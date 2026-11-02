Judo: Aquilina Chayeb Siebter in Abu Dhabi

Aquilina Chayeb belegte den siebten Platz beim Grand Slam von Abu Dhabi in der Kategorie von weniger als 78 kg. Die offizielle Klassifizierung bestätigt dieses Ergebnis, erhalten am 31. Oktober 2026. Der Libanese Judokate gewann zwei Kämpfe vor dem Kippen im Viertelfinale nach einer Verlängerung. Diese Teilnahme verlängert eine Saison, die von mehreren internationalen Podiumsplätzen geprägt ist. Es trat auch in die Qualifikationsperiode für die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 ein, ohne ein olympisches Ticket zu garantieren.

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Aquilina Chayeb wurde Siebter im Grand Slam von Abu Dhabi, in der Kategorie von weniger als 78 kg. Dieses Ergebnis erscheint in der endgültigen Rangliste der Veranstaltung vom 31. Oktober 2026. Das libanesische Judokate setzt seine Saison auf dem internationalen Circuit fort.

Aquilina Chayeb gewinnt zwei Kämpfe

Die Libanesen erhielten zwei Siege, gegen einen belgischen Gegner und dann einen Australier. Sie verlor dann im Viertelfinale gegen einen Briten, nach einer Verlängerung.

Emma Reid, britische Vertreterin in dieser Kategorie, gewann eine von zwei Bronzemedaillen. Der Sieg kehrte nach Yelyzaveta Lytvynenko der Vereinigten Arabischen Emirate, vor der portugiesischen Patricia Sampaio.

François Saadé Junior, Direktor der Libanesischen Judo-Föderation und der dazugehörigen Disziplinen, begleitete die libanesische Teilnahme in Abu Dhabi.

Eine Saison, die von mehreren Podiumsplätzen geprägt ist

2026 gewann Chayeb Gold bei den European Open in Estland und Bronze bei den Prague Open. Sie gewann auch eine Bronzemedaille bei den Asienspielen in Nagoya, Japan.

Der Grand Slam von Abu Dhabi trat in die olympische Qualifikationsperiode für Los Angeles 2028 ein, die im Juni 2026 eröffnet wurde. Die auf der Rennstrecke erzielten Punkte tragen zu diesem Rennen bei, ohne eine Qualifikation für die Spiele allein zu bilden.

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