einer Opposition zwischen politischen Erklärungen und allgemeinen Leugnungen hervorzugehen.

Joe Saddi macht Elektrizität zum Test für Nawaf Salam

Die Krise bricht in einem Kontext der Spannungen zwischen Nawaf Salam und den libanesischen Streitkräften aus. Joe Saddi entschied sich, nicht im Ministerrat zu sitzen, während er die Verwaltung seines Ministeriums aufrechterhielt. Er traf Präsident Joseph Aoun und dann Premierminister am 7. Oktober. Die Option des Rücktritts wird in politischen Informationen erwähnt, ohne dass sie beibehalten wird. Die libanesischen Streitkräfte verteidigen den Minister und beschuldigen die Regierung, Entscheidungen zu verzögern, die die Belastung der Bürger verringern könnten. Die Frage der öffentlichen Rückstände wird somit mehr als ein Buchhaltungsproblem: Es wird verwendet, um die Fähigkeit der Exekutive in Frage zu stellen, ihre eigenen finanziellen Verpflichtungen durchzusetzen.

Saddis Methode stellt jedoch einen institutionellen Widerspruch dar. Die von ihr geforderten Maßnahmen erfordern eine interministerielle Zusammenarbeit und kollektive Entscheidungen, gerade innerhalb eines Gremiums, an dem sie sich weigert, teilzunehmen. Der Boykott mag den politischen Druck erhöhen, ersetzt aber keine Haushaltsentscheidung oder einen Zahlungsplan. Nawaf Salam bevorzugt den Dialog für den Moment. Die verfügbaren Informationen bestätigen nicht, dass ein Kompromiss in Bezug auf die Forderungen erzielt wurde oder dass die Schuldnerverwaltungen einen Vergleichsauftrag erhalten haben. Die Akte bleibt daher von überprüfbaren Handlungen ausgesetzt: eine Aufstellung der Beträge, eine Entscheidung über ihre Übernahme und tatsächliche Zahlungen.

Die 300.000 Pfund Fixkosten, eine weitere Front des Streits

Unbezahlte Zahlungen sind nicht die einzige Forderung in der Debatte. Die Unterstützung des Ministers fordert auch eine Erhöhung von 300.000 Libanesischen Pfund auf den festen Teil der Rechnung für jede weitere fünf Ampere. Der Mechanismus unterscheidet sich vom Preis, der für den tatsächlich verbrauchten Energieverbrauch gezahlt wird. Es wirkt sich auf die abonnierte Leistung aus und kann daher einen Teilnehmer beeinflussen, auch wenn sein Verbrauch begrenzt bleibt. Seine Entfernung wird als sofortige Erleichterungsmaßnahme dargestellt. Aber es wirft eine Frage auf, die die verfügbaren Informationen nicht quantifizieren lassen: Wie viel trägt diese Komponente über ein Jahr zum Strom des Libanon bei und wie kann sie sein Verschwinden kompensieren?

Der Vergleich mit privaten Generatoren verstärkt die politische Tragweite der Debatte. Für Saddi günstige Medien argumentieren, dass der öffentliche Strom für eine vergleichbare Strommenge etwa 15 Cent weniger kosten würde. Diese Behauptung erfordert jedoch einen einheitlichen Vergleich: die gleiche Energiemenge, die gleichen Zeiträume, einschließlich Fixkosten und die gleichen Strombedingungen. Die tatsächlichen Kosten für einen Haushalt hängen von der Kombination von öffentlichen und privaten Lebensmitteln ab. Eine Erhöhung der Versorgungsstunden durch das nationale Netz könnte die Einkäufe von Generatoren reduzieren, aber die Wirtschaft würde von der tatsächlichen Verfügbarkeit von Strom abhängen. Ohne eine Simulation des Verbrauchsprofils bleibt die angekündigte Differenz ein zu prüfendes Argument und keine garantierte Wirtschaft für jeden Haushalt.

Fünfhundert Millionen angekündigte Einsparungen: Was misst diese Zahl?

Ein weiterer Betrag geht in die Verteidigung des Ministers: bis zu 500 Millionen Dollar an potenziellen Einsparungen für die Bürger und den Staat. Es gibt der Kontroverse eine viel breitere Dimension als die unbezahlten Rechnungen allein. Aber seine Berechnungsmethode ist in den verfügbaren Elementen nicht detailliert. Der gewählte Zeitraum ist nicht eindeutig festgelegt; die Aufschlüsselung nach Haushalten und öffentlichen Finanzen ist nicht spezifiziert; die erforderlichen Investitionen werden nicht quantifiziert. Der Betrag muss daher als das dargestellt werden, was er ist: eine politisch nachhaltige Projektion, kein bereits anerkanntes buchhalterisches Ergebnis. Es wäre besonders irreführend, bis zu 300 Millionen Forderungen zu addieren, da die Beitreibung von Schulden und Ersparnissen zwei verschiedene Transaktionen sind.

