Hisbollah und libanesische Macht: Hinter dem Kampf um Abrüstung steht eine Krise, die die Grundlagen des Staates bedroht

Im Libanon forderte Nawaf Salam das staatliche Waffenmonopol, während Naim Kassem jede Abrüstung ohne israelischen Rückzug ablehnte. Zwischen amerikanischem Druck, Tampa-Verhandlungen und Spannungen im Süden offenbart der Arm der Hisbollah eine große institutionelle Krise um die libanesische nationale Souveränität.

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Nawaf Salam beansprucht das Gewaltmonopol, Naim Kassem lehnt politische Kapitulation ab und Washington fordert Ergebnisse. Zwischen den israelischen Positionen im Süden, den Tampa-Verhandlungen und den Regierungsabteilungen konzentriert sich der Konflikt nun auf die Definition der libanesischen Souveränität.

Nawaf Salam stellt die Waffen der Hisbollah in den Mittelpunkt der Verfassungsfrage

Am 7. Oktober 2026, anlässlich des hundertjährigen Bestehens der libanesischen Verfassung, hielt Nawaf Salam eine Rede, die weit über das historische Gedenken hinausging. Der Premierminister stellt eine Frage in den Mittelpunkt der Debatte, die die aufeinanderfolgenden Regierungen vermieden haben zu entscheiden: Wer hat wirklich die Macht, über Krieg und Frieden im Libanon zu entscheiden? Seine Intervention bei der Eröffnung der Ausstellung « Zwischen den Linien der Verfassung » stellt eine direkte Verbindung zwischen der Volkssouveränität, der Autorität der Institutionen und der Existenz von Streitkräften außerhalb der Kontrolle der Regierung her. Ohne seine Bemerkungen auf die Hisbollah zu beschränken, zielt Salam eindeutig auf eine Situation ab, in der militärische Entscheidungen außerhalb der verfassungsmäßigen Mechanismen getroffen werden können.

Der Premierminister erinnert daran, dass das Abkommen von Taif nicht auf die Umverteilung von Kompetenzen zwischen den Institutionen beschränkt war. Es sah auch die Auflösung von Milizen und die Wiederherstellung der staatlichen Autorität im gesamten Gebiet vor. Mehr als drei Jahrzehnte nach seiner Umsetzung bleiben jedoch einige grundlegende Bestimmungen nicht umgesetzt. Salam betont diesen Widerspruch, indem er daran erinnert, dass die politischen Führer Veränderungen in der Machtteilung akzeptiert haben, während sie Reformen verschieben, die auf den Aufbau eines völlig souveränen Staates abzielen. Diese Lesung stellt eine politische Praxis in Frage, die auf der selektiven Anwendung institutioneller Vereinbarungen beruht.

Der Hinweis auf Taëf ist von besonderer Bedeutung. Historisch betrachtet die Hisbollah ihr Arsenal als Widerstand gegen Israel und kann nicht mit den Waffen der Bürgerkriegsmilizen assimiliert werden. Diese Unterscheidung machte es möglich, eine Ausnahmesituation nach der offiziellen Auflösung der anderen bewaffneten Formationen aufrechtzuerhalten. Nawaf Salam stellt die Debatte nun in einen breiteren verfassungsrechtlichen Rahmen. Es geht nicht mehr nur darum, ob die Waffen der Hisbollah gegen Israel benötigt werden. Die Frage ist, ob eine politische Organisation eine dauerhafte militärische Fähigkeit unabhängig von nationalen Verteidigungsinstitutionen aufrechterhalten kann.

Diese Position ist keine neue Abrüstungsentscheidung. Es bekräftigt jedoch die institutionelle Rechtfertigung für die Bemühungen der Regierung. Der Premierminister versucht festzustellen, dass das Gewaltmonopol kein Anspruch der Vereinigten Staaten oder Israels ist, sondern eine Verpflichtung, die sich aus der libanesischen Verfassungsorganisation ergibt. Genau diese Interpretation bestreitet die Hisbollah, wenn sie Abrüstungsforderungen mit ausländischem Druck in Verbindung bringt.

Naim Kassem weigert sich, Waffen vom israelischen Rückzug zu trennen

Die Position der Hisbollah basiert auf einer anderen Interpretation der Souveränität. Unter der Führung von Naim Kassem ist die Partei der Ansicht, dass die Frage ihres Arsenals nicht von der israelischen Militärpräsenz im Südlibanon, den israelischen Operationen und den Sicherheitsgarantien für die Bevölkerung getrennt werden kann. Für ihre Beamten würde die Forderung nach der Übergabe von Waffen, während die israelische Armee Positionen auf libanesischem Territorium beibehielt, einer einseitigen Veränderung des Machtgleichgewichts gleichkommen.

