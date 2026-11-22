Die Ankündigungen von BIP und BCG für 2026 konzentrieren sich auf effektive Investitionen und die Umsetzung von Strategien in Saudi-Arabien. Sie beweisen kein Einfrieren auf dem Ratsmarkt. Diese datierte Entschlüsselung unterscheidet die angezeigten Prioritäten, die kumulativen Zahlen des Unternehmens und die Ergebnisse, die noch gemessen werden müssen, ohne aus diesen Mitteilungen einen Vertrag zwischen den beiden Akteuren abzuleiten.

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Das Entwerfen und Ausführen einer Strategie erfordert nicht die gleichen Fähigkeiten. Zwei Ankündigungen von 2026 beleuchteten diese Unterscheidung in Saudi-Arabien: die am 15. April vorgelegte Roadmap des Public Investment Fund (PIF) und die am 17. September angekündigte Erweiterung des Büros der Boston Consulting Group (BCG) in Riad. Sie informieren über die veröffentlichten Prioritäten, nicht über eine umfassende Überprüfung des Beratungsmarktes.

OCG zeigt messbare Ergebnisse

Das Unternehmen berichtet, dass es über 350 Berater in Riad hat und seit Beginn seiner Aktivitäten im Jahr 2008 mehr als 2.000 Projekte im Königreich durchgeführt hat. Diese Summe ist kumulativ: Sie stellt keine Verträge dar, die 2026 abgeschlossen wurden.

BCG beschreibt eine Erweiterung seiner Räumlichkeiten und Teams. Während sie Veränderungen im Tempo und der Zusammensetzung der öffentlichen Ausgaben anerkennt, betont sie die Anwendung von Strategien, digitalen Fähigkeiten und künstlicher Intelligenz. Produktivität, Kosten und Servicequalität gehören zu den Ergebnissen, die verbessert werden sollen.

Diese Rede bleibt die eines Anbieters, der seine Entwicklung vorstellt. Sie bietet weder ein unabhängiges Maß für die von ihren Kunden erzielten Gewinne noch eine allgemeine Statistik der an Unternehmen gesendeten Aufträge.

Die BIP konzentriert sich auf die Effizienz ihrer Investitionen

Die Strategie des SWF 2026-2030 verbindet finanzielle Rendite, Kapitaleffizienz und eine erhöhte Beteiligung des Privatsektors. Es teilt die Investition in drei Portfolios auf: Vision, Strategisch und Finanziell.

Erstere organisiert Komplementaritäten zwischen Sektoren, darunter Tourismus, Industrie, Logistik und saubere Energieinfrastruktur. NEOM bleibt eine seiner sechs Prioritäten. Die zweite bezieht sich auf strategische Vermögenswerte und deren Entwicklung; Die dritte konzentriert sich auf nachhaltige Renditen und Diversifizierung internationaler Investitionen.

Diese Architektur zeigt nicht den Start jedes Projekts oder seine zukünftige Rentabilität. Sie legt den Rahmen fest, innerhalb dessen der Fonds ankündigt, dass er seine Investitionen auswählen und überwachen möchte.

Konvergenz, nicht Nachweis von Verträgen

Die genaue Lektüre dieser Ankündigungen zeigt eine Konvergenz: Umsetzung und Ergebnisse sind von zentraler Bedeutung für die angezeigten Prioritäten. Es zeigt keinen Vertrag zwischen den beiden Akteuren, geschweige denn ein allgemeines Einfrieren des Rates. Um den Auftrag zu messen, wären vergleichbare Daten über zugewiesene Missionen, gezahlte Beträge und tatsächliche Leistung erforderlich.

Foto der Illustration: Stadtansicht von Riad, nicht verbunden mit BCG oder PIF Büros. Tayssir Kadamany / Pexels.

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