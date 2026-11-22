Für Bernard Raymond Jabre wirft der Unabhängigkeitstag folgende Frage auf: Wer kann über Krieg und Frieden im Libanon entscheiden? In diesem Forum schlägt er einen Pakt vor, der Überzeugungen und Minderheiten schützt und Waffen unter die ausschließliche Autorität des Staates stellt.

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Wenn die Heimat vor der Ummas vorbeigeht

« Wir können mehrere Sachen haben. » Wir können nur eine Souveränität haben

Am 22. November feiert der Libanon seine Unabhängigkeit. Aber eine Frage bleibt, mehr als acht Jahrzehnte nach 1943: Sind wir unabhängig geworden oder haben wir nur Unabhängigkeit erreicht?

Der Unterschied ist enorm. Die rechtliche Unabhängigkeit kann an einem Tag verkündet werden. Politische Unabhängigkeit erfordert, dass ein Volk sein eigenes Schicksal entscheidet.

Ein Staat ist souverän, wenn niemand an seiner Stelle Krieg oder Frieden entscheiden kann; wo keine fremde Macht ein autonomes militärisches Relais in seinem Territorium hat; wenn keine Gemeinschaft der Ansicht ist, dass die äußere Treue größer ist als die Treue aufgrund der Heimat.

Und vor allem, wenn es auf seinem Territorium nur eine Souveränität, eine Legitimität und eine nationale Armee gibt. Vielleicht beginnt und endet hier die ganze libanesische Frage.

« Wir können mehrere Sachen haben. » Wir können nur eine Souveränität haben

I. LEBAN IST NICHT NUR EIN GEBIET

Eine Heimat ist nicht nur eine Grenze auf einer Landkarte. Es ist ein Wille: ein Wille, gemeinsam weiterzumachen.

Die libanesische Patria existiert genau deshalb, weil die Libanesen trotz Kriegen, Invasionen, Besetzungen, Wirtschaftskrisen, Zusammenstößen in der Gemeinschaft und ausländischen Interventionen weiterhin hartnäckig auf diesem Land leben wollen. Sie bauen um, investieren, erziehen ihre Kinder, gehen und kommen zurück, schaffen und beginnen neu.

Es gibt einen außergewöhnlichen Lebenswillen im Libanon. Es kreuzt Gemeinschaften. Sie gehört dem Christen wie dem Muslim, dem Sunniten wie den Schiiten, den Drusen wie allen, die diese einzigartige Gesellschaft ausmachen.

Insbesondere müssen wir aufhören, die schiitischen Bürger des Libanon mit einer ausländischen Organisation, Ideologie oder Macht zu verwechseln. Der schiitische Bürger, der in Nabatiyah, Tyrus, Baalbek oder in den südlichen Vororten Beiruts sicher leben will, ist nicht weniger Libanese als derjenige, der in Tripolis, Zahlé, Ashrafieh, Aley oder Becharre lebt.

Die Heimat beginnt, wenn das Leben eines libanesischen Kindes genau den gleichen Wert hat, unabhängig von der Gemeinschaft, in der es geboren wurde.

II. ERBST UND UMMMA: ZWEI BESCHRÄNKUNGEN, DIE GEHÖRDEN

Religion ist nicht der Feind der Heimat. Der Glaube gehört zum Bewusstsein. Die Gemeinschaft gehört der Geschichte an. Kultur gehört zur Erinnerung. All das kann den Libanon bereichern.

Das Problem beginnt, wenn religiöse, ideologische oder geopolitische Zugehörigkeit zu einer supranationalen politischen Loyalität wird. Genau in diesem Sinne verwende ich hier das Wort Umma: nicht auf eine bestimmte Religion beziehen, sondern auf jede supranationale Zugehörigkeit, die vorgibt, eine politische Treue zu erzwingen, die der des Heimatlandes überlegen ist.

Es mag sunnitische oder schiitische Ummas geben, aber auch jüdische, christliche, nationalistische, revolutionäre, ideologische, imperiale oder militärische. Das Problem ist nie, was sie glauben. Das Problem beginnt, wenn sie behaupten zu befehlen.

Man kann Christ und Libanese, Schiit und Libanese, Sunnit und Libanese, Drusen und Libanesen sein. Wir können Frankreich, den Iran, die arabische Welt, Amerika oder jede andere Zivilisation lieben. Aber wenn es notwendig ist, über Krieg, Frieden, Grenzen, Diplomatie oder den Einsatz von Waffen zu entscheiden, muss nur eine Frage bleiben: Was dient dem Libanon?