Dieses Argument basiert auf militärischen Entwicklungen der letzten Monate. Israelische Streitkräfte besetzen weiterhin Positionen in mehreren Sektoren des Südens. Die Nähe des Schlosses Beaufort, die Höhen von Ali al-Taher und die Gebiete in der Nähe von Litani gehören zu den sensiblen Gebieten, die in den diplomatischen Gesprächen erwähnt wurden. Die Zerstörung von Häusern und Einschränkungen der Rückkehr der Bewohner erschweren auch die Normalisierung der Situation. Die Hisbollah benutzt diese Elemente, um die Aufrechterhaltung einer Widerstandsfähigkeit zu verteidigen, bis der israelische Rückzug vollständig ist.

Die Partei lehnt nicht unbedingt jede Diskussion über die Zukunft ihrer Waffen ab. Ihre Positionen befürworten jedoch einen internen Dialog, der ohne externes Ultimatum geführt wird. Diese Unterscheidung ist von grundlegender Bedeutung. Eine nationale Verhandlung über eine Verteidigungsstrategie führt nicht zu den gleichen Verpflichtungen wie ein unter US-Druck festgelegter Abrüstungsplan. Im ersten Fall könnte die Hisbollah versuchen, die Rolle ihrer militärischen Fähigkeiten in einer nationalen Vereinbarung auszuhandeln. In der zweiten würde er mit der Anforderung konfrontiert sein, sein Arsenal ohne Sicherheiten abzugeben, um die von ihm behaupteten Gegenparteien zu erhalten.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass sich beide Parteien nicht über die Reihenfolge der Entscheidungen einig sind. Die Regierung verteidigt die Stärkung der staatlichen Autorität als Bedingung der Souveränität. Die Hisbollah glaubt, dass das Verschwinden der israelischen Bedrohungen jeder grundlegenden Änderung ihrer Militärmaschinerie vorausgehen muss. Diese Divergenz verhindert, dass der Konflikt auf eine reine Zeitfrage reduziert wird. Es geht um die Definition der nationalen Sicherheit selbst.

Washington fordert Taten und will sich nicht mehr mit Erklärungen zufrieden geben

Die amerikanischen Forderungen erhöhen den direkten Druck auf die Regierung. Washingtoner Beamte präsentieren ihre libanesische Politik als einen Prozess, der zu einer exklusiven staatlichen Autorität auf seinem Territorium, Waffen und Sicherheitsentscheidungen führt. Diese Ausrichtung geht über militärische Vereinbarungen zur Verringerung der Konfrontation an der Grenze hinaus. Sie zielt auf eine dauerhafte Transformation der Beziehungen zwischen libanesischen Institutionen und der Hisbollah ab.

Die amerikanischen Erklärungen vom 7. Oktober zeigen, dass Washington politische Verpflichtungen nicht für ausreichend hält. Beamte der Vereinigten Staaten fordern nachprüfbare Maßnahmen in Bezug auf die militärische Infrastruktur der Hisbollah, insbesondere in Grenzgebieten. Sie wollen verhindern, dass die Zerstörung von Einrichtungen nach einem möglichen israelischen Rückzug wieder aufgebaut wird. Dies erfordert eine erhebliche Verantwortung für die libanesische Armee: sensible Gebiete zu kontrollieren und gleichzeitig eine direkte Konfrontation mit einer bewaffneten Organisation in der libanesischen Gesellschaft zu vermeiden.

Der ehemalige US-Diplomat Dennis Ross verteidigte einen Ansatz, der auf einer konkreten Überprüfung der libanesischen Verpflichtungen basierte. Er betont die Notwendigkeit, die tatsächliche Demontage der militärischen Infrastruktur zu sehen und ihre Neuansiedlung zu verhindern. Diese Position spiegelt das anhaltende Misstrauen gegenüber Mechanismen wider, die ausschließlich auf politischen Garantien beruhen.

Washington glaubt auch, dass die Hisbollah eine große Verantwortung für die aktuelle Situation im Südlibanon trägt. Amerikanische Beamte glauben, dass seine militärischen Operationen Israel die notwendigen Argumente lieferten, um seine Aktionen gegen die Positionen der Partei zu rechtfertigen. Diese Interpretation wird von libanesischen Beamten in Frage gestellt, die die Fortsetzung der israelischen Operationen trotz Sicherheitsvorkehrungen verurteilen.

