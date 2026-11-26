In einer Botschaft an Joseph Aoun bekräftigte Sergio Mattarella die Unterstützung Roms für die Souveränität des Libanon. Italien hat bereits mehrere Unterstützungskanäle, ohne nach UNIFIL ein neues Kontingent angekündigt zu haben.

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In einer anlässlich der Unabhängigkeit in Baabda empfangenen Botschaft bekräftigte der italienische Präsident Sergio Mattarella die Unterstützung Roms für das Ende der Feindseligkeiten, die Rückkehr der Vertriebenen und die volle Souveränität des Libanon. Die Botschaft bezieht sich auf die neue EU-Unterstützungsmission. Sie kündigt oder unterhält kein italienisches Kontingent nach dem Abgang der UNIFIL oder plant keine Relaistruppe.

Das italienische Kontingent fällt jetzt unter das UN-Mandat

UNIFIL hatte am 4. November 2026 761 italienische Friedenstruppen, von 7485 Soldaten aus 45 Ländern. Dieses Personal steht unter dem Mandat der Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat setzte das Ende der laufenden Operationen auf den 31. Dezember und plante dann den Rückzug im folgenden Jahr. Die Zahl der italienischen Soldaten, die heute unter dem Blauhelm stehen, lässt nicht die Stärke zu, die Rom unter einem anderen Mandat einstellen würde.

Rom trainierte auch die libanesische Armee außerhalb der UNIFIL

Italien hat einen zweiten Kanal: seine bilaterale Aufgabe der Ausbildung der libanesischen Streitkräfte, der MIBIL. Im April berichtete das italienische Außenministerium, dass es in den vergangenen drei Jahren rund 10 Millionen Euro ausgegeben habe, um die Logistik- und Infrastrukturkapazitäten der libanesischen Armee in diesem Zusammenhang zu stärken. Diese Finanzierung ist nicht Teil des UNIFIL-Haushalts.

Italien leitet auch das Militärtechnische Komitee für Libanon, das mit Beirut die Unterstützung mehrerer Partner beim Einsatz der Armee koordiniert. Eine solche Zusammenarbeit kann die Fähigkeiten der libanesischen Armee stärken; Es gibt Rom kein Mandat, den Waffenstillstand anstelle der Vereinten Nationen zu überwachen.

Die Mission der Europäischen Union ist keine Ersatztruppe

Am 12. Oktober hat der Rat der Europäischen Union eine Unterstützungsmission für zunächst drei Jahre eingerichtet. Sie muss die Armee und die internen Sicherheitskräfte beraten und ausbilden, insbesondere im Bereich der Grenz- und Hafensicherheit. Der Schaffungsbeschluss sieht einen gesonderten Rechtsakt für die Einleitung nach der Betriebsplanung vor. Sie überträgt der europäischen Mission nicht die Beobachtungs-, Verbindungs- und Schutzbefugnisse, die der UNIFIL durch die Resolution 1701 übertragen wurden.

Am 25. Juni haben sich Frankreich und Italien in Antibes verpflichtet, gemeinsam an der Post-FINUL-Agenda für eine Koalition zur Unterstützung des Libanon zu arbeiten. Sergio Mattarellas Brief bestätigt die politische Unterstützung Italiens, insbesondere im europäischen Kontext. Es gibt nicht die Länder an, die an einer möglichen Koalition teilnehmen würden, ihre Befehlskette oder den Text, der eine Intervention ermöglichen würde.

Foto der Illustration: UNIFIL Französisch Kontingent in At Tiri, 14. Juli 2009. Dieses Archiv stellt nicht das italienische Kontingent dar. © Libnanews.

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