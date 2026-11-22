Der irakische Hohe Justizrat kündigte acht Festnahmen und zwei Haftbefehle in einer Untersuchung des mutmaßlichen Ölschmuggels in Najaf an.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Am Samstag ordnete die irakische Justiz die Inhaftierung von acht Mitgliedern der Energiepolizei in einer Untersuchung des mutmaßlichen Ölschmuggels in Najaf an. Es gab auch zwei Haftbefehle aus, von denen einer gegen den Vorsitzenden der Energiekommission des Provinzrats gerichtet war. Ihre Hinrichtung wurde nicht angekündigt.

Acht Energiepolizisten festgenommen

Der Irakische Hohe Justizrat berichtete, dass der Untersuchungsrichter am Samstag, den 21. November, den Standort im Gouvernement Najaf besucht hatte. Nach Angaben des Richters beziehen sich die ersten Ergebnisse auf angebliche Schmuggeloperationen. Die Haftentscheidung betrifft fünf Beamte und drei weitere Mitglieder der Energiepolizei. Sie wurde für Untersuchungszwecke herangezogen und stellt keine Verurteilung dar.

Die beiden anderen Maßnahmen sind anderer Natur. Das Gericht erließ einen Haftbefehl gegen einen Provinzrat, der die Energiekommission leitet, und einen zweiten gegen seinen Bruder. Das Kommuniqué unterscheidet diese Haftbefehle von der Inhaftierung der acht Polizeibeamten. Er sagt nicht, ob die beiden Männer verhaftet wurden und spezifiziert nicht die individuellen Verantwortlichkeiten, die die Untersuchung feststellen könnte.

Was die Gerechtigkeit noch nicht festgelegt hat

Der Fall betrifft eine Ressource, die den Großteil der irakischen Staatseinnahmen ausmacht. Die Verfassung überträgt das Eigentum an Öl und Gas dem gesamten irakischen Volk. Aber die Pressemitteilung vom Samstag gibt nicht das Volumen des betreffenden Öls, den Wert der Verkäufe oder eine Schätzung des Gewinnausfalls an. Es wäre daher verfrüht, die Schädigung des Staates zu quantifizieren.

Das Kommuniqué verbindet diese Maßnahmen auch nicht mit der Reorganisation, die am Freitag in Jurf al-Sakhar im Gouvernement Babylon angekündigt wurde. Diese Ankündigung betraf die Eröffnung eines gemeinsamen Kommandos; In Nadjaf ist die neue Tatsache eine Entscheidung des Untersuchungsrichters. Die Untersuchung wird die mögliche Rolle jedes Einzelnen bestimmen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews