Im Libanon boykottierte Joe Saddi den Ministerrat ohne Rücktritt und öffnete einen eisernen Arm zwischen Nawaf Salam und den libanesischen Streitkräften. Hinter dieser Regierungskrise kristallisieren 300 Millionen Dollar an Stromschulden, umstrittene Zölle und 500 Millionen angekündigte Einsparungen politische und Haushaltsspannungen.

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Joe Saddi lehnt Rücktritt ab und wählt Konfrontation, ohne die Macht zu verlassen

Joe Saddi überlegte, zurückzutreten, bevor er eine weniger radikale Formel wählte: seine Teilnahme an Ministerratstagungen auszusetzen und gleichzeitig sein Energieportfolio zu behalten. Diese Entscheidung, die von den libanesischen Streitkräften verteidigt wird, ermöglicht es der Samir Geagea-Partei, den Druck auf Nawaf Salam aufrechtzuerhalten, ohne sofort einen Regierungszusammenbruch zu verursachen. Der Minister leitet weiterhin seine Regierung, weigert sich aber, an den kollektiven Beratungen der Exekutive teilzunehmen. Diese ungewöhnliche Situation stellt den Ministerpräsidenten vor ein institutionelles und politisches Problem.

Am Mittwoch, den 7. Oktober 2026 empfing Nawaf Salam Joe Saddi und lud ihn zum Mittagessen ein. Dieses Treffen fand nach einem Besuch des Ministers im Baabda-Palast statt, wo er Präsident Joseph Aoun die Gründe für seinen Rückzug erläuterte. Die sukzessive Passage des Präsidenten der Republik und des Grand Serail zeigt, dass der Streit über den Rahmen des Energieministeriums hinausgegangen ist. Die Gespräche konzentrieren sich nun auf die Bedingungen für die Beteiligung der libanesischen Streitkräfte an der Regierung und die von ihrem Minister geforderten finanziellen Entscheidungen.

Der Rücktritt hätte eine andere Krise ausgelöst. Berichten zufolge beraubte sie die libanesischen Streitkräfte eines strategischen Portfolios und zwang die Regierung, ihren Ersatz zu organisieren. Ein weiterer Vorteil des Boykotts ist, dass er den Minister im Amt hält und seine Abwesenheit in ein Druckmittel verwandelt. Diese Formel ermöglicht es Meerab auch, bestimmte Regierungsentscheidungen anzufechten, ohne seine Präsenz in der Exekutive aufzugeben.

Nawaf Salam wählte keine sofortige Konfrontation. Die Möglichkeit des Rückgriffs auf eine ministerielle Substitution wurde erwähnt, insbesondere in Bezug auf Umweltministerin Tamara El Zein. Der Premierminister hat jedoch den direkten Dialog mit Saddi befürwortet. Es wurde kein Beschluss veröffentlicht, der seine Ersetzung oder eine Änderung seiner Befugnisse ankündigt.

300 Millionen Dollar Forderungen im Zentrum des Streits

Das erste Finanzdossier betrifft die Summen, die die öffentlichen Verwaltungen und Institutionen der libanesischen Elektrizität schulden. Sie werden auf etwa 300 Millionen Dollar geschätzt. Die Unterstützer von Joe Saddi fordern die Beilegung dieser Forderungen, die sie als notwendige Voraussetzung für die Verbesserung der elektrischen Situation betrachten.

Diese Behauptung zeigt einen Widerspruch in den öffentlichen Finanzen. Libanons Strom muss seine Brennstoffkäufe finanzieren, seine Anlagen instand halten und seine Betriebskosten decken. Doch einige der eigenen Schuldner gehören dem öffentlichen Sektor an. Dem Institut werden somit Einnahmen von Instituten vorenthalten, die direkt oder indirekt vom Staat abhängig sind.

Die verfügbaren Informationen bieten keine vollständige Aufschlüsselung von 300 Millionen US-Dollar. Sie erlauben nicht die genaue Bestimmung der von jeder Abteilung, Verwaltung oder öffentlichen Einrichtung geschuldeten Beträge. Sie unterscheiden nicht zwischen alten und aktuellen Rechnungen. Dieser Mangel an Details verhindert die Messung des sofort erstattungsfähigen Anteils.

