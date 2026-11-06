Trumps Nachfolge: Republikanische Schlacht eröffnet

Nach der republikanischen Niederlage bei den Wahlen vom 3. November 2026 beschleunigte sich Donald Trumps Nachfolge. JD Vance kritisiert die politischen Kosten des Krieges gegen den Iran. Marco Rubio bestritt, sich auf seinen Austritt aus der Regierung vorzubereiten. Ron DeSantis und Ted Cruz bieten ihre eigenen Lesarten des Gegenteils an. Hinter individuellen Ambitionen diskutiert die Partei über ihre wirtschaftliche, diplomatische und institutionelle Zukunft. Divisionen widersetzen sich mehreren konservativen Familien und kreuzen MAGA selbst. Es gibt keine Vorwahlumfrage, um diesen neuen Wettbewerb zu bestimmen.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Donald Trumps Nachfolge eröffnet sich in einer Niederlage. Nach den Wahlen vom 3. November 2026 verloren die Republikaner beide Kammern des Kongresses, nach den Projektionen der Presseagenturen. JD Vance bezieht sich auf den Krieg gegen den Iran. Ron DeSantis verteidigt seine Floridian Bilanz. Ted Cruz fordert eine Rückkehr zu wirtschaftlichen Bedenken. Marco Rubio hingegen bestritt, sich auf seinen Austritt aus der Regierung vorzubereiten. Der Kampf um 2028 kontrastiert mehrere Lesungen des Trumpismus, mehr als zwei bereits gebildete Lager.

Der mittelfristige Schock veränderte den Preis der Loyalität. Während der Kampagne mussten sich republikanische Beamte mit Donald Trumps Einfluss auf ihre Partei auseinandersetzen. Sie müssen nun erklären, warum ihre Nähe zu ihm noch zu einer Präsidentschaftswahl führen könnte. Das Problem betrifft direkt seinen Vizepräsidenten. Es betrifft auch Minister, Gouverneure und Parlamentarier, die seine Nachfolge planen.

Der Begriff « Bürgerkrieg » beschreibt hier einen inneren politischen Kampf, keine bewaffnete Konfrontation. Es spiegelt die Gewalt der frühen Siedlungen. Es kann jedoch die wahre Natur des Konflikts maskieren. Traditionelle Republikaner haben keinen gemeinsamen Kandidaten. Die Make America Great Again-Bewegung oder MAGA durchläuft selbst große Meinungsverschiedenheiten. Nicht alle handeln von Loyalität gegenüber dem Präsidenten. Sie betreffen auch Krieg, Handel, Einwanderung und Wirtschaftsleistung.

Donald Trumps Nachfolge wird zu einem unmittelbaren Problem

Der Verfassungskalender unterscheidet diese Krise von einem einfachen Streit nach der Niederlage. Die zweiundzwanzigste Änderung verbietet es einer Person, mehr als zweimal zum Präsidenten gewählt zu werden. Donald Trump gewann die Präsidentschaftswahlen 2016 und 2024. Im Rechtsstaat konnte er daher 2028 keine neue gewählte Amtszeit anstreben. Die Partei wird einen anderen Kandidaten wählen müssen, auch wenn ihr Präsident den entscheidenden Einfluss behält.

Diese Einschränkung macht jede Zwischendiskussion zu einer Diskussion über die Zukunft. Einen außenpolitischen Fehler zu erkennen bedeutet zu definieren, was der nächste Kandidat aufgeben soll. Die Verteidigung der Zölle bedeutet, dass festgelegt wird, was sie einhalten sollen. Mehr Regierungsdisziplin zu versprechen, ist bereits ein Argument für die Nachfolge. Die Konfrontation beginnt vor den offiziellen Ankündigungen, weil die Diagnose dem Programm vorausgeht.

Es blieben jedoch noch zwei Jahre. Die Bundesregierung wechselt ihren Vorsitzenden nach den Parlamentswahlen nicht. Der neue Kongress wird sein Amt im Januar 2027 antreten. Trump behält bisher die derzeitigen institutionellen Machtverhältnisse bei, dann seine Prärogative. Republikanische Anwärter werden sich mit seinen Entscheidungen während eines großen Teils ihrer Vorbereitung befassen müssen.