« Wir können mehrere Sachen haben. » Wir können nur eine Souveränität haben

III. LIBANAIS ERBE: WELCHE DATEN SAGEN

Es wäre verlockend zu sagen, dass 95% der Libanesen an diese Patria glauben. Eine solche Zahl lässt sich jetzt wissenschaftlich nicht mehr durch eine seriöse Erhebung feststellen. Es ist stärker, sich auf das zu verlassen, was überprüfbar ist.

Eine Gallup-Umfrage, die im Dezember 2025 veröffentlicht wurde und auf Interviews im Juni und Juli basierte, ergab, dass 79 Prozent der Befragten wollten, dass nur die libanesische Armee Waffen hält. Unterstützung war 92 % unter Christen, 89 % unter Drusen und 87 % unter Sunniten. Gallup bemerkte auch ein sehr hohes Vertrauen in die Armee auf nationaler Ebene.

Diese Daten deuten nicht darauf hin, dass 95 Prozent der Libanesen genau dieselbe politische Doktrin teilen. Sie zeigen jedoch ein sehr breites nationales Streben nach dem Staat, seiner Autorität und dem Monopol der legitimen Gewalt.

IV. EINE FRAGE DER SOUVERÄNITÄT IST ZENTRAL

Nach der beträchtlichen Zerstörung, die der Süden und viele schiitische Familien erlitten haben, ist die Frage nicht mehr abstrakt: Wer soll morgen Krieg und Frieden für ihre Kinder entscheiden?

Eine Statistik-Libanon-Umfrage vom September 2026 unter 800 schiitischen Bürgern, deren Ergebnisse im Oktober 2026 gemeldet wurden, zeigt, dass 71,1% wollen, dass die Entscheidungen über Krieg und Frieden ausschließlich vom libanesischen Staat getroffen werden; 66,4% glauben, dass die Hisbollah-Waffen in irgendeiner Form an den Staat übergeben werden sollten; 78,5 Prozent sagen, dass sie der libanesischen Armee vertrauen.

Diese Zahlen bedeuten nicht, dass mehr als 75 Prozent der Schiiten einfach „gegen die Hisbollah wären. Eine solche Behauptung würde die verfügbaren Daten übersteigen. Sie sagen etwas Tieferes: man kann eine Identität, Erinnerung oder sogar politische Sympathie bewahren, während man bedenkt, dass Waffen, Krieg und Frieden in den Staat zurückkehren müssen.

« Wir können mehrere Sachen haben. » Wir können nur eine Souveränität haben

V. ES IST DIE ZEIT, DASS JEDE ÄUSSERE ANSCHULDIGUNG EINE MILITÄRISCHE ANSCHULDIGUNG IST

Es können Beziehungen zum Iran bestehen. Religiöse Affinitäten können existieren. Kulturelle, diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen können bestehen. Aber keine ausländische Macht sollte direkt oder indirekt eine autonome militärische Fähigkeit auf libanesischem Territorium haben.

Das ist nicht nur Iran. Es muss universell sein. Keine ausländische Macht – Iraner, Israelis, Syrer, Araber, Westliche oder andere – sollte im Libanon Männer haben dürfen, die mit einer Autorität außerhalb des Staates bewaffnet sind.

Nach so vielen Toten und Zerstörungen ist es legitim zu sagen: genug von den Kriegen, die anderswo beschlossen wurden; genug libanesische Dörfer, die in regionale Schlachtfelder verwandelt wurden; die militärischen Entscheidungen, denen die Menschen und Institutionen der Republik nicht zugestimmt haben.

VI. EINZELBAU AUF ALLEN GEBIETEN

Die Waffenfrage ist keine Gemeinschaftsfrage. Die wirkliche Frage ist, wer hat das Recht, Gewalt im Namen der Gemeinschaft anzuwenden? In einem souveränen Staat kann die Antwort nur der Staat im Rahmen der Verfassung und des Gesetzes sein.

Es kann daher nur eine legitime Militärmacht im Libanon geben: die libanesische Armee. Dieser Grundsatz sollte ausnahmslos für alle Milizen, bewaffneten Organisationen, Mafia und autonomen Militärstrukturen gelten.

Sie muss auch für palästinensische Lager gelten. Die Bewohner der Lager müssen ihre Würde und Menschenrechte wahren; Aber die Lager stehen unter libanesischer Souveränität und können keine militärischen Enklaven darstellen, die dem Staat entkommen.