Die Regierung von Nawaf Salam unterliegt somit zwei schwierigen Anforderungen. Er muss den Amerikanern zeigen, dass der Staat tatsächlich die Kontrolle über die Waffen wiedererlangt. Sie muss aber auch verhindern, dass die Zwangsanwendung dieser Politik zu internen Konfrontationen führt. Der Spielraum ist noch enger, weil Washington nicht bereit zu sein scheint, die einzige verbale Verpflichtung der Regierung als ausreichendes Ergebnis zu betrachten.

Tampa Verhandlungsfalle: Entwaffnung ohne israelischen Rückzug

Die in Florida am 20. Oktober angekündigten Gespräche sind ein entscheidender Termin. Die libanesischen Behörden wollen Fortschritte beim israelischen Rückzug, bei der Freilassung der Gefangenen und beim Einsatz der Armee in den derzeit besetzten Gebieten sehen. Die am 8. Oktober vorliegenden Informationen bestätigen jedoch nicht endgültig die Durchführung der Sitzung oder das Vorliegen einer Vereinbarung auf ihrer Tagesordnung.

Die Hauptschwierigkeit liegt in den unterschiedlichen Zielen der Teilnehmer. Libanon versucht, seine territoriale Autorität wiederherzustellen. Israel will Garantien, die die Hisbollah daran hindern, ihre militärischen Fähigkeiten in der Nähe der Grenze wieder aufzubauen. Die Vereinigten Staaten befürworten einen Mechanismus zur Überprüfung von Sicherheitsverpflichtungen und zur Vorbereitung auf breitere politische Entwicklungen.

Ein internationaler diplomatischer Beamter weist darauf hin, dass die Diskussionen durch den Mangel an israelischen Fortschritten bei der Erfüllung der libanesischen Erwartungen blockiert bleiben. Nach den verfügbaren Informationen möchte Israel die Möglichkeit einer militärischen Intervention beibehalten, wenn es der Ansicht ist, dass eine Bedrohung auftritt. Diese Position widerspricht direkt dem libanesischen Ziel, die vollständige Souveränität über die betreffenden Gebiete wiederherzustellen.

Die Meinungsverschiedenheit umfasst Bereiche, in denen die libanesische Armee nach einem israelischen Rückzug stationiert werden könnte. Washington unterstützt einen experimentellen Sektoransatz. Die libanesische Armee wäre dafür verantwortlich, die Sicherheit zu gewährleisten, die Rückkehr der militärischen Infrastruktur der Hisbollah zu verhindern und die betroffenen Gebiete zu kontrollieren. Aber Israel würde auch versuchen, die Fähigkeit zur Intervention aufrechtzuerhalten.

Dieser Ansatz stellt ein Risiko für Beirut dar. Der Staat könnte für die Sicherheit von Gebieten verantwortlich gemacht werden, in denen eine ausländische Armee die Möglichkeit der Durchführung von Operationen behalten würde. Die libanesische Behörde würde dann Beschränkungen unterliegen, die ihre tatsächliche Ausübung einschränken würden.

Für die Hisbollah würde eine solche Situation das Argument verstärken, dass Abrüstung keinen israelischen Rückzug garantiert. Für Nawaf Salam würde es die Demonstration erschweren, dass die Stärkung des Staates tatsächlich die Souveränität wiederherstellt.

Schloss Beaufort und die Höhen des Südens werden zu strategischen Themen

Die israelischen Positionen rund um das Schloss Beaufort veranschaulichen die territoriale Dimension des Konflikts. Diese Festung dominiert einen wichtigen Teil des Südlibanon. Die umliegenden Höhen ermöglichen es, mehrere Achsen und Lokalitäten zu überwachen. Ihre Kontrolle stellt daher ein militärisches Problem dar, das den einzigen symbolischen Wert der Website übersteigt.

Die libanesischen Behörden fordern den israelischen Rückzug aus den Dörfern in der Region, um den Einsatz der Armee zu ermöglichen. Die Diskussionen sollten sich auch auf die Zerstörung und die den Bewohnern auferlegten Beschränkungen konzentrieren.

Israel steht für einen anderen Ansatz. Seine Militärs halten bestimmte Höhen für wesentliche Positionen, um eine Infiltration oder einen Angriff auf israelische nördliche Orte zu verhindern. Dieser Ansatz basiert insbesondere auf den Lehren aus dem Anschlag vom 7. Oktober 2023.

