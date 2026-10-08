Der irakische Brennstoffmechanismus hat die libanesischen Kraftwerke ohne sofortige Zahlung in Betrieb gehalten, aber die Rechnung übersteigt jetzt $ 1 Milliarde. Angesichts der angehäuften Rückstände muss der Libanon die Verwendung irakischer Kredite einschränken und Wege finden, seinen Strom zu finanzieren, ohne anderswo die gleiche Schuldenspirale wiederherzustellen.

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Der Mechanismus, um ein Minimum an Strom zu garantieren, hat sein Limit erreicht

Allein die irakische Brennstoffakte fasst viele Widersprüche im libanesischen Elektrizitätssektor zusammen. Der Mechanismus hatte es Electricity im Libanon ermöglicht, über Heizölmengen zu verfügen, als der Staat seine Importe nicht mehr wie vor der Krise finanzieren konnte. Es spielte daher die Rolle eines Sicherheitsnetzes: die vollständige Abschaltung von Kraftwerken zu vermeiden und ein Minimum an Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Aber dieses System war kein Geschenk. Der Libanon musste den Wert des Treibstoffs dem irakischen Staat auf einem bei der Bank of Lebanon eröffneten Konto gutschreiben, während Bagdad diese Beträge verwenden konnte, um libanesische Waren und Dienstleistungen zu erhalten. Mit anderen Worten, der im Libanon verbrauchte Strom schuf eine finanzielle Verpflichtung, auch wenn die Zahlung nicht die klassische Form eines sofortigen Devisentransfers in den Irak annahm.

Genau diese Verpflichtung hat am Ende aufgeholt. Joe Saddi berichtete im September, dass die Schulden gegenüber dem Irak etwa 1,2 Milliarden Dollar betrugen. Andere Daten, die rund um die gleiche Datei verfügbar waren, legten die kumulative Rechnung auf etwa 1,25 Milliarden US-Dollar. Der Unterschied zwischen den beiden Zahlen ist auf den Zeitpunkt der Berechnung und die aufgezeichneten Beträge zurückzuführen, aber die Größenordnung ist klar: Mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Kraftstoff wurden bereitgestellt, ohne dass der Libanon tatsächlich den vollen im Rahmen des Mechanismus fälligen Betrag bezahlt hat. Das Problem bestand daher nicht mehr nur darin, ein diplomatisches Abkommen mit Bagdad zu erneuern. Eine viel einfachere Frage musste beantwortet werden: Wie können wir weiterhin auf eine Kreditlinie zurückgreifen, wenn der akkumulierte Rückstand selbst zu einem politischen und finanziellen Risiko wird?

Irakischer Treibstoff war nicht frei

Die Verwirrung um den Mechanismus hat seine politische Behandlung lange erleichtert. In der öffentlichen Debatte erweckte der Ausdruck « irakisches Öl » manchmal den Eindruck, dass im Libanon Energiehilfe angeboten wird. Das Gerät war komplexer. Der Irak lieferte Schweröl. Da dieses Produkt nicht direkt an alle Bedürfnisse libanesischer Kraftwerke angepasst wurde, musste es gegen Produkte ausgetauscht werden, die mit den Elektrizitätsanlagen im Libanon kompatibel sind. Der Libanon seinerseits musste dem irakischen Staat ein Konto gutschreiben. Bagdad könnte dann dieses Konto nutzen, um Dienstleistungen im Libanon zu erwerben. Die Flexibilität des Mechanismus ermöglichte die Umgehung eines Teils des Mangels an unmittelbaren Währungen, aber es hat die Schulden nie beseitigt.

Diese Unterscheidung ist wichtig, um zu verstehen, warum Joe Saddi schließlich beschlossen hat, den Kredit im Rahmen des Vertrags nicht zu verwenden. Die Fortsetzung der Rücknahme von Mengen, ohne die Rückstände zu begleichen, kam einer Erhöhung der Schulden gleich, die das Ministerium nicht ignorieren konnte. Der Irak hatte zugestimmt, dem Libanon Zeit zu geben. Die im Sommer verfügbaren Informationen deuteten sogar darauf hin, dass Bagdad bereit blieb, nach den Änderungen in seiner Exekutive zu warten. Aber die Geduld des Lieferanten ist kein Finanzierungsmodell. Da sich die Rechnungen anhäuften, wurde der Mechanismus, der als Notlösung genutzt wurde, zu einer zusätzlichen öffentlichen Schuld, deren Abwicklungsbedingungen unsicher blieben.