Das Ergebnis vom 3. November erhöht ihre Kritikfreiheit. Es bietet ihnen keine kostenlose Pause. Eine Persönlichkeit, die den gesamten Rekord verurteilen würde, könnte die Aktivisten verlieren, die für eine Vorwahl benötigt werden. Derjenige, der jede Entscheidung verteidigen würde, könnte unfähig erscheinen, die Wahlverweigerung zu verstehen. In diesem engen Raum beginnt der Wettbewerb.

Die Schlacht beginnt mit den Ursachen der Niederlage

Am 4. November schrieb Vance republikanische Verluste dem Krieg gegen den Iran zu. Seine öffentliche Botschaft stellt diesen Konflikt als unverzichtbaren Ausgangspunkt für jede Diskussion dar. Der Vizepräsident erklärt auch, dass die Wähler des Trump-Vance-Tickets von 2024 die Demokraten gewählt haben. Diese Kommentare wurden von mehreren amerikanischen Medien berichtet. Sie bilden seine politische Analyse der Wahl, keine statistische Demonstration der Ursachen jeder Niederlage.

Die Unterscheidung zählt. Die Abstimmung kann Krieg, die Kosten für Benzin, Lebensmittelpreise und das gleichzeitige Funktionieren der Macht sanktionieren. Diese Dimensionen werden manchmal verstärkt. Sie als völlig unabhängige Faktoren hinzuzufügen, würde die Analyse verzerren. Umgekehrt würde die Erklärung aller Verluste des Iran die Berücksichtigung anderer Regierungsentscheidungen vermeiden.

Wirtschaftswarnungen gab es vor November. Eine Reuters / Ipsos-Umfrage vom 28. bis 31. August stellte die Lebenshaltungskosten an erster Stelle. Von den registrierten Wählern identifizierten 47% es als den wichtigsten Faktor bei ihrer Abstimmung. Die Studie basierte auf einer nationalen probabilistischen Stichprobe von 1.167 Erwachsenen, die von KnowledgePanel in englischer Sprache interviewt wurden. Die Ergebnisse wurden gewichtet. Die gemeldete Marge von 2,9 Punkten war für alle Erwachsenen, nicht automatisch die Untergruppe der Registranten.

Diese Umfrage vor den Wahlen misst die Wahltransfers im November nicht. Sie stellt jedoch fest, dass die Frage der Kaufkraft nicht nach einer Niederlage auftaucht. Für zukünftige Bewerber wird die Wahl der Diagnose die vorgeschlagenen Korrekturmaßnahmen bestimmen. Ein End-of-War-Programm unterscheidet sich von einem Preissenkungsprogramm. Eine glaubwürdige Kampagne wird erklären müssen, wie die beiden Ziele zusammengeführt werden können.

JD Vance will MAGA vom Krieg trennen

Vance nimmt die am stärksten exponierte Position ein. Seine Funktion gibt ihm nationale Sichtbarkeit und täglichen Zugang zu Machtschiedsverfahren. Es hindert ihn auch daran, sich als Beobachter von außen zu präsentieren. Er verteidigte öffentlich die Notwendigkeit des iranischen Konflikts, erinnert sich eine Analyse der Agentur Associated Press. Seine frühere Skepsis gegenüber ausländischen Interventionen reicht daher nicht aus, um seine Beteiligung an der Verwaltung auszulöschen.

Seine Abgeschiedenheit eröffnet jedoch eine identifizierbare Strategie. Er könnte versuchen, den Krieg als eine Abweichung vom Versprechen von America First darzustellen. Loyalität zur Bewegung würde dann eine Korrektur der Präsidentenpolitik beinhalten. Diese Konstruktion würde es ihm ermöglichen, Trumps Wahlvermächtnis zu beanspruchen, ohne alle seine Entscheidungen zu übernehmen. Sie geht davon aus, dass Aktivisten sich bereit erklären, zwischen dem Führer, der Bewegung und der Bilanz zu unterscheiden.

