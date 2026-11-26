Für ein Schulreparaturpaket in Zahlé veröffentlicht das Portal den Gewinner und $ 431.561. Die Prämienkarte datiert nicht den Beginn oder Empfang der Arbeit.

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Nawaf Salam forderte die Behörden auf, ihre Beschaffungspläne, Ausschreibungen und Zuschlagsentscheidungen zu veröffentlichen. Eine Operation des Rates für Entwicklung und Wiederaufbau im Bezirk Zahlé zeigt, was ein Bürger bereits überprüfen kann: der Gewinner und der Preis für ein Schulreparaturlos, aber noch nicht sein tatsächliches Lieferdatum von der Preiskarte.

Eine veröffentlichte Beschwerde, eine mit Gründen versehene Entscheidung

Der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau veröffentlichte eine Ausschreibung für Reparationen in öffentlichen Einrichtungen, die Vertriebene aufgenommen hatten und zum Zeitpunkt des Verfahrens nicht mehr als Unterschlupf genutzt wurden. Das Blatt der Behörde für das öffentliche Auftragswesen ist auf den 26. September 2026 datiert. Ein Treffen mit interessierten Unternehmen führte zu einem am 2. Oktober veröffentlichten Bericht. Die Frist für die Einreichung war der 6. Oktober mittags.

Die am 10. November veröffentlichten Ergebnisse deuten auf eine vorläufige Zuteilung am 30. Oktober hin. Der Rat wählt Saba Makhlouf Establishment for Trading and Contracting für $ 431.561, einschließlich $ 50.000. Der Entscheidung zufolge hatte ein Bieter einen niedrigeren Preis für Zahlé vorgeschlagen, aber seine finanzielle Leistungsfähigkeit erlaubte es, ihn nur für ein Los zu behalten. Der Kauf ist Teil des Nothilfeprojekts, das im Rahmen des Weltbankdarlehens 9841 finanziert wird. Der Zuteilungsbetrag ist spezifisch für dieses Los; Es ist nicht das nationale Projekt.

Der gewählte Preis beweist keine Fertigstellung

Die Entscheidung gibt den Namen des Käufers, den einbehaltenen Betrag, das Unternehmen und den Grund für seine Wahl an. Auf dem eingesehenen Zuteilungsbogen sind die Felder für die Unterschrift, den Beginn der Arbeiten, die Lieferung und die endgültige Abnahme nicht angegeben. Dies beweist nicht, dass die Arbeit nicht begonnen hat oder dass eine Zahlung geleistet wurde. Das Ergebnis der Auftragsvergabe, der Startauftrag und die Quittungsunterlagen sind abzugleichen. Der Vergleich zwischen Anfangs- und Endkosten erfordert auch die tatsächlich genehmigten und gezahlten Ausgaben.

Bei der Vorlage des Berichts der Behörde am 25. November kündigte der Premierminister an, dass der Ministerrat die Einhaltung des Gesetzes auf der Grundlage der Indikatoren der Agentur überwachen werde. Zahlés Fall zeigt den Unterschied zwischen der Sichtbarmachung der Wahl eines Unternehmens und der Möglichkeit, die Kosten zu verfolgen, bis eine Einrichtung wiedereröffnet ist. Auf der öffentlichen Aufzeichnung wird der erste Schritt dokumentiert; das Datum des Empfangs ist nicht.

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