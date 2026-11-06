Klima: Oktober 2026 schlägt Weltrekord

Der Oktober 2026 stellt einen Welthitzerekord für diesen Monat des Jahres mit einer Durchschnittstemperatur von 1,75 °C über der vorindustriellen Periode auf. Der Europäische Klimadienst schätzt nun, dass auch 2026 das ganze Jahr über 1,5 °C überschreiten wird. Die Bilanz muss noch mit November und Dezember abgeschlossen werden. Die Stärkung von El Niño trägt zur Ozeanwärme bei. Eine jährliche Überschreitung muss jedoch von dem langfristigen Ziel des Pariser Abkommens, gemessen über mehrere Jahrzehnte, unterschieden werden.

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Oktober 2026 stellt einen neuen Welthitzerekord für diesen Monat des Jahres. Die durchschnittliche Lufttemperatur beträgt 15,35 °C, nach der neuesten europäischen Klimabewertung. Es übersteigt das geschätzte Niveau der vorindustriellen Periode um 1,75 °C. Diese Bilanz verstärkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesamtsumme von 2026 auch die jährliche Schwelle von 1,5 °C überschreiten wird.

Die Oktober-Bilanzdaten lagen diesen Monat über dem vorherigen Rekord von 2023. Die Differenz beträgt 0,90 °C im Vergleich zum Oktoberdurchschnitt für den Zeitraum 1991-2020. August, September und Oktober bilden jetzt drei aufeinander folgende Monate jenseits von 1,5 °C im Vergleich zu 1850-1900.

Weltrekord in der Hitze, ein Jahr noch unvollendet

Das statistische Modell des europäischen Klimadienstes schätzt die Wahrscheinlichkeit einer jährlichen Überschreitung von 1,5°C auf über 99%. Es gibt etwa 80% Chance bis 2026, das zweitwärmste Jahr gemessen zu werden. Die restlichen 20% sind für ein Jahr gleich oder über 2024.

Diese Projektion nutzt die bis Oktober verfügbaren Daten. Es bleibt getrennt von der endgültigen Bilanz, die November und Dezember umfassen wird.

Die Pariser Schwelle wird im Laufe der Zeit gemessen

Eine monatliche oder jährliche Überschreitung von 1,5°C allein ist keine nachhaltige Überschreitung des Ziels des Pariser Abkommens. Dies betrifft die Entwicklung der globalen Durchschnittstemperatur über mehrere Jahrzehnte. Der Unterschied ist auf den Messzeitraum zurückzuführen, der zur Bewertung dieser Verpflichtung verwendet wurde.

Die Temperatur eines Monats oder Jahres variiert auch mit natürlichen Phänomenen. El Niño und La Niña sowie Vulkanausbrüche können die beobachteten Werte vorübergehend erhöhen oder mildern. Diese Variationen überschneiden sich mit dem zugrunde liegenden Trend menschlicher Aktivitäten.

Das Pariser Abkommen sieht vor, die Erwärmung deutlich unter 2°C einzudämmen und die Bemühungen fortzusetzen, sie auf 1,5°C zu begrenzen. Die Lektüre der jährlichen Erhebungen muss daher zwei Benchmarks beibehalten: ihre unmittelbare Höhe und ihren Platz in einer längeren Entwicklung.

El Niño stärkt die Wärme des Ozeans

Internationale Wettervorhersagen, die am 8. Oktober ausgestrahlt wurden, kündigten eine Stärkung von El Niño an. Sie deckten außergewöhnlich hohe Temperaturen im zentralen und östlichen tropischen Pazifik während des Oktober-Dezember-Quartals ab. Dies beeinflusst Regen- und Temperaturregime mit Folgen für Ökosysteme und wirtschaftliche Aktivitäten.

Die europäische Monatsbilanz bestätigt die außergewöhnliche Meereswärme. Außerhalb der Polarregionen liegt die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur bei 20,95 °C, ein Rekord für Oktober. Europa hat auch seinen zweitwärmsten Monat Oktober in der europäischen Umfragereihe.

Die Umfragen im November und Dezember werden nun das endgültige Ranking von 2026 und das Ausmaß seiner Lücke in der vorindustriellen Zeit klären.

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