Das Risiko ist offensichtlich. Seine Gegner mögen ihn fragen, warum diese Kritik nach den Wahlen so stark ist. Sie können sich auch daran erinnern, dass ein Vizepräsident nicht nur ein Kommentator der Fehler seines Präsidenten ist. Vance wird die Meinungsverschiedenheiten, die es annimmt, die Entscheidungen, die es noch verteidigt, und die Veränderungen, die es erreichen will, spezifizieren müssen.

Sein Vorteil bleibt sowohl organisatorisch als auch medial. Seine Rolle als Finanzmanager des Republican National Committee gab ihm Kontakte zu Spendern. Auch aktivistische Organisationen unterstützen ihn. Diese Ressourcen können eine Kampagne erleichtern. Sie sind weder eine Nominierung noch eine Garantie für Einheit. Am 6. November beschrieben die konsultierten Quellen ihn als einen großen Freier, ohne offizielle Ankündigung seines Eintritts in das Rennen.

Marco Rubio, eine ernsthafte Option ohne Start angekündigt

Rubio stellt eine andere Art von Kontinuität dar. Der Außenminister hat diplomatische und parlamentarische Erfahrung, dass seine Anhänger sich Improvisationen von Macht widersetzen können. Es könnte für Konservative von Interesse sein, die sich Allianzen und einer berechenbareren Außenpolitik verschrieben haben. Aber ihn als den Kandidaten zu präsentieren, der bereits aus den traditionellen Republikanern besteht, wäre verfrüht.

Die Entwicklung vom 5. November erfordert vor allem eine Korrektur der Spekulation. Rubio bestritt die Informationen über seinen Austritt aus der Regierung, um eine Präsidentschaftswahl vorzubereiten. In einem Interview in der New York Times, das von Reuters übernommen wurde, sagte er, er wolle bis zum Ende von Trumps Mandat dienen. Er weigerte sich auch, die Diskussion über 2028 fortzusetzen. Ein künftiger Rücktritt kann daher nicht als erworben dargestellt werden.

Diese Position bewahrt mehrere Möglichkeiten, ohne eine zu bestätigen. In der Regierung zu bleiben behält eine internationale Statur. Das trägt auch eine Verantwortung in der umstrittenen Außenpolitik. Wenn der iranische Krieg zum Zentrum der Grundschulen wird, könnte sein Ministerstatus so viel wie der von Vance wiegen. Die diplomatische Erfahrung befreit nicht automatisch die Bilanz.

Ein mögliches Rubio-Projekt sollte daher einen anderen Widerspruch als den des Vizepräsidenten auflösen. Ihm sollte erklärt werden, wie er das Verhalten internationaler Angelegenheiten korrigieren kann, während er seine derzeitige Rolle übernimmt. Die Wähler könnten nach mehr professioneller Kontinuität suchen. Sie können auch eine externe Persönlichkeit der Verwaltung vorziehen. In diesem Stadium bleiben diese beiden Lesungen möglich.

DeSantis und Cruz fordern den Erben heraus, ohne zu Zentristen zu werden

Ron DeSantis wählte ein anderes Feld. Am 4. November beschrieb der Gouverneur von Florida das Ausmaß der nationalen Verluste mit besonders harten Bedingungen. Gleichzeitig präsentierte er seinen Staat als Beispiel für republikanischen Widerstand. Auf die Frage nach seiner Zukunft verwies er diese Diskussion auf das Ende seiner Amtszeit Anfang 2027. Diese Aussagen wurden von der amerikanischen Presse berichtet.

Seine Demonstration zielt darauf ab, die Debatte auf die Fähigkeit zu lenken, eine nachhaltige Koalition aufzubauen und zu regieren. Es entspricht nicht einer Rallye im Zentrum. DeSantis kann Trumps Methode herausfordern und gleichzeitig eine harte konservative Ausrichtung beibehalten. Seine Anwesenheit erinnert daran, dass eine Alternative zum Vizepräsidenten von der Rechten der Partei kommen kann, ohne die alten wirtschaftlichen oder diplomatischen Doktrinen wiederherzustellen.