Warum Joe Saddi aufgehört hat, auf den Kredit zu schießen

Die Entscheidung, die Nutzung des Mechanismus auszusetzen, bedeutete nicht, dass der Libanon keinen Treibstoff mehr brauchte. Im Gegenteil, er spiegelte einen finanziellen Zwang wider. Aus den vorliegenden Informationen geht hervor, dass der Vertrag mehrmals verlängert worden war und dass bei einer Verlängerung noch die für die Mindestproduktion erforderlichen Mengen beibehalten worden waren. Aber der Minister entschied sich, sich wegen der Anhäufung von Rechnungen nicht aus den Mitteln zurückzuziehen. Diese Entscheidung mag in einem Land, in dem jede Lieferung zählt, paradox erscheinen. Es reagiert jedoch auf eine Managementlogik: Eine Abteilung kann kein Angebot als nachhaltige Ressource präsentieren, für das sie nicht bezahlen kann.

Die Wahl überträgt jedoch sofort den Druck auf andere Bezugsquellen. Wenn der irakische Kraftstoff nicht mehr unter den gleichen Bedingungen verwendet wird, ist es notwendig, woanders zu kaufen, neue Einrichtungen zu erhalten, Spenden zu finden oder die Produktion zu reduzieren. Jede dieser Optionen hat jedoch Kosten. Ein kommerzieller Kauf erfordert verfügbare Finanzierung und schnelle Bankverfahren. Auslandshilfe hängt von einer externen politischen Entscheidung ab. Eine Verringerung der Produktion erhöht den Einsatz von privaten Generatoren. Die Aussetzung des irakischen Mechanismus löst daher nicht das elektrische Problem; Es verhindert nur, dass eine schuldenfinanzierte Lösung weiterhin den Mangel an Ressourcen verschleiert.

Eine Milliarde Schulden, aber auch ein Liquiditätsproblem in Beirut

Der Fall Irak zeigt eine weitere Schwäche: den Unterschied zwischen den theoretischen Stromeinnahmen des Libanon und dem Geld, das tatsächlich mobilisiert wurde, um Kraftstoff zu kaufen. Die öffentliche Einrichtung erhebt Strom, erhebt Einnahmen und hat Forderungen gegenüber Regierungen, öffentlichen Einrichtungen und anderen Verbrauchern. Die sofortige Verfügbarkeit von Importmitteln bleibt jedoch ein Problem. Ein parlamentarischer Ausschuss hat kürzlich auch gefordert, dass die staatlichen Verwaltungen und Institutionen ihre Rückstände bei der Elektrizität im Libanon begleichen und dass die Bank des Libanon die fälligen Beträge auf das Bankkonto der Institution überweisen muss. Die Ausgabe von Kraftstoff ist daher mit der gesamten Geldkette verbunden: Rechnung, Abholung, Überweisung, Umrechnung und Bezahlung.

In diesem Punkt ist die politische Debatte besonders aggressiv geworden. Die Free Patriotic Current wirft Joe Saddi vor, etwa 700 Millionen Dollar aus der Verfügbarkeit von Elektrizität im Libanon verbraucht zu haben, ohne eine entsprechende Verbesserung der Lebensmittel zu erzielen. Gleichzeitig behauptet er, dass öffentliche Institutionen der Institution etwa 300 Millionen Dollar schulden. Diese Zahlen und Lesungen sind der politische Vorwurf der Partei und können nicht als unabhängige Prüfung dargestellt werden. Sie heben jedoch das Problem hervor, das niemand wirklich herausfordert: Der Strom im Libanon braucht effektive und regelmäßige Einnahmen. Ein Buchhaltungsanspruch an eine Verwaltung erlaubt nicht die Zahlung einer Ladung, wenn das Geld nicht rechtzeitig überwiesen wird.

