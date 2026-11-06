Ein Anschlag traf am Freitag, den 6. November, den Al-Hadara-Markt in der jemenitischen Provinz Taez. Die von den Houthis kontrollierten Gesundheitsbehörden kündigten 30 Todesfälle und acht Verletzungen an, eine vorläufige Einschätzung. Sie beschuldigen die saudische Luftfahrt. Die lokalen Behörden, die mit der international anerkannten Regierung verbunden sind, schreiben die Bombardierung den Huthis zu und verweigern jegliche Luftoperationen im Distrikt. Die Verantwortung für den Angriff bleibt umstritten, während die Hilfsbemühungen fortgesetzt und unabhängiges Fachwissen gesucht werden.

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Ein Angriff auf den Al-Hadara-Markt im Distrikt Al-Waziyah führte am Freitag, den 6. November, südwestlich von Jemen zu zahlreichen Opfern. Das von den Huthis kontrollierte Gesundheitsministerium gibt eine vorläufige Anzahl von 30 Toten und acht Verletzten bekannt. Er beschuldigt die saudische Luftfahrt. Die lokalen Behörden, die mit der international anerkannten Regierung verbunden sind, schreiben den Angriff den Huthis zu und behaupten, dass im Bezirk keine Luftoperationen stattgefunden haben.

Der Markt befindet sich in der Provinz Taez, wo die beiden Lager aufeinandertreffen. Die am Freitag veröffentlichten Versionen stimmen über die Existenz eines tödlichen Bombardements gegen diesen von Zivilisten frequentierten Ort überein. Sie unterscheiden sich in der verwendeten Waffe und in ihrem Autor. Es gibt derzeit keine unabhängige Überprüfung zur Trennung der Gebühren.

Jemen-Markt am Morgen getroffen

Die Houthi-Behörden behaupten, dass am Morgen drei Luftangriffe den Al-Hadara-Markt getroffen haben. Ihr Militärsprecher Yahya Saree machte den Angriff auf ein saudisches Flugzeug verantwortlich. Diese Bezeichnung bleibt eine Beschuldigung eines der Kriegführenden, keine Aufgabe, die durch eine unabhängige Untersuchung festgelegt wurde.

Das Gesundheitsministerium in Sanaa meldete zunächst einen niedrigeren Saldo. In seinem Kommuniqué, das zur Zeit von 709 Jemen herausgegeben wurde, berichtete er von 30 Toten und 8 Verletzten. Er sagte, die Erklärung sei vorläufig geblieben. Rettungsteams suchen und identifizieren weiterhin Opfer, heißt es in derselben Pressemitteilung.

Dies liegt in der Verantwortung der von den Huthis kontrollierten Behörden. Die lokalen Behörden von Taez, die mit der international anerkannten Regierung verbunden sind, erkennen Todesfälle und Verletzungen an, ohne in ihrer Erklärung eine Gesamtsumme anzugeben. Es gibt also noch keine gemeinsame öffentliche Zählung für beide Parteien.

Behörden von Taez schließen Luftangriffe aus

In einer separaten Erklärung verurteilen die lokalen Regierungsbehörden die Bombardierung des Marktes und machen die Huthis verantwortlich. Sie behaupten, sich auf Informationen aus ihrem Operationssaal zu verlassen, um eine Einmischung der Luftfahrt im Bezirk Al-Waziyah am Freitag auszuschließen.

Ihre Erklärung bezog sich auf die Gefahr für die Bewohner durch das Abfeuern von Raketen, einschließlich ballistischer Raketen. Sie verurteilt Angriffe auf Märkte und bewohnte Gebiete. Diese Version widerspricht direkt der in Sana’a vorgestellten, die mehrere saudische Luftangriffe beinhaltet.

Die Behörden von Taez fordern auch, die Umstände der Bombardierung zu dokumentieren. Sie fordern die Erhaltung materieller Elemente und unabhängiges technisches Fachwissen. Sie fordern die Bewohner auf, die Trümmer des Projektils nicht zu berühren oder zu verdrängen, und warnen die zuständigen Dienste.

Diese Forderungen sind wichtig für die Feststellung der Fakten. Das Vorhandensein, die Lage und die Untersuchung von Fragmenten können helfen, das Projektil zu identifizieren. Aber keine solchen Expertenergebnisse begleiten die am Freitag konsultierten Aussagen.

Die Regierungsarmee beschuldigt eine Houthi-Rakete

Der Sprecher der international anerkannten Streitkräfte der Regierung, Oberst Majed al-Nuzaili, macht eine präzisere Anschuldigung. In seiner Erklärung stellt er fest, dass eine von den Houthis abgefeuerte ballistische Rakete den Markt erreicht hat. Er spricht von Dutzenden von getöteten oder verletzten Zivilisten, ohne die Verteilung im Detail zu erläutern.

Der Militärbeamte wirft den Huthis vor, die Bevölkerung ihrem Feuer auszusetzen. Er beschrieb den Angriff auch als Grund, die Operationen seines Lagers fortzusetzen. Seine Aussagen bilden die offizielle Position der Regierungstruppen. Sie ersetzen nicht die von den lokalen Behörden geforderten technischen Erkenntnisse.

Die Houthies-Behörden ihrerseits geben Saudi-Arabien die Schuld an den Opfern und fordern eine internationale Verurteilung. Beide Seiten fordern daher Rechenschaftspflicht von ihren Gegnern, während die materiellen Umstände des Angriffs weiterhin umstritten sind.

Eine vorläufige Einschätzung mitten in einer neuen Eskalation

Die Bombardierung fand in einer Phase erneuter Kämpfe zwischen den Houthis und den von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen statt. Taez bleibt einer der Hauptschwerpunkte des Konflikts. Angriffe auf zivile Gebiete verschärfen die Nothilfe und den Zugang zu medizinischer Versorgung.

Die Region hatte bereits vor dem Angriff erhebliche medizinische Bedürfnisse. Am 4. November kündigte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz die Lieferung von vier medizinischen Hilfsfahrzeugen nach Taez an. Diese Operation ging der Bombardierung des Marktes voraus. Sie stellt keine Bestätigung ihrer Bilanz oder eine angekündigte Reaktion auf die Freitagsveranstaltung dar.

Die verfügbaren Informationen erlauben noch nicht das genaue Ausmaß der Zerstörung, die Anzahl der vermissten Personen oder die Liste der Betriebe, in denen die Verletzten untergebracht sind. Die letzte detaillierte Bewertung, die von den Houthies-Behörden vorgelegt wurde, ist die von 30 Toten und 8 Verwundeten. Die von ihren Abteilungen angekündigte Forschung wird fortgesetzt, während Regierungsbehörden die Bewahrung von Beweisen für unabhängiges Fachwissen fordern.

Illustrationsfoto: Ansicht der Stadt Taëz im September 2004, Apie / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Dieses Archiv zeigt weder den Al-Hadara-Markt noch den Angriff vom 6. November 2026.

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