Diese Bewegung hat bereits begonnen: 2025 wurden mehrere Phasen der Übergabe palästinensischer Waffen in Gewahrsam der libanesischen Armee gehalten, darunter Rashidieh, Al-Bass, Burj al-Shimali, Baddawi und Ain al-Hilweh, einschließlich schwerer Waffenlager. Im November 2026 bekräftigte das Libanesisch-Palästinensische Dialogkomitee, dass die Lager unter libanesischer Souveränität stehen und dass der Prozess fortgesetzt werden sollte.

VII. ENTWICKLUNG OHNE MENSCHEN

Die Rückgabe aller Waffen unter staatlicher Autorität darf niemals als Sieg einer Gemeinschaft über eine andere angesehen werden. Sie würde sich auf den nächsten Konflikt vorbereiten.

Den schiitischen Bürgern muss der Staat sagen können: Wir wollen euch nicht schwächen; Wir wollen einen Staat aufbauen, der stark genug ist, dass Sie keine bestimmte Organisation mehr brauchen, um Ihre Familien und Dörfer zu schützen.

Und andere Gemeinschaften müssen genau die gleiche Regel akzeptieren. Keine christliche Miliz. Keine sunnitische Miliz. Keine drusische Miliz. Keine schiitische Miliz. Keine Privatarmee. Kein Staat im Staat.

Eine Republik. Eine Armee. Souveränität.

VIII. EIN BESTÄNDIGTER STAND ZUM SCHUTZ ALLER LIBANAIS

Wenn die Bürger aufgefordert werden, ihre Sicherheit an den Staat zurückzugeben, muss dieser Staat sie schützen können. Die libanesische Armee muss über die menschlichen, technologischen, militärischen und finanziellen Mittel verfügen, um das Territorium und die Menschen wirksam zu verteidigen.

Der Bürger des Südens muss in der Lage sein, auf seine Armee zu schauen und zu denken: Sie schützt mein Haus, mein Dorf, meine Familie und meine Grenze; ich brauche keine andere Armee. Dasselbe muss für Bekaa, den Norden, Beirut und die Berge gelten.

Souveränität ist nicht verordnet. Sie macht sich glaubwürdig.

IX. UNABHÄNGIGKEIT IST DIE KAPAZITÄT, NEIN ZU SAGEN

Unabhängigkeit bedeutet nicht, der Welt feindlich gesinnt zu sein. Ein souveränes Land kann Freunde aller sein, weil es niemandes Vasall ist.

Der Libanon muss in der Lage sein, mit dem Iran, den arabischen Ländern, Europa, den Vereinigten Staaten, der Türkei, China und all denen, mit denen seine Interessen zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, während er sich weigert, an seiner Stelle eine Entscheidung zu treffen.

Und wenn die Bedingungen für einen gerechten, sicheren und dauerhaften Frieden mit seinen Nachbarn erfüllt werden, muss der Libanon in der Lage sein, sie nach seinen nationalen Interessen, seiner Sicherheit und seinem Völkerrecht zu prüfen und aufzubauen – nicht weil eine externe Macht ihren Willen aufzwingt.

Der Feind von niemandem zu sein. Freunde mit denen zu sein, die wir wählen. Niemandes Vasall sein.

X. DER REAL LIBANAIS-BÜNDER

Vielleicht haben wir zu lange nach dem libanesischen Pakt in Bezug auf die Aufteilung der Präsidentschaften, die Anzahl der Mitglieder oder das Gleichgewicht der Verwaltungen gesucht. Diese Mechanismen sind wichtig, aber keiner kann einen tieferen Pakt ersetzen: einen internen Pakt.

Ich kann eine Religion haben. Ich kann einer Gemeinschaft angehören. Ich kann ein Gedächtnis behalten. Ich kann eine fremde Zivilisation lieben. Ich kann meine Überzeugungen verteidigen. Aber wenn das kollektive Schicksal auf dem Spiel steht, geht meine erste politische Loyalität an den Libanon.

Die Patria unterdrückt die Gemeinschaften nicht: sie schützt sie. Wenn der Staat schwach ist, sucht jede Gemeinschaft einen Sponsor; jeder Sponsor verwandelt allmählich seinen Schützling in ein Instrument. Angst erzeugt äußere Loyalität; äußere Loyalität schwächt den Staat; Die Schwächung des Staates erzeugt mehr Angst. Wir müssen diesen Kreis durchbrechen.

