Das Gesetz unterscheidet einen Streit in der Caisse von einer Manipulation des Wettbewerbs. Das können die Direktion Verbraucherschutz und die Wettbewerbsbehörde tun.

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Joseph Aoun bat die Autorité nationale de la concurrence, während eines Treffens mit ihrem Präsidenten, Richter Roula Akoum, und ihren Mitgliedern gegen Monopole und Preismanipulation zu kämpfen. Eine Preiserhöhung reicht jedoch nicht aus, um eine Vereinbarung zu treffen. Das libanesische Recht gibt der Behörde und dem Verbraucherschutz zwei verschiedene Rollen.

Der gleiche Preis ist nicht immer ein vereinbarter Preis

Das Gesetz 281 vom 15. März 2022 verbietet unter anderem Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern, die darauf abzielen, Preise künstlich festzulegen, einen Markt zu teilen oder ihre Angebote im Rahmen einer Ausschreibung zu koordinieren. Schlusskurse allein beweisen keine Einigung. Händler, die das gleiche Produkt in Fremdwährung kaufen und die gleichen Frachtkosten tragen, können gleichzeitig eine Erhöhung weitergeben. Umgekehrt würde ein Austausch von Preisanweisungen oder eine vereinbarte Verteilung von Lieferanten einen weiteren Gegenstand der Untersuchung darstellen.

Eine hohe Marge ist nicht der einzige Unterschied zwischen Einzelhandels- und Out-of-Work-Kosten. Transport, Lagerung, Steuern und Mengen müssen für dasselbe Produkt und zum gleichen Zeitpunkt gemeldet werden. Selbst wenn die Marge nach diesem Vergleich hoch bleibt, stellt sich die Frage des Wettbewerbs, ob illegale Praktiken andere Verkäufer daran hindern, in den Markt einzutreten oder diesen Preis anzufechten.

Zwei Meldekanäle

Ein vom in Rechnung gestellten Preis abweichender Preis oder eine Aktion, deren Bedingungen nicht erfüllt sind, ist in erster Linie eine Verbraucherbeschwerde. Das Ministerium für Wirtschaft und Handel veröffentlicht 1739 und ein Antragsformular. Das Ticket, ein Foto des Preises, Datum und Adresse geben einen genauen Ausgangspunkt für den Scheck.

Für eine Praxis, die geeignet ist, den Markt zu verzerren, sieht Artikel 36 des Gesetzes vor, dass das Leitungsorgan der Überwachungsbehörde von Amts wegen ein Verfahren einleiten und unter anderem von Institutionen, registrierten Verbraucherverbänden und Unternehmen verwiesen werden kann. Es kann eine Beschwerde von einer Person auch betrachten, die das Recht und Interesse hat, zu handeln. Das Verfahren für die Verweisung und Prüfung wird durch eine Verordnung geregelt. Diese Abhilfe ist daher nicht einfach die Übertragung eines Bargeldtickets an das Callcenter der Abteilung.

Wird am Ende des Verfahrens ein Verstoß festgestellt, erlaubt das Gesetz unter anderem, die Einstellung der Praxis anzuordnen oder unter bestimmten Bedingungen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Überwachungsbehörde kann im Rahmen ihrer Befugnisse auch eine Stellungnahme zu regulierten Preisen oder Tarifen abgeben. Baabdas Treffen kündigte weder eine offene Akte gegen einen bestimmten Sektor noch einen neuen anwendbaren Tarif an.

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