Um eine solche Prognose zu überprüfen, sollten die Maßnahmen ermittelt werden, von denen angenommen wird, dass sie zu den Gewinnen führen. Geht es darum, den Stromeinkauf von Generatoren zu reduzieren, die Netzeffizienz zu verbessern, mehr Rechnungen einzutreiben oder einige öffentliche Ausgaben zu senken? Jeder dieser Hebel hat seinen eigenen Zeitplan und Kosten. Einige können Haushalten zugute kommen, ohne die Konten der Institution sofort zu verbessern. Andere können die Stromeinnahmen des Libanon erhöhen, ohne die Gesamtverbraucherrechnung zu senken. Bis diese Effekte getrennt werden, wirkt die Zahl von 500 Millionen eher als Marker des Regierungsarms als als unabhängige Bewertung des Plans.

Zahlés Präzedenzfall und die Grenzen einer lokalen Lösung

Zahlés Stromversorgungsmodell kehrt regelmäßig zu den Diskussionen über die Reform zurück. Sein Interesse ist es, zu zeigen, dass eine lokale Organisation unter bestimmten Bedingungen einen regelmäßigeren Service anbieten kann, als in anderen Regionen bekannt ist. Der Fall kann jedoch nicht als automatischer Beweis dafür dienen, dass eine Verallgemeinerung einfach wäre. Das nationale Netz muss sehr unterschiedliche Bereiche in Bezug auf Dichte, Verbrauch, Infrastruktur und Anschlusskosten bedienen. Lokale Vereinbarungen beruhen auch auf vertraglichen und technischen Bedingungen, die nicht unbedingt in großem Umfang reproduzierbar sind. Das Thema verdient eine separate Untersuchung, basierend auf Verträgen und tatsächlichen Kosten, anstatt sich auf das Modell als universelle Antwort zu berufen.

Die Zahlé-Debatte hebt jedoch eine nützliche Frage für die öffentliche Schuldenakte hervor: Qualität der Dienstleistung und Zahlungsdisziplin müssen gemeinsam untersucht werden. Abonnenten akzeptieren eher hohe Preise, wenn die Servicezeiten niedrig sind. Ein privates Unternehmen mit regelmäßigen Einnahmen kämpft seinerseits darum, einen stabilen Service zu finanzieren. Um diesen Kreis zu verlassen, bedarf es gegenseitiger, messbarer und öffentlicher Verpflichtungen. Dies beinhaltet die gleichzeitige Verfolgung von Quittungen, aktuellen Stunden, Kraftstoffkosten und Serviceunterbrechungen. Keine dieser detaillierten Reihen enthält die Anfang Oktober diskutierten politischen Beträge.

Eine Datei, die Buchhaltungsentscheidungen erfordert, bevor Erklärungen abgegeben werden

Die erste sinnvolle Entscheidung wäre, eine Bestandsaufnahme der Beträge vorzunehmen, die von öffentlichen Stellen gegenüber Dritten gegenüber Electricity of Lebanon geschuldet werden. Sie sollte für jeden Schuldner den geforderten Betrag, den anerkannten Betrag, die betreffenden Fristen und etwaige Streitigkeiten angeben. Die zweite wäre die Festlegung eines Abrechnungsplans, der mit der Haushaltskapazität vereinbar ist. Die dritte wäre, die Verwendung zusätzlicher Einnahmen wie Brennstoffkäufe, Wartung, Rückzahlung von Anleihen oder die Schaffung einer Barreserve zu veröffentlichen. Diese Schritte würden eine umfassende Reform des Sektors nicht ersetzen, sondern dazu beitragen, zu beurteilen, ob öffentliche Zahlungen tatsächlich die Dienstleistung verbessern.

Ab dem 8. Oktober 2026 bestätigen die verfügbaren Beweise nicht, dass die 300 Millionen Dollar geprüft wurden, dass ein Zeitplan verabschiedet wurde oder dass neue Zahlungen begonnen haben. Sie zeigen jedoch, dass das Thema zu einem der wichtigsten Reibungspunkte zwischen Joe Saddi und Nawaf Salam geworden ist. Der Minister will Entscheidungen über Einnahmen und Zölle; der Premierminister muss zwischen den Bedürfnissen des Sektors und denen aller Verwaltungen vermitteln. Hinter dem spektakulären Betrag steht daher eine präzisere Frage: Ist der Staat in der Lage, seine eigenen Zahlungen zu organisieren und öffentlich zu berichten, bevor er die Abonnenten auffordert, neue Gebühren zu tragen?

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