XI. BEYROUTH WESTPHALIA: DER NEUE RÜCK

Die Patria beantwortet die Frage der Souveränität. Das Westfalen von Beirut muss auf die Koexistenz antworten: Wie können unterschiedliche Überzeugungen, unterschiedliche Erinnerungen und auch das Recht, nicht an einen Staat zu glauben, zum Leben erweckt werden, ohne dass eines dieser Habseligkeiten in der Lage ist, den Staat zu ergreifen oder Angst vor der Zerschlagung durch andere zu haben?

Die Idee ist die eines neuen libanesischen Paktes: Nicht die Religionen abschaffen, sondern den Glauben klar von der politischen Entscheidung trennen. Der Glaube bleibt frei, geschützt und respektiert. Die Republik gehört allen ihren Bürgern und erhält ihr politisches Mandat von keiner religiösen Autorität, ausländischen Macht oder supranationalen Umma.

Das Westfalen von Beirut wäre daher kein Krieg gegen die Gemeinden. Es wäre der Pakt, der es ihnen endlich erlaubt, aufzuhören, sich gegenseitig zu fürchten. Es würde verfassungsrechtlich die politischen, zivilen, kulturellen und religiösen Rechte aller Minderheiten garantieren – Christen, Muslime, Drusen oder andere – aber auch Bürger ohne Religionszugehörigkeit oder die sich dafür entscheiden, keine zu beanspruchen.

Die Mehrheit regiert; Ihr gehört das Land nicht. Die Minderheit ist geschützt; Es hat keine permanente Vetomacht über die Nation. Zwischen den beiden muss die Verfassung sein: stark genug, um die Dominanz der Zahl zu verhindern, aber gemeinsam genug, um die Fragmentierung des Landes zu verhindern.

Ein solcher Pakt erfordert eine gemeinsame politische Bürgerschaft, eine unabhängige Justiz und wirksame verfassungsrechtliche Garantien. Fragen im Zusammenhang mit Grundfreiheiten, Identität und den Rechten von Gemeinschaften oder Minderheiten sollten von verstärkten Schutzmechanismen profitieren, so dass keine Gruppe durch ein bloßes Verhältnis der Bevölkerungskräfte politisch ausgelöscht werden kann.

Die Trennung von Glaube und Politik bedeutet also nicht, Gott aus der Gesellschaft zu vertreiben. Dies bedeutet, einen Mann daran zu hindern, im Namen Gottes zu sprechen, um alle anderen politisch zu befehlen. Die Republik schützt Gläubige, gerade weil sie keinen Glauben politisch bevorzugt; Es schützt auch diejenigen, die nicht glauben.

Dieses Beirut-Westfalen wäre sowohl libanesisch als auch universell: ein Abkommen, bei dem jede Gemeinschaft auf ihre Suche nach Sicherheit in einer externen Macht verzichtet, im Austausch für die Garantie ihrer Existenz, Freiheit und Rechte durch den Staat und die Verfassung.

Von diesem Moment an macht der zentrale Satz unserer Unabhängigkeit Sinn:

« Wir können mehrere Sachen haben. » Wir können nur eine Souveränität haben

Mehrere Überzeugungen, aber eine Staatsbürgerschaft. Mehrere Gemeinden, aber eine Republik. Mehrere Erinnerungen, aber eine gemeinsame Zukunft. Mehrere Besitztümer, aber nur eine Souveränität: Libanon.

XII. FRIEDENKOMMEN IM INTERNEN

Der erste Frieden, der aufgebaut wird, ist innerlich. Es beginnt, wenn ein Libanese mehr Angst hat als ein anderer Libanese einer fremden Macht gegenüber loyaler ist als ihm.

Wenn der Christ weiß, dass den Schiiten nicht befohlen wird, ihn in einen Krieg zu ziehen; wenn der Schiit weiß, dass der Christ keine ausländische Macht bitten wird, ihn vor ihm zu beschützen; wenn Sunniten und Drusen wissen, dass ihre Sicherheit von denselben nationalen Institutionen abhängt, wird etwas Großes möglich: Vertrauen.

Und ohne Vertrauen gibt es keine Nation.

XIII. DER LEBAN D’ABORD

Wir suchen seit fast einem Jahrhundert nach einer Lösung für die libanesische Frage. Vielleicht steht es endlich in einer Hierarchie: Libanon zuerst.

Das bedeutet nicht Libanon gegen die Welt. Dies bedeutet, dass der Libanon seine Entscheidungen in der Welt beherrscht. Nicht zuerst der Iran. Israel nicht zuerst. Nicht zuerst Syrien. Nicht Arabien zuerst. Auch Frankreich nicht. Nicht Amerika. Auch nicht der Westen. Oder der Osten. Libanon.