Die Rückkehr der alten Falle: Heizöl kaufen, bevor das System repariert wird

Seit Jahrzehnten hat die Reaktion auf die Stromknappheit im Libanon oft mit der Suche nach Kraftstoff begonnen. Diese Logik ist kurzfristig verständlich: Ohne Öl produziert ein Kraftwerk nicht. Es wird gefährlich, wenn es die Systemreform ersetzt. Joe Saddi selbst erinnert sich, dass frühere Regierungen fast 1 Milliarde Dollar pro Jahr vom Finanzministerium geliehen haben, um den Sektor zu finanzieren, und dass im Laufe der Jahre über 20 Milliarden Dollar absorbiert wurden. Sein erklärtes Ziel ist es, eine Rückkehr zu diesem Modell zu vermeiden, bei dem der Staat Kredite aufnimmt, um Kraftstoff zu verbrennen, ohne Verluste, geringe Sammlung, Produktionsdefizite und das Fehlen moderner Investitionen zu korrigieren.

Der irakische Vertrag hatte dieses Problem abgelehnt, ohne es zu beseitigen. Es erlaubte, Kraftstoff ohne sofortige konventionelle Auszahlung zu erhalten, aber Schulden an anderer Stelle angehäuft. Eine Zahlungsfazilität kann Zeit für Reformen geben; sie kann sie nicht ersetzen. Wenn die Produktion unzureichend bleibt, wenn technische und nichttechnische Verluste bestehen bleiben und wenn die Einnahmen nicht den tatsächlichen Kosten der Dienstleistung entsprechen, wird jede neue Sendung nur die Zeit verzögern, in der die Abweichung bezahlt werden muss. Diese Logik versucht das Ministerium nun zu brechen, auf die Gefahr hin, eine kurzfristige Versorgungskrise zu verursachen.

Zahrani und Deir Ammar einerseits, Zuk und Jiyeh andererseits

Das Problem ist nicht nur finanziell. Es ist auch technisch. Nicht alle libanesischen Kraftwerke arbeiten mit dem gleichen Brennstoff. Die verfügbaren Informationen über den irakischen Mechanismus deuten darauf hin, dass das Ministerium daran arbeitet, bestimmte Mengen Schweröl durch Dieselöl zu ersetzen, insbesondere für die Kraftwerke Zahrani und Deir Ammar, während das Schweröl weiterhin für die Anlagen Zuk und Jiyeh geeignet ist. Diese Vielfalt erschwert das Angebot. Das Land kann kein Produkt kaufen und in eine Pflanze injizieren. Jede Lösung muss den technischen Eigenschaften von Produktionseinheiten und Lagermöglichkeiten entsprechen.

Diese Einschränkung erklärt auch die historische Nutzung der irakischen Ölaustauschoperationen. Das von Bagdad gelieferte Produkt sollte kommerziell in Kraftstoff umgewandelt werden, der dem libanesischen Bedarf entspricht. Das System fügte daher einen Schritt zwischen dem Lieferanten und der Anlage hinzu. In jeder Phase gibt es Risiken: Preis, Verfügbarkeit von Schiffen, Ausschreibungsverfahren, Finanzierung, Eröffnung von Dokumentenkrediten und Lieferzeiten. Wenn die Reserven niedrig sind, können Verwaltungs- oder Bankverzögerungen schnell zu einer Verringerung der Anzahl der aktuellen Stunden führen. Energiesicherheit hängt dann weniger von der Nennkapazität der Anlagen als von der Fluidität der gesamten Einkaufskette ab.

Bank of Lebanon will nicht mehr der ATM des Sektors werden

Die aktuelle Krise findet in einem ganz anderen monetären Umfeld statt als das, das die früheren Stromdefizite im Libanon ermöglichte. Gouverneur Karim Suaid verteidigt eine Linie, die auf der Unabhängigkeit der Bank des Libanon und der Ablehnung der automatischen Finanzierung der öffentlichen Defizite basiert. Er erinnerte daran, dass die Zentralbank in der Lage sein sollte, Nein zu übermäßigen Schulden, zur monetären Finanzierung des Defizits und zu Vorschüssen ohne genauen Rahmen zu sagen. Diese Doktrin betrifft direkt den elektrischen Sektor. Über Jahre hinweg könnten Defizite auf den Consolidated Revenue Fund und direkt oder indirekt auf das Finanzsystem übertragen werden. Nach dem Zusammenbruch der Bank ist dieser Weg politisch und finanziell viel schwieriger zu reproduzieren.