Die Frage nach den Höhen von Ali al-Taher und der Umgebung von Schloss Beaufort zeigt, dass der Konflikt nicht nur die Zahl der Hisbollah-Kämpfer oder Raketen betrifft. Es umfasst auch die Kontrolle von Reliefs, Straßen und bewohnten Räumen.

Eine dauerhafte Veränderung dieser Positionen könnte die Lebensbedingungen der Menschen im Süden verändern. Die betreffenden Dörfer könnten weiterhin Beschränkungen für Bewegung und Wiederaufbau unterliegen. Die Rückkehr der Binnenvertriebenen würde dann von militärischen Entscheidungen abhängen, die außerhalb der Kontrolle der libanesischen Behörden getroffen würden.

Die Regierung muss daher gleichzeitig zwei Ziele verteidigen: den israelischen Rückzug zu sichern und die Präsenz der Armee zu stärken. Das eine garantiert nicht automatisch das andere.

Die libanesische Armee steht vor einer politisch explosiven Mission

Die Armee ist das Hauptinstrument, das dem Staat zur Umsetzung seiner Souveränitätspolitik zur Verfügung steht. Die von ihm angeforderten Missionen überstiegen jedoch die traditionelle territoriale Kontrolle bei weitem.

Sie muss die Sicherheit in den von den Kämpfen betroffenen Gebieten gewährleisten, die Waffenbewegungen kontrollieren, den Wiederaufbau der militärischen Infrastruktur verhindern und ihren Einsatz in den von Israel evakuierten Gebieten vorbereiten. Diese Aufgaben erfordern erhebliche personelle, technische und finanzielle Ressourcen.

Die am 8. Oktober veröffentlichten Informationen beziehen sich auf Schulungsprogramme, die mit mehr als sieben Ländern durchgeführt wurden. Diese Übungen umfassen fortgeschrittene Boden- und Luftmissionen. Sie zeigen Bemühungen, die operativen Fähigkeiten der militärischen Institution zu stärken.

Aber materielle Ressourcen sind nur ein Teil des Problems. Die Armee muss auch ihren Zusammenhalt in einem Land bewahren, in dem die Frage der Hisbollah-Waffen die politischen Kräfte tief spaltet.

Eine Operation zur gewaltsamen Verhängung von Abrüstung würde andere Risiken für eine Überwachungsmission darstellen, die im Rahmen einer politischen Vereinbarung durchgeführt wird. Im ersten Fall könnte die Armee auf bewaffneten Widerstand stoßen. In der zweiten sollte sie die Umsetzung der ausgehandelten Verpflichtungen überprüfen.

Die verfügbaren Informationen deuten nicht darauf hin, dass ein Befehl zur direkten militärischen Konfrontation mit der Hisbollah gegeben wurde. Sie zeigen andererseits, dass amerikanische Forderungen und israelische Erwartungen die Institution vor die Erhöhung der Verantwortung stellen.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Der Wunsch, die staatliche Autorität zu stärken, bedeutet nicht, dass eine interne Zwangsabrüstung beschlossen wurde.

200 Millionen Dollar: Iranische Finanzierung erschwert Machtgleichgewicht

Die Debatte über Waffen kommt zu einer Zeit, in der neue Informationen sich auf die finanziellen Ressourcen der Hisbollah beziehen. Zwei informierte Quellen behaupten, dass die Partei im vergangenen Monat 200 Millionen Dollar aus dem Iran erhalten habe. Diese Mittel sollen Libanesen helfen, die durch den Krieg mit Israel vertrieben wurden.

Den Berichten zufolge erfolgten die Transfers trotz der Verschärfung der US-Sanktionen. Intermediäre verlangten angeblich Provisionen, die aufgrund der damit verbundenen Risiken bis zum Vierfachen der üblichen Sätze entsprachen. Einige Berichte schlagen eine Provision von bis zu 20% vor.

Die Hisbollah räumte ein, dass sie finanzielle Mittel für Hilfe erhalten hatte, ohne ihre Herkunft oder den genauen Vorschussbetrag zu bestätigen. Das US-Außenministerium stellte Informationen über einen iranischen Transfer dieser Größenordnung in Frage.

Diese widersprüchlichen Versionen verhindern die Präsentation der 200 Millionen Dollar als endgültige Finanzierung. Sie zeigen jedoch eine große Herausforderung: die Fähigkeit der Hisbollah, finanzielle Ressourcen trotz Sanktionen und regionaler Schwierigkeiten zu behalten.