Fremde Mächte können die Brüche eines Landes nur für lange Zeit ausbeuten, wenn ihre Bewohner ihnen erlauben, Eingangstore zu werden. Lassen Sie uns diese Brüche schließen, nicht indem wir unsere Differenzen beseitigen, sondern indem wir etwas über sie stellen, das wir alle gemeinsam haben: das Heimatland.

XIV. UNABHÄNGIGKEIT

Wir haben unsere Flagge, unsere Institutionen, unsere Verfassung und unseren Platz im Konzert der Nationen erhalten. Wir haben den schwierigsten Teil der Unabhängigkeit noch nicht erreicht: sie in uns selbst aufzubauen.

Wahre Unabhängigkeit wird an dem Tag geschehen, an dem kein Libanese akzeptieren wird, dass eine ausländische Macht für sie entscheidet, nur weil sie ihre Religion, Ideologie oder Interessen teilt; an dem Tag, an dem keine Waffe stärker ist als das Gesetz; an dem Tag, an dem keine Gemeinschaft einen äußeren Beschützer braucht; an dem Tag, an dem die Entscheidung über Krieg und Frieden ausschließlich den Institutionen der Republik gehören wird.

« Wir können mehrere Sachen haben. » Wir können nur eine Souveränität haben

SCHLUSSFOLGERUNG — PATRY VOR DER UMMAS

Das Westfalen von Beirut kann der Name dieses neuen Pakts sein: alle Überzeugungen und Minderheiten zu schützen, den Glauben von der politischen Macht zu trennen und alle Bürger unter einer einzigen Souveränität zu vereinen.

Vor unseren Gemeinden, Libanon. Vor unseren Parteien, Libanon. Vor unseren Beschützern, Libanon. Vor unserer Ummas, Libanon.

Die Republik vor den Milizen. Die libanesische Armee vor allen Sonderarmeen. Frieden vor den Kriegen anderer.

LEBAN.

Weil wir viele Besitztümer haben können, mehrere Kulturen, mehrere Erinnerungen und mehrere Freundschaften. Aber politisch können wir nicht zwei Souveränen angehören. Wenn diese Beweise zu einem gemeinsamen Prinzip werden, wird Souveränität nicht mehr nur ein Artikel der Verfassung sein: Sie wird ein kollektiver Wille, ein Wille zum Frieden, ein Wille zur Unabhängigkeit, ein Wille zum Leben. Libanesische Patria.

MASSNAHMEN UND QUELLEN

Gallup, 4. Dezember 2025 —.Nationale Umfrage, die im Juni-Juli 2025 durchgeführt wurde: 79 Prozent befürworten das Waffenhalten nur durch die libanesische Armee; 92 Prozent der Christen, 89 Prozent der Drusen, 87 Prozent der Sunniten. Gallup gibt an, dass die Gebiete, die aufgrund mangelnden Zugangs ausgeschlossen wurden, etwa 10% der Bevölkerung ausmachten.

Statistik Libanon, September 2026 Umfrage unter 800 erwachsenen libanesischen Schiiten – Ergebnisse im Oktober gemeldet. 66,4% befürworten die Übergabe von Hisbollah-Waffen an den Staat in irgendeiner Form; 71,1% für Krieg und Frieden, die ausschließlich in Staatsbesitz sind; 78,5 % Vertrauen in die libanesische Armee.

Libanon-Palästinensisches Dialogkomitee (LPDC), 28. August und 13. September 2025; 30. Dezember 2025; November 2026.Nacheinanderige Übergabe palästinensischer Waffen an die libanesische Armee und Bekräftigung des Grundsatzes der staatlichen Souveränität über die Lager und der Exklusivität von Waffen in den Händen legitimer Institutionen.

Redaktionelle Anmerkung:zahlen werden als Ergebnisse von datierten Umfragen und nicht als absolute Wahrheiten dargestellt. Der Text unterscheidet bewusst die politische These des Autors von den verfügbaren empirischen Daten.

Klarstellung der Abfassung:In der Gallup-Umfrage von 2025 gaben 27% der schiitischen Befragten an, dass sie dafür sind, dass nur die Armee Waffen halten darf. Frage, Zeitraum und Stichprobe unterscheiden sich von der Umfrage von 2026. Die beiden Umfragen messen daher keinen Trend in konstantem Umfang.

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