Die Abrechnung dieser Beträge beinhaltet auch eine Intervention des Finanzministeriums. Einige Jurisdiktionen können zusätzliche Finanzierung benötigen, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Andere können mit Cashflow-Schwierigkeiten konfrontiert sein. Die Zahlung von Forderungen würde die finanzielle Verfügbarkeit von Strom im Libanon verbessern, würde aber ein Schiedsverfahren im öffentlichen Haushalt erfordern.

Für Joe Saddi hängt das Problem direkt mit seiner Handlungsfähigkeit zusammen. Die libanesischen Streitkräfte argumentieren, dass ihr Minister nicht für die Leistung des Sektors verantwortlich gemacht werden kann, es sei denn, die erwarteten finanziellen Ressourcen werden mobilisiert. Diese Position verschiebt einen Teil der Verantwortung auf die Regierung als Ganzes.

Der Streit bezieht sich daher nicht nur auf das technische Management von Elektrizität. Es geht um die finanziellen Verpflichtungen des Staates gegenüber seiner eigenen Institution und die Entscheidungen, die erforderlich sind, um ihre Begleichung zu ermöglichen.

Stromrechnung wird zu einem Kaufkraftproblem

Joe Saddis Behauptungen beinhalten auch eine Preisänderung. Die am 8. Oktober veröffentlichten Informationen weisen auf einen Antrag hin, eine Erhöhung um 300.000 Libanesische Pfund auf den festen Teil der Rechnung für jeweils weitere fünf Ampere abzuschaffen.

Diese Maßnahme betrifft die von den Teilnehmern abonnierte Leistung. Im Gegensatz zu dem auf den Verbrauch erhobenen Betrag stellt der feste Teil eine von der tatsächlich verbrauchten Strommenge unabhängige Gebühr dar. Es kann sich daher auf die Haushaltsausgaben auswirken, auch wenn der Verbrauch begrenzt bleibt.

Die Unterstützung des Ministers fordert eine Verringerung dieser Belastung. Sie sehen dies als sofortige Reaktion auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Abonnenten. Ihr Argument basiert auf der Möglichkeit, bestimmte Ausgaben zu senken, ohne auf eine vollständige Reform des Sektors zu warten.

Der Vergleich mit privaten Generatoren ist ebenfalls wichtig. Nach den Zahlen, die von den für Saddi günstigen Medien vorgelegt wurden, wäre der öffentliche Strom für eine entsprechende Energiemenge um etwa 15 Cent billiger. Dieser Unterschied ist eines der Argumente, um eine Erhöhung der vom nationalen Netz bereitgestellten Stromversorgungsstunden zu verteidigen.

Der von den Abonnenten tatsächlich eingesparte Betrag hängt jedoch von mehreren Faktoren ab. Sie variiert je nach abonnierter Leistung, Verbrauch, festen Gebühren und Fakturierungsbedingungen der Erzeuger. Die veröffentlichten Daten bieten keine vollständige Simulation, um diese Einsparungen für die verschiedenen Kategorien von Haushalten zu messen.

Die Tarifdebatte beinhaltet somit zwei Imperative. Erstens, die Belastungen der Bürger zu verringern. Der zweite betrifft die Beibehaltung der Einnahmen, die für den Betrieb von Elektrizität im Libanon erforderlich sind. Eine Senkung bestimmter Zölle muss mit einer angemessenen Finanzierung einhergehen, um neue Ungleichgewichte zu vermeiden.

Die von den Unterstützern des Ministers angekündigten Einsparungen in Höhe von 500 Millionen Dollar

In der Nähe von Joe Saddi gibt es ein ehrgeizigeres Ziel. Die vom Minister befürworteten Maßnahmen würden ihrer Ansicht nach bis zu 500 Millionen Dollar für die Bürger und den Staat einsparen.

Dieser Betrag ist ein zentrales Argument in der Konfrontation mit Nawaf Salam. Es erlaubt den libanesischen Streitkräften, ihre Ansprüche als ein Programm zur Kostenreduzierung zu präsentieren, anstatt als bloße Bitte um zusätzliche Ressourcen.

Die vorliegenden Informationen enthalten jedoch keine ausreichenden Angaben zur Berechnungsmethode. Es ist nicht möglich zu bestimmen, welcher Anteil der Ersparnisse direkt die Haushalte betreffen würde, welcher Anteil den öffentlichen Finanzen zugute käme und wann die Gewinne realisiert würden.

