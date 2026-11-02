Am Vorabend der amerikanischen Wahlen am 3. November lastete die Kaufkraft auf der republikanischen Kampagne. Die neuesten Daten zeigen die Energieinflation, ohne eine einheitliche Erhöhung aller Ausgaben. Auf landwirtschaftlichen Flächen kündigt Washington neue Investitionen für Düngemittel an. Ihr Zeitplan reagiert nicht sofort auf die Rechnungen der Betreiber. Nationale Umfragen messen wirtschaftliche Unzufriedenheit, aber sie erlauben nicht, dass die Ergebnisse in jedem Wahlkreis oder der Höhe der Wählermobilisierung bestimmt werden.

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Am Vorabend der Halbzeit des 3. November 2026 lastete die Kaufkraft auf der republikanischen Kampagne in den Vereinigten Staaten. Donald Trump verbrachte den letzten Sonntag vor den Wahlen in Iowa und Kansas. In diesen landwirtschaftlichen Staaten wie auch anderswo testen die täglichen Ausgaben und Produktionskosten ihre Bilanz. Die Abstimmung wird die gewählten Mitglieder des Kongresses ernennen, nicht den Präsidenten. Er würde jedoch sagen, welche politischen Randwähler ihn verlassen wollten.

Am Montag, den 2. November, gab es kein Ergebnis, um die wirtschaftliche Unzufriedenheit in einen angekündigten Sieg der Opposition zu verwandeln. Die verfügbaren Daten beschreiben den Druck auf die Budgets. Sie bestimmen nicht die Teilnahme oder die endgültige Wahl in jedem Wahlkreis.

Midterms: Kaufkraft an vorderster Front

Eine nationale Umfrage, die am 15. Oktober veröffentlicht wurde, geht auf dieses Problem ein. Von den befragten Wählern bewerteten 85% die Wirtschaft als eines der wichtigsten Themen bei ihrer Abstimmung. Die Lebenshaltungskosten betragen 84%. Diese Antworten zeigen Prioritäten, nicht die Absicht, in einem bestimmten Rennen zu wählen.

Die Umfrage wurde vom 8. bis 12. Oktober telefonisch und online unter 1.119 Erwachsenen durchgeführt. Es basiert auf einem probabilistischen Panel. Die für die gesamte Stichprobe gemeldete Fehlerquote beträgt 3,9 Punkte. Dieser nationale Rahmen verbietet den direkten Abzug der Sitzverteilung im Kongress. Es misst auch keine Bewegungen während der letzten Woche der Kampagne.

Für republikanische Kandidaten besteht die Herausforderung darin, ihre Bilanz in diesem Klima zu verteidigen. Für die Demokraten reicht es nicht aus, zu hohe Ausgaben anzuprangern. Sie müssen die Wähler immer noch davon überzeugen, dass ihre Vorschläge ihre Situation verbessern können und dann ihre Teilnahme erhalten.

Benzin beschleunigt, Versorgung folgt einer anderen Flugbahn

Die letzten monatlichen Statistiken, die vor der Abstimmung verfügbar sind, sind für September. Sie wurden am 14. Oktober veröffentlicht und zeigen einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,7% über ein Jahr. Der Anstieg betrug 0,6% über den Monat, nach saisonaler Anpassung.

Indikator Veränderung im September 2026 Verbraucherpreise +3,7% über ein jahr Energie +20,4% gegenüber dem vorjahr Lebensmittel +2,5 % gegenüber dem vorjahr Benzin +9.1 % über einen monat

Der monatliche Anstieg des Benzins macht mehr als die Hälfte des Anstiegs des allgemeinen Index aus. Umgekehrt bleibt der Lebensmittelindex über den Monat stabil. Die Lebensmitteleinkäufe zu Hause sind um 0,1 Prozent gesunken, während die Mahlzeiten außerhalb des Hauses um 0,2 Prozent gestiegen sind.

Diese Entwicklungen widersprechen sich nicht. Die monatliche Stabilisierung bedeutet nicht, dass die Preise auf ihr früheres Niveau zurückkehren. Es kann mit einem jährlichen Anstieg und mit viel höheren Energieausgaben koexistieren. Die Situationen variieren auch je nach Bewegung, Wohnraum und Zusammensetzung des Haushalts.

Wirtschaftsankündigungen, die gegen den Kalender getestet wurden

Insbesondere versucht die Verwaltung, die Agrarkosten zu senken. Am 22. Oktober wählte das Landwirtschaftsministerium acht Düngemittelproduktionsprojekte aus. Sie repräsentieren mehr als 1,34 Milliarden US-Dollar an geplanten Investitionen, darunter etwa 573 Millionen öffentliche Mittel. Washington strebt eine erhöhte amerikanische Produktion und eine geringere Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten an. Diese Beträge stellen jedoch keine bereits an jeden Betrieb gezahlte Beihilfe dar. Die erwarteten Auswirkungen auf die Kosten werden vom Abschluss der Projekte und ihrer Umsetzung abhängen.

Dieser Unterschied im Kalender geht durch das Ende der Kampagne. Die Wähler beurteilen die vorhandenen Ausgaben, während einige der wirtschaftlichen Reaktionen zukünftige Auswirkungen versprechen. Am Dienstag, dem 3. November, wird diese Einschätzung den lokalen Realitäten der Wahl entsprechen: den Kandidaten, ihren Gegnern und der Mobilisierung in jedem Gebiet.

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