Der Präzedenzfall seiner Präsidentschaftskampagne 2024 bleibt jedoch relevant. Starke Lage in Florida ist nicht genug, um eine nationale Koalition zu replizieren. Wahlregeln, lokale Probleme und Gegner variieren von Staat zu Staat. Die Bilanz eines Gouverneurs ist ein Argument. Es muss immer noch eine nationale Organisation und ein überzeugendes politisches Angebot werden.

Ted Cruz besteht auf den Lebenshaltungskosten. Nach der Wahl kritisierte der texanische Senator die Politiker dafür, die tägliche Not zu minimieren. Seine Diagnose stellt die wirtschaftliche Kommunikation der Macht in Frage. Er macht ihn nicht zu einem Vertreter der republikanischen Moderation. Auch er bleibt ein potenzieller Kandidat, kein offiziell erklärter Kandidat in den für diese Analyse verifizierten Punkten.

Diese beiden Profile erschweren ein binäres Lesen. Im Wettbewerb kann es darum gehen, wie man am besten eine konservative Politik betreibt. Sie kann sich auch zehn Jahre lang verschiedenen Empfindlichkeiten der radikalisierten Rechten widersetzen. Die Ablehnung der automatischen Sukzession bedeutet nicht notwendigerweise die Ablehnung des Trumpismus.

Die traditionellen Republikaner suchen immer noch nach einer Kundgebung

Der Begriff « traditionell » umfasst mehrere Familien. Einige befürworten Steuersenkungen und die Begrenzung der öffentlichen Ausgaben. Andere verteidigen amerikanische Allianzen und interventionistische Außenpolitik. Andere betonen das Funktionieren von Institutionen, die Vorhersagbarkeit oder die Autonomie lokaler gewählter Beamter. Diese Prioritäten können miteinander verknüpft werden. Sie können auch Konflikte haben.

Der scheidende Gouverneur von Georgien, Brian Kemp, forderte nach der Wahl, zu den konservativen Prinzipien der Partei zurückzukehren. Die amerikanische Presse sieht darin eine mögliche Post-Trump-Position. Diese Lesart ist als Anwendung nicht gültig. Es deutet jedoch darauf hin, dass Beamte mit einer lokalen Bilanz versuchen, sich an der Neudefinition des republikanischen Angebots zu beteiligen.

Das Problem geht über die Suche nach einem Namen hinaus. Eine Strömung kann erfahrene gewählte Beamte, finanzielle Unterstützer und Experten ohne militante Mehrheit umfassen. Um wieder zentral zu werden, muss er erklären, was er von Trumps Wahltransformationen fernhalten würde. Ein bloßes Versprechen der Wiederherstellung würde die Erwartungen derjenigen, die die ehemalige Partei genau abgelehnt hatten, unbeantwortet lassen.

Eine am 9. September in Dallas veröffentlichte Agenturumfrage hatte diese Schwierigkeit bereits festgestellt. Die befragten Beamten sahen keine vollständige Rückkehr zum Freihandel und Interventionismus der Bush-Ära vor. Stattdessen konzentrierte sich die Diskussion auf die Grenzen des Protektionismus und militärische Verpflichtungen. Die Wahlkatastrophe beschleunigt diese Diskussion. Es zeigt nicht, dass die Aktivisten beschlossen haben, vor 2016 in die Situation zurückzukehren.

MAGA ist auch geteilt darüber, was America First bedeutet

Der Krieg gegen den Iran offenbart einen Widerspruch im Herzen der Bewegung. Einige seiner Anhänger verbinden amerikanische Macht mit Freiheit der militärischen Aktion. Ein anderer erwartet die Macht, kostspielige Konflikte zu vermeiden. Solange Trump diese Sensibilitäten hinter sich bringen konnte, blieb diese Spannung leichter einzudämmen. Die Nachfolge verpflichtet die Bewerber, ihre Position anzugeben.