Die Zahl muss auch von den 300 Millionen Dollar in Forderungen, die von einigen Gerichtsbarkeiten geltend gemacht werden, unterschieden werden. Die Begleichung einer Schuld ist eine andere Finanzoperation als eine funktionierende Wirtschaft. Die beiden Beträge können nicht addiert werden, um die Vorteile einer Reform zu messen.

Diese Unterscheidung ist für die Beurteilung des Umfangs der Ansprüche unerlässlich. Die angekündigten Einsparungen könnten von einer Verringerung der Nutzung privater Erzeuger, einer Verbesserung der Erholung oder einer Änderung der öffentlichen Ausgaben abhängen. Das veröffentlichte Material erlaubt es jedoch nicht, die genaue Zusammensetzung zu rekonstruieren.

Die libanesischen Streitkräfte verwenden diese Schätzung jedoch, um das langsame Tempo der Regierungsentscheidungen in Frage zu stellen. Ihr Argument ist, dass Maßnahmen, die die Ausgaben der Bürger senken könnten, trotz der Vorschläge des Ministers blockiert bleiben würden.

Kontroversen nehmen somit eine politische Dimension an. Es kontrastiert die Ergebnisse, die von einer Komponente der Regierung angekündigt wurden, mit den Schiedsverfahren, die der Premierminister zwischen mehreren finanziellen Prioritäten treffen muss.

Georges Adwan verhärtet den Ton gegen die Untätigkeit der Regierung

Der Abgeordnete Georges Adwan äußerte öffentlich die Unzufriedenheit der libanesischen Streitkräfte. Er glaubt, dass die Regierung bestimmte Belastungen der Bürger sofort reduzieren könnte und dass seine Partei nicht Zuschauer der Abwesenheit von Entscheidungen bleiben kann.

Diese Intervention verleiht Joe Saddis Behauptungen politische Bedeutung. Der Streit betrifft nicht mehr nur die Beziehungen zwischen einem Minister und dem Ministerpräsidenten. Er engagiert sich jetzt in der Führung der libanesischen Streitkräfte und wie er die Leistung der Exekutive bewertet.

Die Partei unterscheidet nationale Fragen klar von wirtschaftlichen. Sie unterstützt weiterhin politische Richtungen, die darauf abzielen, die staatliche Souveränität zu stärken und Waffen legitimen Institutionen vorzubehalten. Andererseits kritisiert er das Management sozialer und wirtschaftlicher Schwierigkeiten.

Diese Trennung ermöglicht es den libanesischen Streitkräften, ihre Regierungsbeteiligung zu bewahren und bestimmte Entscheidungen von Nawaf Salam in Frage zu stellen. Es vermeidet auch, den elektrischen Konflikt in eine allgemeine Meinungsverschiedenheit über Souveränitätsfragen zu verwandeln.

Georges Adwans Position zeigt jedoch eine politische Schwierigkeit. Die libanesischen Streitkräfte beteiligen sich an der Regierung, die sie kritisieren. Ihr Minister hat Verantwortung in einem besonders sensiblen Bereich. Die Partei muss daher ihre Bilanz verteidigen und erklären, warum die erwarteten Ergebnisse noch nicht erreicht werden.

Öffentliche Schulden, Zölle und angekündigte Einsparungen werden zu den Hauptelementen dieser Verteidigung. Parteiführer präsentieren Joe Saddi als Minister mit konkreten Vorschlägen, stehen aber vor Regierungshindernissen.

Diese Lesart ist in Bezug auf die kollektive Verantwortung fragwürdig. Haushaltsentscheidungen werden von mehreren Institutionen getroffen. Ihre Umsetzung hängt von Einschränkungen ab, die über das Energieministerium hinausgehen. Es erlaubt den libanesischen Streitkräften jedoch, ihre Kritik auf das Funktionieren der Exekutive und nicht auf ihre eigene Beteiligung zu konzentrieren.

Nawaf Salam will eine politisch fragile Koalition erhalten

Nawaf Salams Vorsicht wird durch das Gleichgewicht seiner Regierung erklärt. Die libanesischen Streitkräfte sind ein wichtiger Bestandteil des Ministerteams. Ihr Ausscheiden würde die politische Repräsentation der Exekutive verändern, obwohl es nicht unbedingt ihren Sturz verursachen würde.

