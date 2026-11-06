SEAHORSE: Das Frachtschiff verließ den Hafen von Beirut

Die SEAHORSE verließ den Hafen von Beirut am 5. November 2026 nach zehn Tagen Notruf am Pier 11. Das Frachtschiff hatte Saida am 25. Oktober versagt, und eine starke Ferse hatte die Rettung von Besatzungsmitgliedern erfordert. Die Besatzungen stabilisierten das Schiff und schlossen die Entladung seiner Holzfracht am 4. November ab. Die Behörden genehmigten dann die Wiederaufnahme der Navigation. Der nächste Bestimmungsort wurde nicht angegeben.

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SEAHORSE verließ den Hafen von Beirut am 5. November 2026 nach der Entladung seiner Holzfracht und dem Ende einer Notoperation, die nach der Erdung von Saida eingeleitet wurde. Der Hafen kündigte diese Abfahrt in einem Kommuniqué an, das am 6. November veröffentlicht wurde. Die Ladung hatte am 26. Oktober den Pier 11 erreicht, als eine starke Neigung Befürchtungen über ihren Untergang aufwarf.

Die Wiederaufnahme der Navigation erfolgt nach mehreren Phasen: Rettung der Besatzungsmitglieder, Beurteilung des Zustands des Schiffes, Stabilisierung am Hafen und Evakuierung seiner Ladung. Die Teams haben das Entladen am 4. November abgeschlossen. Am darauffolgenden Tag genehmigten die zuständigen Behörden dem Schiff die Rückkehr zur See.

Die SEAHORSE verließ nach zehn Tagen am Dock

Die Abfahrt beendet den am 26. Oktober in der libanesischen Hauptstadt eröffneten Notstopp. Die Hafenbehörde beschreibt eine 10-tägige Hilfs- und technische Hilfeoperation. Dieser Zeitraum entspricht dem Zeitraum im Hafen bis zum 5. November.

Der erste Vorfall geht auf den 25. Oktober vor Saida zurück. Die Ladung gewann dann die Außenbezirke von Beirut. Seine ausgeprägte Neigung verursachte Angst vor einem Schiffbruch und drängte die Besatzungsmitglieder, sich ins Wasser zu werfen. Rettungsaktionen wurden durchgeführt, um sie zu retten, während die Seeverkehrsdienste die Situation bewerteten.

Der Zivilschutz und die Beiruter Feuerwehr nahmen an der Rettung teil. Parallel dazu überprüften die Lotsenstation Baltaji, der Seepilot und ein vom Kapitän beauftragter Experte die notwendigen Maßnahmen zur Übernahme des Schiffes.

Die Behörden beschlossen, ihn am 26. Oktober in den Hafen zu lassen. Die Pressemitteilung verbindet diese Entscheidung mit der Richtung des Ministers für öffentliche Arbeiten und Verkehr, Fayez Rassamny. Er erwähnte auch die Koordination zwischen Marwan Naffi, Präsident und CEO des Hafens, und Mazen Basbous, Generaldirektor für Land- und Seeverkehr.

Am Pier 11 stabilisieren Sie die Ladung, bevor Sie sie entladen

Nachdem der SEAHORSE am Pier 11 angedockt war, begannen die Teams, ihn zu stabilisieren. Ihre Aufgabe war es, die mit seiner Unterbringung verbundenen Risiken zu begrenzen und das Schiff, die Menschen an Bord und die Ladung zu sichern.

Die Hafenverwaltung hat ihre technischen und operativen Teams mobilisiert, einschließlich der Betriebsleitung und der Sicherheitsdienste. Maritime Experten und spezialisierte Teams leisteten Unterstützung. Die Panelmitglieder stellten auch die Ausrüstung und Ausrüstung zusammen, die erforderlich waren, um das Gebäude unter Bedingungen zu erhalten, die den Betrieb ermöglichen würden.

Die Lodge erschwerte den Zugang zu den Laderäumen. Die technischen Teams widmeten mehr als fünf Stunden ihrer Eröffnung, mit spezieller Ausrüstung. Dieser Schritt führte zum Entladen der Ware in ein Gefäß, dessen Neigung die Handhabung erschwerte.

Die Arbeit wurde in Abstimmung mit maritimen Experten kontinuierlich fortgesetzt. Die im Hafengelände vorhandenen Sicherheitsdienste begleiteten die verschiedenen Phasen der Operation, um den Arbeitsbereich zu sichern.

Holzfracht am 4. November vollständig evakuiert

Die Teams haben die Entladung der Holzsendung am 4. November abgeschlossen. In dem Kommuniqué wird dieses Ergebnis als Ergebnis der Arbeiten zur Sicherung der Ladung und zur Beendigung ihrer Notfallimmobilisierung dargestellt.

Die Verwaltung betont die Geschwindigkeit des Entladens angesichts der technischen Schwierigkeiten. Sie hebt die laufende Arbeit von Hafenteams, Meeresexperten und Sicherheitsdiensten hervor. In dem Kommuniqué wird die Tonnage des evakuierten Holzes nicht angegeben.

Am 5. November haben die betreffenden Dienststellen in Abstimmung mit der Generaldirektion Land- und Seeverkehr die erforderlichen Verfahren abgeschlossen. Das Schiff erhielt dann seine Navigationserlaubnis, bevor es Beirut verließ.

Mehrere Dienste mobilisiert, ein Ziel nicht spezifiziert

In seiner Bewertung besteht der Hafen auf einer Koordinierung zwischen seiner Verwaltung, den Land- und Seetransportdiensten und der libanesischen Armee, einschließlich der Seestreitkräfte. Er zitiert auch Zivilschutz, Beiruter Feuerwehrleute, technische Experten und Sicherheitsdienste.

Die Pressemitteilung hebt die Mobilisierung dieser Akteure hervor, von der Hilfe auf See bis zur Arbeit am Hafen. Es werden jedoch keine strukturellen Reparaturen oder der Inhalt der technischen Kontrollen vor der Ausreisegenehmigung angegeben.

Die Abreise von SEAHORSE markiert das Ende dieser Notfallversorgung in Beirut. In dem Kommuniqué wird nicht der nächste Anlaufhafen der Ladung angegeben.

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