Die Finanzierung von Binnenvertriebenen hat auch eine politische Dimension. In Gebieten, die von der Zerstörung betroffen sind, hilft die Fähigkeit, Familien zu unterstützen und bestimmte Reparationen zu finanzieren, den sozialen Einfluss zu erhalten. Diese Aktivität wird nicht mit militärischer Finanzierung verwechselt, aber sie operiert im gleichen politischen Umfeld.

Für den libanesischen Staat geht das Problem daher über die Waffenfrage hinaus. Er betrifft auch die Fähigkeit öffentlicher Einrichtungen, Dienstleistungen und sozialen Schutz in Gebieten zu erbringen, in denen die Hisbollah über Hilfsnetze verfügt.

Drei Jahre nach dem 7. Oktober füttert der Militärrekord die Divisionen

Der dritte Jahrestag des Angriffs vom 7. Oktober 2023 fand in einem ganz anderen Kontext statt als zu Beginn der Konfrontation. Die Kämpfe haben im Libanon erhebliche Zerstörungen verursacht und die militärischen Bedingungen im Süden verändert.

Die damaligen Erklärungen der Hisbollah bekräftigten ihr Engagement für die palästinensische Sache. Sie beschreiben die Fortsetzung des Konflikts als Folge der israelischen Besatzung und Operationen.

Die Folgen des Krieges schüren jedoch auch Fragen über die strategischen Entscheidungen der Partei. Die Zerstörung, Vertreibung und der Verlust von Menschenleben haben die betroffenen Regionen tief getroffen.

In der Debatte geht es um die Beziehung zwischen den angekündigten militärischen Zielen und den erreichten Ergebnissen. Aktion kann eine taktische Wirkung erzielen, ohne einen dauerhaften politischen Vorteil zu garantieren. Die Fähigkeit zur Konfrontation muss auch von der Fähigkeit, Menschen zu schützen und die Infrastruktur zu erhalten, unterschieden werden.

Diese Fragen sind in der Abrüstungsdebatte von besonderer Bedeutung. Befürworter des staatlichen Gewaltmonopols glauben, dass militärische Entscheidungen der nationalen politischen Verantwortung unterliegen müssen. Die Hisbollah glaubt, dass ihre Fähigkeiten angesichts Israels notwendig bleiben.

Der Unterschied betrifft daher sowohl die Aufzeichnung der vergangenen Zusammenstöße als auch die Vorbereitung möglicher zukünftiger Konfrontationen.

Eine institutionelle Krise ohne sofortige Lösung

Bis zum 8. Oktober 2026 gab es keine umfassende politische Einigung, um die Frage der Waffen der Hisbollah zu lösen. Nawaf Salam hält an seiner Forderung nach institutioneller Souveränität fest. Naim Kassem verteidigt die Aufrechterhaltung einer Widerstandsfähigkeit gegenüber der israelischen Bedrohung. Washington fordert nachprüfbare Ergebnisse, während Israel versucht, militärische Sicherheitsvorkehrungen vor Ort aufrechtzuerhalten.

Die Tampa-Verhandlungen könnten bestimmte Parameter ändern, insbesondere wenn sie zu israelischen Abzügen und einem breiteren Einsatz der libanesischen Armee führen würden. Aber ihre Aufzeichnungen und Ergebnisse bleiben zum Zeitpunkt der verfügbaren Informationen unsicher.

Die Regierung verfügt auch nicht über einen von allen Parteien vereinbarten Mechanismus zur Integration oder Demontage der militärischen Fähigkeiten der Hisbollah. Es wird kein Konsenszeitplan festgelegt. Die Überwachungsverfahren, Sicherheitsgarantien und die Behandlung der militärischen Infrastruktur sind nach wie vor umstritten.

Die Uneinigkeit kontrastiert somit zwei Konzepte der Souveränität. Die erste ist die institutionelle Exklusivität militärischer Entscheidungen. Der zweite hält eine unabhängige Widerstandsfähigkeit für notwendig, solange der Staat den Schutz des Territoriums gegen Israel nicht garantieren kann.

Diese Opposition manifestiert sich in Regierungsentscheidungen, diplomatischen Verhandlungen und Debatten über die Rolle der Armee. Es betrifft auch die Bewohner des Südlibanon, deren Rückkehr und Wiederaufbau von der sich ändernden Sicherheitslage abhängen.

Die Krise beschränkt sich daher nicht auf eine Konfrontation zwischen Nawaf Salam und Naim Kassem. Sie verpflichtet das Funktionieren der Institutionen, die Definition der nationalen Verteidigung und die Bedingungen, unter denen der Libanon seine Autorität über sein gesamtes Hoheitsgebiet ausüben kann.

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