Dies zwingt die Regierung, sich den tatsächlichen Stromkosten zu stellen. Wenn der Strom im Libanon nicht über ausreichende Einnahmen verfügt, um seinen Brennstoff zu kaufen, gibt es nur drei Möglichkeiten: die Einnahmen zu erhöhen oder zu verbessern, eine explizite Haushaltsmittel zu erhalten oder die Ausgaben und damit möglicherweise die Produktion zu reduzieren. Die undurchsichtige Finanzierung durch Anhäufung von Rückständen schafft nur eine vierte fiktive Lösung. Die irakische Verschuldung zeigt genau, wohin diese Methode führt. Der Brennstoff wurde verbraucht, der Strom wurde produziert, aber die finanzielle Verpflichtung bleibt bestehen. Sie muss vom Staat geregelt, durch Dienstleistungen entschädigt oder mit Bagdad neu verhandelt werden.

Die globale Energiekrise beseitigte die verbleibende Marge

Das Problem wird mit dem Anstieg der Energiepreise aufgrund regionaler Spannungen und Störungen der Versorgungsstraßen noch schwieriger. Der Libanon muss jetzt eine irakische Anlage ersetzen oder ergänzen, in einer Zeit, in der Ölprodukte teurer sind und logistische Risiken zunehmen. Diese Kombination erklärt den aktuellen Kampf um Steuern, Zölle und Finanzierung. Joe Saddi argumentiert, dass die Regierung schnelle Entscheidungen treffen muss, um zu vermeiden, dass der globale Schock vollständig auf den Verbraucher übertragen wird. Sein Rückzug aus den Sitzungen des Ministerrats ist Teil dieser breiteren Konfrontation.

Erhöhte Kraftstoffkosten haben einen Multiplikatoreffekt im Libanon. Eine Reduzierung der öffentlichen Produktion verringert nicht die Nachfrage nach Strom. Sie verlagert diese Nachfrage auf private Erzeuger, die selbst von Ölprodukten angetrieben werden, deren Preise steigen. Der Haushalt zahlt dann doppelt so zerbrechlich wie das System: weniger öffentlichen Strom und teureren privaten Strom. Daher ist der einzige Vergleich zwischen den Kosten einer Ladung und den Ressourcen von Elektrizität im Libanon unzureichend. Es ist auch notwendig, die Kosten für die Wirtschaft jeder Stunde der öffentlichen Macht zu berechnen, die verschwindet.

Iraks Paradox: Eine elektrische Verschuldung zum Zeitpunkt der Betrachtung eines neuen Ölkorridors

Das Paradoxon ist besonders auffällig, weil Libanon und Irak ebenfalls an einem viel ehrgeizigeren Projekt arbeiten. Während des Sommers bereitete die Regierung von Nawaf Salam die Bedingungen dafür vor, dass der Libanon in einer ersten Phase eine Lager- und Wiederausfuhrplattform für irakisches Rohöl und Erdölprodukte werden sollte. Die Gespräche konzentrierten sich auf die für die Durchfahrt von Tankschiffen erforderlichen Straßen, die Vorbereitung von Grenzübergängen, Lagereinrichtungen, Sicherheits- und Zollverfahren. Andere Arbeiten deuten auf eine Reaktivierung der historischen Achse hin, die das irakische Öl über Syrien und Tripolis mit dem Mittelmeer verbindet.

