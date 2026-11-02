2 novembre 2026
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Karaté: Libanon bereitet zwei Termine im November vor

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Die Libanesische Karate Föderation bereitet einen Monat November vor, der von zwei Wettbewerben geprägt ist. Eine Delegation von elf Athleten wird erwartet, an der Westasiatischen Meisterschaft teilzunehmen, die vom 11. bis 14. November 2026 in Amman stattfindet. Die Tests umfassen drei Alterskategorien, Jungen und Mädchen. Im Libanon findet die nationale Meisterschaft am 15. und 29. November im Club Mont La Salle in Ain Saadé statt. Technische und organisatorische Vorbereitungen begannen für diese zwei getrennten Tage.

Couverture Sport : le Liban prépare deux rendez-vous de karaté en novembre, avec l’affiche du championnat d’Asie de l’Ouest.
Affiche du championnat d’Asie de l’Ouest de karaté. Crédit : Fédération libanaise de karaté ; mise en page Libnanews assistée par IA.
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Das libanesische Karate bereitet im November 2026 zwei Termine vor. Die nationale Auswahl wird vom 11. bis 14. November in Amman an der Westasiatischen Meisterschaft teilnehmen. Die Libanonmeisterschaft findet dann am 15. und 29. November am Mount La Salle in Ain Saade statt.

Libanesisches Karate in Amman vertreten

Der regionale Wettbewerb betrifft die unter 21-Jährigen, die unter 14-Jährigen und die unter 12-Jährigen, Jungen und Mädchen. Zwölf Länder müssen teilnehmen: Libanon, Jordanien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Kuwait. Bahrain, Oman, Irak, Palästina, Syrien und Jemen vervollständigen die Liste.

Der libanesische Karate-Verband unter dem Vorsitz von Moussa Fattouche bildete eine Delegation von elf Athleten. Elie Aoun, ein asiatischer Schiedsrichter, wird es führen. Der Trainer besteht aus Nationaltrainer Rami Choucair, Kata-Trainer Yara Kain und dem asiatischen Schiedsrichter Sami Alayli.

Sieben Jungen sind in der Auswahl enthalten: Omar Ghazouli, Gabriel Zakhia, Khaled Habbal, Hassan Daouk, Karim Halawi, Charbel Hanna und Salim Chamli. Die vier Mädchen sind Louloua Choucair, Aya Choucair, Lynn Kain und Luna Daouk.

Die nationale Meisterschaft am 15. und 29. November

Im Libanon finden die Wettbewerbe an zwei verschiedenen Tagen statt, am Sonntag, dem 15. und 29. November, im Mont La Salle Club. Der Bund hat die technischen und organisatorischen Vorbereitungen für diese nationale Veranstaltung eingeleitet.

Athleten werden dort lokale Titel spielen. Diese Treffen werden es Bundesbeamten auch ermöglichen, neuen Generationen von Praktizierenden zu folgen.

Quelle: Kommuniqué der Libanesischen Karate-Föderation vom 2. November 2026.

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