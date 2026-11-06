Libanesisch-kanadische Partnerschaft: Drei Projekte angekündigt

Kanada und Libanon kündigten am 6. November eine Partnerschaft für Sicherheit und Widerstandsfähigkeit an. Drei Projekte konzentrieren sich auf die Ausbildung von Spezialeinheiten, die Versöhnung nach dem Bürgerkrieg und den Schutz der Zivilbevölkerung vor Blindgängern. Youssef Raji und Anita Anand einigten sich auch auf einen jährlichen Dialog zwischen hochrangigen Beamten. Beide Minister befassten sich mit dem Übergang nach der geplanten Reduzierung von UNIFIL. Kein umfassendes Budget oder detaillierter Zeitplan ist in ihren Erklärungen enthalten.

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Eine libanesisch-kanadische Sicherheitspartnerschaft nimmt in Ottawa Gestalt an. Youssef Raji und Anita Anand kündigten am Freitag, den 6. November, drei Kooperationsprojekte und einen jährlichen Dialog zwischen hochrangigen Beamten an. Militärische Ausbildung, Versöhnung und Schutz vor Blindgängern sind die ersten vorgestellten Bereiche. Die beiden Minister bekräftigen auch den Grundsatz der ausschließlichen Waffenkontrolle durch den libanesischen Staat.

Der libanesische Außenminister und sein kanadischer Amtskollege haben diesen Rahmen bei ihrem Treffen in Ottawa vorgestellt. Ihre gemeinsame Erklärung gibt ihr einen breiten Anwendungsbereich: Sicherheit, Stabilisierung, humanitäre Hilfe, Regierungsführung und Entwicklung. Sie stellt Libanons Souveränität und territoriale Integrität zu ihren Zielen.

Die Ankündigung gibt dem Besuch konkrete Inhalte. Bisher konzentrierte sich das Programm auf die Unterstützung libanesischer Institutionen und den Austausch über die regionale Situation. Beide Regierungen präsentieren nun identifizierte Projekte, begleitet von einem regelmäßigen Treffen zur Überwachung der Zusammenarbeit. Sie veröffentlichen jedoch kein umfassendes Budget für die Partnerschaft oder einen detaillierten Zeitplan für die Umsetzung.

Eine dreiteilige libanesisch-kanadische Sicherheitspartnerschaft

Das erste Projekt betrifft die Spezialeinheiten der libanesischen Streitkräfte. Kanada plant, fortgeschrittene Anerkennungsschulungen zu unterstützen und die Kapazität von Ausbildern aufzubauen. Erklärtes Ziel ist es, den Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität zu verbessern.

In der Pressemitteilung sind weder das beteiligte Personal noch die Ausbildungsorte oder deren Dauer aufgeführt. Es wird auch keine Waffenlieferung erwähnt. Die beschriebene Verpflichtung bezieht sich auf die Kompetenzen der Einheiten und des Personals, die für die Vermittlung dieser Ausbildung verantwortlich sind.

Das zweite Projekt zielt auf Versöhnung und sozialen Zusammenhalt ab. Sie muss sich mit dem Erbe des libanesischen Bürgerkriegs befassen, den Austausch zwischen den Generationen fördern und Frauen und Jugendliche einbeziehen. Dies ist eine friedensbildende Komponente, die über die bloße Stärkung militärischer Institutionen hinausgeht.

Die dritte betrifft die explosiven Risiken in den betroffenen Gemeinden. Sie muss die Gefahren von Blindgängern verringern, sichere Rückkehr fördern und Lebensgrundlagen sichern. Kanada erwähnt auch die sichere Verwaltung und Lagerung von Waffen und Munition.

Diese Ziele stellen keine bereits erreichte Abschlussprüfung dar. Keine Anzahl von Communities, Begünstigten oder neutralisierten Fahrzeugen begleitet die Ankündigung. Die am Freitag vorgelegten Dokumente beschreiben die Interventionsbereiche, ohne über ihren Einsatz vor Ort zu berichten.

Jährlicher Dialog zur Überwachung der Verpflichtungen

Raji und Anand einigten sich auf einen jährlichen Dialog zwischen hochrangigen Beamten. Dieser Mechanismus muss gemeinsame Prioritäten unterstützen und neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit ermitteln. Für das erste Treffen wird kein Termin bekannt gegeben.

Dieses Follow-up ist Teil einer Beziehung, die bereits durch mehrere Arten von Beihilfen gekennzeichnet ist. Vor dem Besuch berichtete Ottawa, dass es seit Mai 2025 sechs Millionen kanadische Dollar für die libanesischen Streitkräfte ausgegeben habe. Dieser Betrag gehörte zu einer früheren Bilanz, die am 4. November mitgeteilt wurde. Die Erklärung vom Freitag präsentiert sie nicht als neuen Umschlag für die drei Projekte.

Daher ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, diesen Betrag in einen Haushalt der neuen Partnerschaft aufzunehmen. Die projektspezifischen Beträge, ihre Betreiber und ihre Verteilung auf Ausbildung, Versöhnung und Schutz von Zivilpersonen müssen noch festgelegt werden.

Süd und Post-FINUL im Mittelpunkt der Diskussionen

Die Minister sprachen auch über die Lage im Südlibanon. Sie betonten den Schutz der Zivilbevölkerung, den Zugang zu humanitärer Hilfe und die Suche nach nachhaltiger Sicherheit. Ihre Erklärung bekräftigt die Bedeutung der Umsetzung des trilateralen Rahmenabkommens.

Der Austausch konzentrierte sich auf einen koordinierten Übergang nach der geplanten Reduzierung der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon. Beide Regierungen betonen die anhaltende Unterstützung für die Armee und andere staatliche Institutionen. Das Kommuniqué enthält keine Abmachungen, um UNIFIL zu ersetzen.

Die institutionelle Komponente begleitet somit Sicherheitsprojekte. Ottawa und Beirut betonen die Notwendigkeit von Regierungsreformen, um Frieden und wirtschaftliche Erholung zu unterstützen. In den nächsten Schritten müssen die Mittel, die Durchführungspartner und der Zeitplan der drei angekündigten Projekte festgelegt werden.

Illustration: Libnanews Komposition unterstützt von IA von einem Foto der libanesischen Armee Archive im Jahr 2025. Es repräsentiert nicht das Ottawa-Treffen oder eine kanadische Formation. Quelle: Libanesische Streitkräfte, Direction de l ́Orientation.

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