Das republikanische Programm von 2024 ermöglicht es uns, diese Mehrdeutigkeit zu messen. Sie verteidigt eine dominante Armee, sieht jedoch die sparsame Anwendung von Gewalt vor, die mit nationalen Interessen verbunden ist. Er versprach auch, einen neuen Weltkrieg zu verhindern. Der Text liefert daher Argumente für konkurrierende Lesungen. Befürworter von Interventionen fordern Sicherheit. Gegner berufen sich auf die den Wählern versprochene Zurückhaltung.

Israel fügt eine besonders sensible Dimension hinzu. Vances Botschaft nach der Wahl fordert eine Überprüfung der amerikanischen Beziehungen zu diesem Land, so das vereinbarte Protokoll. Diese Position definiert noch kein umfassendes diplomatisches Programm. Es bedeutet auch nicht, dass alle MAGA-Wähler die gleiche Ausrichtung haben. Unterschiede können Finanzierung, militärische Operationen oder US-Politikraum umfassen.

Um die nächste primäre zu verstehen, müssen diese Probleme unterschieden werden. Eine neue Intervention abzulehnen bedeutet nicht automatisch, eine Allianz aufzugeben. Konditionierungshilfe bedeutet nicht unbedingt, einen Partner zu verlassen. Die kläger müssen spezifische entscheidungen vorlegen und nicht breit genug, um das gegnerische publikum vorübergehend zu befriedigen.

Protektionismus wird nach seinen Ergebnissen beurteilt

Handel ist der andere wichtige Test der Konsistenz. Das republikanische Programm von 2024 übernahm Zölle auf ausländische Produkte. Es verbindet diese Richtung mit Steuersenkungen und dem Schutz der Sozialversicherung und Medicare. Diese Versammlung unterscheidet sich vom Konservatismus, der ausschließlich auf dem freien Markt und der Verringerung der Vorteile basiert. Es ist ein Versuch, Unternehmen, Arbeitnehmer und Rentner in Einklang zu bringen.

Nach der Halbzeit besteht die Herausforderung darin, diese Versprechen in lesbare Ergebnisse für Haushalte umzuwandeln. Arbeitsschutz kann im Namen der Beschäftigung verteidigt werden. Es kann auch kritisiert werden, wenn die Verbraucher ihm einen Preisanstieg zuschreiben. Die Wähler können ein Ziel der wirtschaftlichen Souveränität unterstützen und gleichzeitig die unmittelbaren Kosten der gewählten Maßnahmen ablehnen.

Zukünftige Kandidaten müssen ihre Schiedsverfahren festlegen. Eine gezielte Zollkorrektur erzeugt nicht dasselbe Signal wie eine generelle Rückkehr zum Freihandel. Die Verteidigung strategischer Industrien beinhaltet nicht unbedingt die einheitliche Besteuerung aller Käufe. Die Trump-Vermächtnisdebatte sollte sich daher auf die verwendeten Instrumente, ihren Umfang und ihre Vorhersehbarkeit konzentrieren.

Spannungen waren der Abstimmung vorausgegangen. Eine am 7. Oktober veröffentlichte Reuters-Umfrage hatte 62 Wettkampfrennen im Kongress untersucht. Sie hatte 41 republikanische Kandidaten aus der Ferne mit Trump identifiziert. Die Studie basierte auf Abstimmungen, Erklärungen und Wahlkampfdokumenten. Es ging vor allem um Ad-hoc-Divergenzen und nicht um die generelle Ablehnung seines Programms. Diese Umfrage misst das Verhalten der Kandidaten. Es ist keine repräsentative Umfrage aller republikanischen Wähler.

Verfügbare Umfragen nennen keinen Gewinner von 2028

Primärerhebungen sollten nach einem so wichtigen Ereignis mit erhöhter Vorsicht verwendet werden. Eine Frühjahrsumfrage beschreibt Frühlingspräferenzen. Sie misst nicht die Auswirkungen der Novemberniederlagen. Eine alte Klassifikation wie das aktuelle Machtgleichgewicht zu präsentieren, würde genau die Veränderung beseitigen, die der Artikel zu verstehen sucht.

