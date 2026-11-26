In Borj Qalaouiyah besuchen etwa 470 Schüler den Unterricht in einem unfertigen Gebäude nach der Zerstörung ihrer Schule. In Zawtar al-Gharbiyé begrüßt die öffentliche Schule etwa 74 Schüler, verglichen mit 304 vor der Krise.

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In Borj Qalaouiyah besuchen etwa 470 Schüler den Unterricht in einem unfertigen Gebäude nach der Zerstörung ihrer Schule. In Zawtar al-Gharbiyé begrüßt die öffentliche Schule etwa 74 Schüler, verglichen mit 304 vor der Krise.

Die öffentliche Schule Borj Qalaouiyah im Bezirk Bint Jbeil kehrte ab September an eine andere Adresse zurück. Sein dreistöckiges Gebäude wurde im Mai 2026 laut einer am 25. November von der UNESCO veröffentlichten Umfrage vollständig zerstört. Das Team nahm die Kurse in einem nahe gelegenen Gebäude wieder auf, in dem ein Kindergarten untergebracht werden sollte und dessen Arbeit nicht abgeschlossen wurde. Vorgefertigte Räume werden installiert. Die Organisation gibt weder ihre Nummer noch das Datum an, an dem sie alle verwendbar sein werden.

In Zawtar etwa ein Viertel der Vorkrisenbelegschaft

An der öffentlichen Schule Imam Moussa al-Sadr in Zawtar al-Gharbiyé, die ebenfalls wiedereröffnet wurde, wurden Laboratorien, die Bibliothek und andere Arbeitsbereiche beschädigt. Die Schule hat etwa 74 Schüler, verglichen mit 304 zuvor. Die derzeitige Belegschaft macht somit rund 24 % der Mitarbeiter vor der Krise aus. Beide Schulen beherbergen sowohl Dorfkinder als auch vertriebene Familien. Die Bewertung der UNESCO gibt nicht an, wie viele ehemalige Zawtar-Studenten anderswo eingeschrieben sind oder ohne Schullösung bleiben.

In der Schule, Workshops, um über Krieg zu sprechen

Studenten erzählten der UNESCO von ihren schlaflosen Nächten, dem Lärm von Flugzeugen und der Angst vor einer neuen Reise. In begleiteten Schulen führen Lehrer Diskussionen und verwenden Zeichen oder andere kreative Aktivitäten, um Kindern verschiedene Möglichkeiten zu geben, über das zu sprechen, was sie erlebt haben. Diese Sitzungen finden in einem pädagogischen Umfeld statt; sie ersetzen keine verpassten Kurse oder, wenn nötig, eine spezialisierte Nachverfolgung.

Ein separates nationales Aufholprogramm

Im gesamten Libanon kündigte Education Cannot Wait am 20. November ein dreijähriges 13-Millionen-Dollar-Programm an, das von Ana Aqra und dem Internationalen Rettungskomitee geleitet wird. Das Programm zielt auf etwa 59.000 Kinder ab, darunter Sanierungsmaßnahmen, Verkehrshilfe und Entwicklungsarbeit in 50 öffentlichen Schulen. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Ziele, nicht um eine Bilanz von Umschreibungen oder abgeschlossenen Projekten. Das öffentliche Profil nennt Borj Qalaouiyah oder Zawtar al-Gharbiye nicht unter den zu bauenden Schulen.

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