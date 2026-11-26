Nach einem Besuch der Einrichtung am 25. November rief Kim Jong-un dazu auf, das nordkoreanische Arsenal zu stärken. Pjöngjang kündigte keinen Zeitplan für die Entsendung oder Wiederaufnahme der Gespräche an.

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Kim Jong-un inspizierte am Mittwoch, den 25. November, Einrichtungen im Zusammenhang mit dem nordkoreanischen Nuklearprogramm und forderte eine Stärkung des Arsenals des Landes. Pjöngjang machte den Besuch am Donnerstag öffentlich. Displacement bestätigt die Priorität der Führung für dieses Programm; Sie wird nicht von einem Zeitplan für die Umverteilung oder der Ankündigung von Gesprächen mit Washington begleitet.

Pjöngjang meldet erhöhte Kapazität

Laut dem offiziellen Bericht überprüfte Kim die im Jahr 2026 im Rahmen der Richtlinien der Labour Party unternommenen Arbeiten. Er sagte, die Produktionskapazitäten würden steigen und forderte eine erweiterte Rolle für sogenannte taktische Atomwaffen. Er stellte Südkorea erneut als feindlichen Staat dar und berief sich auf die Bedrohungen, die es den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten zuschreibt.

Der Bericht liefert keine überprüfbaren Daten über die Größe des Arsenals. Die ausgestrahlten Bilder bezeugen, was das Regime zu zeigen sich entschieden hat; Sie allein messen nicht die Produktion oder bestätigen die Inbetriebnahme neuer Waffen. Das südkoreanische Personal veröffentlichte seine Bewertung der vorgelegten Einrichtungen nicht.

Eine diplomatische Eröffnung ohne Termin

Donald Trump hatte seinen Wunsch geäußert, Kim auf seiner jüngsten Reise nach Asien zu treffen. Am Ende der Reise wurden keine Gespräche zwischen den beiden Führern angekündigt. In der Erklärung der Vereinigten Staaten, Chinas und Russlands vom 19. November in Shenzhen wurde ihre Absicht bekräftigt, einen Dialog über nukleare Risiken und Nichtverbreitung zu führen. Nordkorea ist kein Unterzeichner und der Text kündigt keine Diskussion mit ihm an.

Auf internationaler Ebene fordert der Sicherheitsrat, dass Nordkorea auf seine Atomwaffen und Programme in überprüfbarer und irreversibler Weise verzichtet. Im Gegenteil, Kims Erklärung bekräftigt seine Absicht, dieses Arsenal zu erhalten und zu stärken. Der Besuch am 25. November führte zu keiner Ankündigung der Wiederaufnahme der Inspektionen oder Verhandlungen.

Archivfoto: Kim Jong-un in Hanoi am 27. Februar 2019. White House / Wikimedia Commons, Public Domain. Das Foto zeigt nicht die Inspektion vom November 2026.

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