Die Umfrage des Emerson College vom 24. und 25. Mai gab Vance 36% und Rubio 35%. Die Unterstichprobe umfasste 432 wahrscheinliche republikanische Primärwähler. Emerson kündigte eine 4,7-Punkte-Glaubwürdigkeit Intervall für diese Gruppe. Die Teilnehmer kamen aus einer Wahlakte, die per Nachricht an einen Fragebogen und aus zusätzlichen Panel-Interviews kontaktiert wurde. Die Daten wurden gewichtet. Ein Differenzpunkt ermöglichte somit nicht den Abschluss eines Nettovorschusses.

Am 19. und 20. Juli platzierte ein weiterer Emerson-Test Vance bei 39% und Rubio bei 38%. Die gesamte nationale Stichprobe hatte 1.100 wahrscheinliche Wähler. In der Pressemitteilung wurden 2,9 Unsicherheitspunkte für dieses Paket angekündigt. Er warnte, dass Untergruppen höhere Intervalle hätten. Dieser Gesamtwert sollte daher nicht allein der republikanischen Wählerschaft zugeschrieben werden. Rekrutierung kombinierte auch wahlplan und panel.

Diese beiden Umfragen zeigen vor allem, dass es vor den Midterms ein potentielles Duell gab. Sie erlauben nicht, dass der Staat nach der Wahl gemessen wird. Sie sagen nicht, wer tatsächlich kommen wird. Die Liste der vorgeschlagenen Namen, der Wortlaut und die Bekanntheit beeinflussen die Antworten. Vergleichbare Umfragen nach den Wahlen werden erforderlich sein, um eine Entwicklung zu bewerten, gefolgt von aufeinander folgenden Beobachtungen, um einen Fluggastschock von einem Trend zu unterscheiden.

Kandidaten werden auch an Taten gemessen

Vorerst besetzen Aussagen über die Zukunft der Partei mehr öffentlichen Raum als die abgeschlossenen Präsidentschaftsprogramme. Ein Besuch in einem Primärstaat, eine nationale Rede oder ein Treffen mit Spendern können einen Ehrgeiz signalisieren. Keine dieser Aktionen allein beweist, dass ein Antrag entschieden wird. Die Wörter « erwartet », « potenziell » und « erklärt » sollten unterschiedlich bleiben.

Die Bundeswahlkommission legt auch spezifische Regeln fest. Eine Person wird ein Kandidat im Sinne der Wahlfinanzierung, wenn er oder sie bestimmte Schwellenwerte der Wahlkampfaktivität überschreitet. Die reguläre Schwelle ist über $ 5.000 erhalten oder ausgegeben. Die Erkundungsphase hat spezielle Regeln. Sobald der Antrag eingereicht wird, werden die entsprechenden Sondierungsbeträge in die Berechnung einbezogen und es gelten die Berichtspflichten.

Diese Unterscheidung vermeidet zwei Fehler. Das Fehlen einer spektakulären Ankündigung bedeutet nicht mangelnde Vorbereitung. Umgekehrt macht ein hartnäckiges Gerücht eine Persönlichkeit nicht zu einem offiziellen Kandidaten. Für Vance, Rubio, DeSantis oder Cruz müssen die nächsten Schritte individuell überprüft werden. Ihre Situationen sind nicht austauschbar, insbesondere wenn einer von ihnen ein Startszenario ausdrücklich ablehnt.

Auch die lokale Unterstützung zählt. Eine Vorwahl wird durch Stimmen und Delegierte gewonnen, nicht nur durch eine Medienausstellung. Es müssen Teams rekrutiert, Mittel aufgebracht und gewählte Beamte überzeugt werden. Potenzielle Kandidaten müssen zeigen, dass sie eine Koalition aufbauen können, die über unmittelbare Reaktionen auf eine Niederlage hinausgeht. Diese Arbeit wird die Realität der in den Kommentaren beschriebenen Ströme messen.

Drei Wege bleiben für die Partei offen

Eine erste Flugbahn wäre eine korrigierte Kontinuität um Vance herum. Es würde einen ausreichend überzeugenden Ausstieg aus der Krise erfordern, um die Bewegung von ihren jüngsten Misserfolgen zu trennen. Der Vizepräsident sollte Ergebnisse erzielen und nicht nur Meinungsverschiedenheiten äußern. Trumps Unterstützung könnte dieses Treffen erleichtern. Sie allein würde sich nicht mit der Frage der nationalen Glaubwürdigkeit befassen.