Der Premierminister muss auch die laufenden diplomatischen Fragen berücksichtigen. Der Libanon erwartet eine neue Phase in den Verhandlungen mit Israel. Die Diskussionen umfassen den israelischen Rückzug, den Einsatz der libanesischen Armee und die Zukunft der internationalen Präsenz im Süden.

Eine große Regierungskrise könnte die Koordination zwischen den für diese Fragen zuständigen Institutionen erschweren. Es könnte auch bestimmte wirtschaftliche Entscheidungen verlangsamen, die von internationalen Partnern erwartet werden.

Die verfügbaren politischen Informationen deuten auf eine externe Präferenz für die Stabilität des Regierungsteams hin. Sie stellen jedoch nicht die Existenz eines offiziellen Vetos der USA oder Saudis gegen eine Umbildung fest. Die Positionen ausländischer Partner müssen daher von den Entscheidungen der libanesischen Behörden unterschieden werden.

In diesem Zusammenhang befürwortet Nawaf Salam eine Verhandlungslösung. Das Treffen mit Joe Saddi zielt darauf ab, einen direkten Kanal zwischen dem Premierminister und dem protestierenden Minister aufrechtzuerhalten. Es hilft auch zu verhindern, dass sich der Austausch auf öffentliche Erklärungen von Politikern beschränkt.

Das Problem bleibt jedoch bestehen. Um Saddis Rückkehr zu den Sitzungen des Ministerrats zu erhalten, wird Salam wahrscheinlich Antworten auf finanzielle Fragen geben müssen. Diese Antworten erfordern Entscheidungen, die mehrere Abteilungen betreffen.

Der Premierminister muss daher zwei Elemente bewahren: den politischen Zusammenhalt seines Teams und die Möglichkeit, Haushaltsschiede zu treffen, ohne dass jede Meinungsverschiedenheit einen Ministerboykott verursacht.

Joseph Aoun empfängt Saddi und warnt vor einer Politisierung der Wirtschaft

Das Treffen zwischen Joseph Aoun und Joe Saddi fand in einem Kontext statt, der von der Verbreitung der Wirtschaftskritik geprägt war. Der Minister informierte den Präsidenten über die Gründe für seinen Rückzug aus Regierungssitzungen. Er bestätigte auch seine Absicht, sein Portfolio weiter zu verwalten.

Keine Entscheidung des Präsidenten, eine endgültige Lösung anzukündigen, wurde veröffentlicht. Das Staatsoberhaupt hat auch keine Änderung der Verantwortlichkeiten des Ministers angekündigt.

Joseph Aoun nahm jedoch Stellung zum politischen Klima rund um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Er verurteilte die Versuche, die finanzielle Situation zu politisieren, und die Reden, in denen eine neue Währungskrise angekündigt wurde, die mit der von 2019 vergleichbar ist.

Insbesondere verwies der Präsident auf Gerüchte über einen Anstieg des Dollar-Wechselkurses. Sie ist der Ansicht, dass ihre Verbreitung Besorgnis schüren und Stabilisierungsbemühungen untergraben kann.

Seine Aussagen finden statt, während sich mehrere Claims-Bewegungen und Regierungsspannungen rund um soziale Themen entwickeln. Sie zielen jedoch nicht explizit auf die libanesischen Streitkräfte allein ab.

Joseph Aoun erinnerte auch daran, dass politische Parteien ein Reichtum für das demokratische Leben sind, aber dass sie kein Hindernis für die staatliche Autorität sein sollten.

Diese Position beleuchtet die institutionelle Dimension des Streits. Ein Minister kann einer politischen Formation angehören und seine Orientierungen verteidigen. Sie übt jedoch ihre Verantwortung in einer Regierung aus, deren Entscheidungen auf kollektiven Mechanismen beruhen.

Der Boykott von Joe Saddi stellt diese Verbindung zwischen Parteizugehörigkeit und ministerieller Verantwortung in den Mittelpunkt der Debatte.

Die Frage der Hisbollah verhindert einen einfachen politischen Bruch

Die wirtschaftlichen Spannungen zwischen Nawaf Salam und den libanesischen Streitkräften stehen im Gegensatz zu ihrer Nähe zu mehreren institutionellen Fragen.

