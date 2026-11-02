Sandra Mehanna erforscht Familiengeheimnisse

Sandra Mehanna veröffentlicht « Tout bien bien … », ihren zweiten Roman, bei Les Éditions Complicités. Die Geschichte folgt Henri, einem Geschäftsmann, der die Existenz eines Sohnes, James, entdeckt. Diese Offenbarung beunruhigt seine Familie, einschließlich seiner Frau Jacqueline und ihrer Schwiegermutter, Madame Catherine. Ein Anwalt an der Beiruter Bar seit 2002 hatte der Autor bereits « Pure Delight » veröffentlicht. Sie widmete dieses neue Buch am 11. Oktober 2026 auf der Internationalen Arabischen Buchmesse in Beirut am Stand des Antoine Bookshop.

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MitEs ist alles in Ordnung..Sandra Mehanna widmet ihren zweiten Roman Familiengeheimnissen und Nicht-Sagungen der libanesischen Bourgeoisie. Veröffentlicht in den Komplizierten Ausgaben, war das Buch das Thema einer Unterzeichnung Sitzung am 11. Oktober 2026. Der Autor war am Stand des Antoine Bookshop auf der 67. Internationalen Arabischen Buchmesse in Beirut anwesend.

« Es ist alles in Ordnung … »: eine Familie, die einem unbekannten Sohn gegenübersteht

Die Intrige ist um Herrn Henri organisiert, einen Geschäftsmann, dessen Existenz gut geregelt zu sein scheint. Eines Tages kam ein junger Mann namens James an seine Tür. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Männern ist auffällig. James war sein Sohn, dessen Existenz Henry noch nie zuvor gekannt hatte.

Diese Entdeckung stört eine Familie, die an die Konventionen gebunden ist. Sie berührt besonders Jacqueline, Henrys Frau, und Madame Catherine, ihre Schwiegermutter. Die Geschichte befasst sich mit Familiengeheimnissen, der Suche nach Identität und dem Gewicht sozialer Traditionen. Die Stille, die einzelne Reisen umgibt, nimmt auch einen zentralen Platz in dieser Geschichte ein.

Sandra Mehanna, Anwältin und Romanautorin

Sandra Mehanna, Absolventin französischer Briefe und ausgebildete Anwältin, ist seit 2002 Anwältin an der Anwaltskammer Beirut. Sie präsentierte ihren ersten Roman,Reiner Genuss, auf der ersten Buchmesse am 4. November 2017. Diese Arbeit war bereits für die libanesische Gesellschaft von Interesse.

Es ist alles in Ordnung..setzt diese literarische Reise durch die Familienumgebung und ihre Konventionen fort. Der Roman hat 201 Seiten im Format 15,5 × 23,5 cm. Er trägt ISBN 9782386478949.

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