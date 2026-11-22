Einen Dienst zu beenden, eine Option abzulehnen oder eine kostenlose Testversion abzuschließen, sollten lesbare Entscheidungen sein, keine Hindernisse. Das am 11. November angekündigte europäische Projekt ermöglicht es, die geplanten Änderungen zu verstehen, ohne sie als bereits geltende Rechte darzustellen. Diese Entschlüsselung konzentriert sich auf Abonnements und kommerzielle Schnittstellen. Es unterscheidet Rückruf, Zustimmung zur Zahlungs- und Kündigungsfunktion und setzt diese Maßnahmen dann in ihren gesetzlichen Zeitplan. Ein veröffentlichter Vorschlag ist keine sofort mobilisierbare Regel in einem Streitfall.

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Eine kostenlose Testversion, die ohne die Entscheidung eines neuen Kunden bezahlt wird, ein schwieriger Ablehnungsknopf, ein falscher Mangelalarm: Das Projekt European Digital Fairness Act zielt auf diese Praktiken ab. Am 11. November 2026 präsentiert, bleibt ein Vorschlag. Am 18. November stuft die Legislative Observatory des Europäischen Parlaments sie als Vorbereitungsphase ein. Dies ist noch kein neues Recht, sich auf die Kündigung eines Abonnements zu berufen.

Abonnements gefangen: eine Vereinbarung vor der Zahlung

Artikel 20 des Entwurfs sieht eine Mahnung vor dem Ende einer kostenlosen Verhandlung vor. Sie sollte den Preis, die Dauer und die Bedingungen für die Kündigung der Zahlungsformel angeben. Ohne einen solchen Rückruf oder ohne die ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers zur Klage auf Zahlung wäre dieser nicht an den Vertrag gebunden.

Der Vorschlag unterscheidet dann Verlängerungen nach der Laufzeit des Vertrags. Bei Formeln von mindestens sechs Monaten sollte ein Erinnerungsschreiben zwischen einem Monat und vierzehn Tagen vor der automatischen Verlängerung erfolgen. Kürzere Verträge fallen unter andere Vereinbarungen. Es geht also nicht darum, vor jeder Probenahme denselben Warnhinweis zu verhängen.

Fachleute, die über eine Online-Schnittstelle Verträge abschließen können, sollten ebenfalls eine leicht zugängliche Kündigungsfunktion anbieten. Dieser Weg sollte nicht mit dem Rückzug verwechselt werden: Die Beendigung eines Vertragsverhältnisses und die Rückkehr zu einem Kauf innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens sind zwei verschiedene Probleme.

Die Wahl muss lesbar bleiben

In ihrer Vorstellung des Pakets nennt die Kommission falsche Anzeichen von Knappheit, vorgewählte Lohnoptionen und Schuldzuweisungen, die eine Ablehnung verhindern sollen. Es zielt auch darauf ab, bestimmte Funktionen zu deaktivieren, die eine übermäßige Nutzung begünstigen, wie die automatische Wiedergabe oder Benachrichtigungen, die nicht direkt mit der Verbraucheraktivität zusammenhängen.

Das Problem lässt sich durch einen hypothetischen Pfad veranschaulichen: akzeptieren dauert einen Klick, verweigern verpflichtet sich, mehrere Bildschirme zu kreuzen. Die Anzahl der Klicks beschreibt nicht alles, aber sie lädt dazu ein, sich anzusehen, wie die Auswahl präsentiert wird, anstatt nur zu überprüfen, ob irgendwo ein Button existiert.

Eine Verhandlung, kein Inkrafttreten

Das Verfahren 2026/0356 folgt auf das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, das vom Parlament und vom Rat geprüft wird. Der Entwurf schlägt vor, die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken durch eine Verordnung zu ersetzen. Inhalt und Zeitplan müssen noch verhandelt werden. Um eine Ankündigung zu diesem Dossier zu lesen, müssen wir daher drei Phasen unterscheiden: den Vorschlag der Kommission, die Annahme des Textes und die effektive Umsetzung.

Illustration: Computer, Fotoarchiv Pixabay/Free-Photos via Libnanews. Unbestätigtes Drehdatum. Der Bildschirm stellt keinen Abonnementdienst oder eine vom europäischen Projekt abgedeckte Schnittstelle dar.

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