Eine zweite Flugbahn würde durch eine Persönlichkeit gehen, die mehr staatliche Kontrolle verspricht. Rubio kann diese Erwartung erfüllen, wenn er sich für einen Wettbewerb entscheidet. Ein Gouverneur könnte auch eine weniger direkt verwandte Aufzeichnung in Washington verteidigen. Das Hindernis wäre zweifach: die Basis zu überzeugen, ohne sich auf Kontinuität zu beschränken, und dann die Wähler zu beruhigen, die einen tieferen Wandel wollen.

Eine dritte Flugbahn wäre ein dauerhafter Wettbewerb zwischen mehreren Geraden. Niederlage könnte mehr Anwendungen fördern, jede mit einem Teil der Diagnose. Die Debatten über Krieg, Preise und Institutionen würden dann variable Allianzen hervorbringen. Diese Fragmentierung garantiert keinen moderaten Sieg oder eine automatische Vorherrschaft des radikalsten Kandidaten. Es würde von den Teilnehmern, ihrer Organisation und dem Ablauf der ersten Abstimmungen abhängen.

Diese Szenarien sind analytische Annahmen, keine numerischen Prognosen. Eines haben sie gemeinsam: Trump bleibt ein Akteur in der Nachfolge. Er kann bewerber unterstützen, verzögern, kritisieren oder ablehnen. Die Entscheidungen seiner Präsidentschaft werden auch weiterhin ihre Chancen verändern. Die Partei sucht bereits nach einem zukünftigen Führer, während ihr derzeitiger Führer die Exekutivgewalt behält.

Für den Nahen Osten ein Streit immer noch ohne neue Doktrin

Von Beirut aus geben die Positionen zu Iran und Israel diesem Wettbewerb eine sofortige Reichweite. Sie ermöglichen es jedoch nicht, eine erworbene Änderung der amerikanischen Politik im Libanon anzukündigen. Die Worte eines potenziellen Kandidaten stellen keine diplomatische Anweisung dar. Eine Divergenz innerhalb der MAGA garantiert keinen amerikanischen Rückzug oder neuen Druck auf Israel.

Eine am 5. November veröffentlichte Analyse von Reuters unterstreicht Trumps Flexibilität in der Außenpolitik. Der neue Kongress wird in der Lage sein, Untersuchungen, Kredite und Anhörungen zu nutzen, um mehr Kontrolle auszuüben. Er wird den Präsidenten im täglichen diplomatischen Verhalten nicht ersetzen. Die Unterscheidung zwischen politischer Schwächung und dem Verlust institutioneller Kompetenz bleibt unerlässlich.

Die republikanische Nachfolge könnte jedoch die Anreize in Washington ändern. Wenn die Freier eine neue Wahleskalation für gefährlich halten, werden sie ein Interesse daran haben, ein Verhandlungsergebnis zu verteidigen. Wenn sie glauben, dass eine Demonstration der Stärke ihre Glaubwürdigkeit wiederherstellt, kann die Berechnung umgekehrt werden. Ihre Vorschläge, ihre Stimmen und ihre Verantwortung müssen geprüft werden, anstatt eine Regionalpolitik von ihrem eigenen Label abzuleiten.

Der nächste Test wird konkret sein. Vance muss die Änderungen spezifizieren, die es verlangt. Rubio muss die am 5. November geäußerte Position beibehalten oder überarbeiten. DeSantis wird nach seiner Abreise aus Florida wieder Bewegungsfreiheit erlangen. Die ersten Entscheidungen des neuen Kongresses werden dann zeigen, wie viele Republikaner ihre Kritik in Taten umsetzen wollen. In diesen Stadien wird die tatsächliche Öffnung der Nachfolge gemessen.

Auditiert am 6. November 2026. Die genannten Ergebnisse sind Medienprojektionen, die sich von offiziellen Zertifizierungen unterscheiden. Die vorgestellten Umfragen gehen den Midterms voraus.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews