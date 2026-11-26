Norwegian Norse Atlantic stornierte alle für Donnerstag, den 26. November geplanten Flüge, da es keine sofortige Finanzierungslösung gab. Es verhandelt mit Investoren und sieht eine Bilanzeinlage vor, wenn diese Diskussionen scheitern. Die betreffenden Fahrgäste können eine Erstattung oder Umleitung je nach Strecke und Beförderer beantragen.

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Norse Atlantic Airways stornierte alle Linienflüge am Donnerstag, den 26. November. Das norwegische Unternehmen gab in einer Börsenerklärung an, dass es die Abfahrten des Tages ausgesetzt habe, um festzustellen, ob eine kurzfristige Finanzierung weiterhin möglich sei. Sein Verwaltungsrat erwägt eine Bilanzeinlage, wenn er nicht schnell neue Mittel erhält. In der Pressemitteilung wird keine Einzahlung der Bilanz oder das Datum der Wiederaufnahme angekündigt.

Investoren und Gläubiger im Mittelpunkt der Gespräche

Das Management diskutiert mit Investoren einen möglichen Rückkauf, der eine Finanzierung beinhalten würde. Keine unterzeichnete Vereinbarung, Betrag oder Name des Investors wurde angekündigt. Am Mittwoch brachte das Unternehmen auch die Inhaber einer garantierten Anleiheemission von 52 Millionen US-Dollar mit einem Kupon von 15% zusammen. Diese Versammlung ist nicht gültig für Gläubiger, um sich auf eine Einbringung von Mitteln zu einigen.

Euronext Oslo Børs hat den Titel am Mittwoch in seinem Überwachungskompartiment platziertEinholbox, verwendet, wenn die Situation des Emittenten die Bewertung des Wertpapiers besonders unsicher macht. Diese Börsenmaßnahme unterscheidet sich von Insolvenzverfahren. Norse berichtete, eine Flotte von zwölf Boeing 787 Dreamliner zu betreiben. Zusätzlich zu den Langstrecken bietet die Gruppe Charterflüge und die Bereitstellung von Flugzeugen und Besatzung an.

Stornierter Flug: Rückerstattung oder Umleitung

Die Pressemitteilung von Norse umfasst Flüge am Donnerstag, den 26. November. Für eine geplante Abreise nach diesem Datum muss der Status des Fluges und der Reservierung bei der Fluggesellschaft oder Agentur überprüft werden, die das Ticket verkauft hat. Eine Stornierung am Donnerstag stellt an sich nicht die Ankündigung der Stornierung des Rückflugs dar.

Für Flüge aus der Europäischen Union, einschließlich Frankreich, gilt im Falle einer Annullierung die Europäische Fluggastrechtsverordnung. Er sieht die Wahl zwischen Erstattung und Umleitung nach den Bestimmungen des Textes vor. Für eine Reise von einem Drittland in die Union hängt der Umfang insbesondere vom Luftfahrtunternehmen ab, das den Flug durchführt. Eine Pauschalvergütung wird je nach Reiseverlauf, Kündigungsfrist und Grund der Stornierung getrennt von der Erstattung bewertet.

Die Passagiere können ihre Buchungsbestätigung, die Stornierung und den Kostennachweis aufbewahren, bevor sie eine schriftliche Anfrage an den Beförderer stellen. Die Ankündigungen vom 26. November enthalten keinen Zeitplan für die Dateiverarbeitung oder einen bestätigten Plan für wieder aufgenommene Flüge.

Cover: eine Boeing 787-9 aus dem nordischen Atlantik in Berlin-Brandenburg am 9. September 2022 (archiviert).MarcelX42 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Boxen und Ankleiden unter der gleichen Lizenz.

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