Der Kontrast ist auffallend. Einerseits will Beirut ein mediterranes Tor zur irakischen Energie werden. Andererseits muss es immer noch mehr als eine Milliarde Dollar zahlen, die in dem Mechanismus gesammelt wurden, der es ihm ermöglichte, seine eigenen Kraftwerke zu versorgen. Beide Dateien sind rechtlich nicht identisch und sollten nicht verwechselt werden. Aber ihre Koexistenz wirft eine Frage der Glaubwürdigkeit auf. Um eine langfristige Energiebeziehung zu Bagdad aufzubauen, muss der Libanon zeigen, dass er bestehende Mechanismen einhalten, Zahlungen sichern und eine Verwaltung bereitstellen kann, die in der Lage ist, viel größere Ströme zu steuern.

Die wirkliche Wahl: heute weniger Schulden oder morgen weniger aktuell

Die Entscheidung, mit dem Schießen auf irakische Kredite aufzuhören, kann als Maßnahme der Finanzdisziplin verteidigt werden. Es vermeidet, eine bereits beträchtliche Verschuldung zu erhöhen. Aber es wird nur dann zu einer Reform, wenn eine dauerhafte Lösung an die Macht kommt. Ohne neue Ressourcen, verbesserte Sammlung und Diversifizierung der Versorgung führt die Finanzdisziplin einfach zu weniger Kraftstoff. Weniger Kraftstoff bedeutet weniger Produktion und mehr Generatoren. Die Regierung sieht sich daher einer besonders brutalen Schlichtung gegenüber: nicht mit den Schulden zu beginnen, die den Sektor ruiniert haben, und gleichzeitig zu verhindern, dass ein Bruch mit dem alten Modell einen sofortigen Zusammenbruch der Lebensmittel verursacht.

Die Ausgabe durchläuft mehrere Ordner, die gleichzeitig vorwärts gehen müssen. Die öffentliche Verwaltung muss bezahlen, was sie der Elektrizität im Libanon schuldet. Finanztransfers müssen regelmäßig werden. Verluste und illegale Verbindungen müssen reduziert werden. Die Preisgestaltung muss realistisch genug sein, um einen wesentlichen Teil der Kosten zu decken, ohne den Dienst unzugänglich zu machen. Die Regulierungsbehörde arbeitet. Die angekündigten privaten Investitionen müssen neue Kapazitäten schaffen. Schließlich müssen Anlagen allmählich aus einem Modell hervorgehen, das auf teuren Brennstoffen und alten Einheiten basiert. Solange nur eines dieser Elemente fehlt, bleibt Libanon anfällig für die nächste verspätete Lieferung.

Ein altes Gesetz ist jetzt ein Test für die neue Energiepolitik

Die dem Irak zustehende Milliarde ist daher keine isolierte Anomalie. Es ist das logische Ergebnis eines Systems, das eine externe Fazilität nutzte, um den Mangel an nachhaltiger inländischer Finanzierung auszugleichen. Bagdad lieferte Zeit und Treibstoff. Libanon erhielt Stunden der Macht. Aber die Kosten sind nicht verschwunden. Sie hat sich als Verpflichtung gegenüber dem irakischen Staat angesammelt. Die Entscheidung von Joe Saddi, diese Verpflichtung nicht mehr zu erhöhen, markiert einen Bruch mit der vorherigen Logik, aber er deckt sofort alle Schwächen auf, die diese Logik zu verbergen erlaubte.

Der wirkliche Test wird daher nicht darin bestehen, ob der irakische Vertrag gestoppt, erneuert oder neu verhandelt wird. Es wird bestimmen, ob die Regierung Strom finanzieren kann, ohne die gleichen Schulden anderswo einzuziehen. Wenn der Libanon einen unbezahlten irakischen Kredit durch Vorschüsse des Finanzministeriums, Rückstände eines anderen Lieferanten oder eine neue Belastung der Bank des Libanon ersetzt, wird sich nichts geändert haben. Wenn im Gegenteil der Schock den Staat dazu zwingt, Produktion, Sammlung, Preisgestaltung, Investitionen und Finanzdisziplin endlich zu verknüpfen, könnte die aktuelle Krise den Beginn eines anderen Modells markieren. Derzeit befindet sich das Land genau zwischen diesen beiden Szenarien: Der alte Mechanismus hat seine Grenzen erreicht, aber der neue ist noch nicht in der Lage, den Strom allein zu garantieren.

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