Anlässlich des hundertjährigen Bestehens der libanesischen Verfassung bekräftigte der Premierminister sein Engagement für die vollständige Umsetzung des Abkommens von Taif. Insbesondere betonte er die Notwendigkeit, Entscheidungen über Krieg und Frieden den verfassungsmäßigen Institutionen vorzubehalten.

Nawaf Salam erinnerte auch daran, dass die Anwendung des Abkommens nicht auf die Umverteilung der Befugnisse zwischen den Institutionen beschränkt werden könne. Sie sollte die geplanten Reformen umfassen, einschließlich derjenigen, die die Organisation des Staates und die Ausschließlichkeit der legitimen Gewalt betreffen.

Diese Positionen verbinden mehrere historische Forderungen der libanesischen Streitkräfte. Die Partei unterstützt auch die Stärkung der Armee und die Beschränkung militärischer Entscheidungen auf staatliche Institutionen.

Diese Konvergenz macht eine Trennung der Regierung komplexer. Die libanesischen Streitkräfte bestreiten nicht das gesamte politische Programm von Nawaf Salam. Sie konzentrieren ihre Kritik auf wirtschaftliche und soziale Ergebnisse.

Der Premierminister hat daher weiterhin ein politisches Interesse daran, seine Beteiligung aufrechtzuerhalten. Ihre Anwesenheit trägt dazu bei, bestimmte Regierungsrichtlinien bezüglich der Rolle des Staates und der Waffen der Hisbollah zu unterstützen.

Für die libanesischen Streitkräfte hat die Situation auch einen Vorteil. Die Partei kann weiterhin Entscheidungen über Souveränität unterstützen und gleichzeitig versuchen, sich von der wirtschaftlichen Bilanz abzuheben.

Der Konflikt um Joe Saddi stellt die Konvergenz in nationalen Fragen nicht unbedingt in Frage. Vielmehr zeigt es die Grenzen dieser Konvergenzen, wenn wirtschaftliche Entscheidungen zu einem Konfrontationsgrund werden.

Eine Umbildung erwähnt, aber keine angekündigte Entscheidung

Spannungen um das Energieministerium entstehen, während einige politische Kreise die Wirksamkeit mehrerer Regierungsmitglieder in Frage stellen.

Die Diskussionen konzentrierten sich auf die Möglichkeit, die Zusammensetzung des Ministerteams zu ändern. Dazu gehören die Manager, deren Ergebnisse als unzureichend erachtet werden.

Bis zum 8. Oktober 2026 liegen jedoch keine Informationen vor, die bestätigen, dass eine Umbildung beschlossen wurde. Es wurde kein offizieller Kalender angekündigt.

Das Thema bleibt politisch heikel. Eine Änderung, die Joe Saddi auferlegt wurde, könnte von den libanesischen Streitkräften als Infragestellung ihrer Regierungsbeteiligung interpretiert werden. Umgekehrt könnte eine umfassendere Überarbeitung weitere Verhandlungen über die Portfolioallokation eröffnen.

Der Premierminister muss auch die administrativen Folgen einer solchen Änderung messen. Der Stromsektor erfordert Kontinuität bei der Verwaltung von Verträgen, Brennstoffkäufen und finanziellen Entscheidungen.

Ein ministerieller Ersatz würde nicht automatisch öffentliche Forderungen oder die strukturellen Schwierigkeiten der Elektrizität im Libanon lösen.

Am 8. Oktober blieb Joe Saddi Energieminister. Es behält seine administrativen Verantwortlichkeiten bei, hält aber an seinem Rückzug aus Regierungssitzungen fest. Nawaf Salam setzt den Dialog fort, ohne einen endgültigen Kompromiss angekündigt zu haben.

Finanzforderungen bleiben identifiziert: Begleichung von etwa 300 Millionen US-Dollar an öffentlichen Schulden, Überarbeitung bestimmter Zollgebühren und Überprüfung eines Programms, das als wahrscheinlich dargestellt wird, 500 Millionen US-Dollar an Einsparungen zu generieren.

Ihre Behandlung hängt nun von den Haushalts- und Verwaltungsentscheidungen ab, die die Regierung akzeptieren wird. Die Fortsetzung des Boykotts, seine mögliche Aufhebung und die Folgen für die Beziehungen zwischen Nawaf Salam und den libanesischen Streitkräften bleiben bis zu diesem Zeitpunkt offiziell unangekündigt.

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