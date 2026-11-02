Mindestlohn im Libanon: 475 Dollar ohne Abkommen

Ein Mindestlohn von 475 US-Dollar wird im Libanon diskutiert, aber in der Akte vom 2. November wird keine Erhöhung angenommen. Laut der libanesischen Presse betrachten die Gewerkschaften diesen Betrag ohne formelle Arbeitgeberverpflichtung. Uneinigkeit geht über die Bezahlung hinaus: Zulagen zum Ende der Dienstzeit und Sozialversicherungszahlungen wiegen auch in den Verhandlungen. Der deklarierte Lohn bestimmt einen Teil der sozialen Rechte, auch für Arbeitnehmer, die bereits über das vorgesehene Minimum hinaus bezahlt werden.

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Die Verhandlungsfrist ist vorbei, aber die Erhöhung des Mindestlohns steht noch aus. Laut Al Akhbar vom 2. November 2026 ermöglichte der Monat, den der Arbeitsminister Mohammad Haidar der Indexkommission gewährte, keinen Abschluss. Der Betrag von 475 US-Dollar zirkuliert jetzt zwischen Arbeitgebervertretern und dem Allgemeinen Verband der libanesischen Arbeitnehmer. Sie stellt jedoch keine unterzeichnete Vereinbarung oder eine neue rechtliche Schwelle dar. Die Tageszeitung beschreibt Diskussionen, die durch die Forderungen beider Seiten verlangsamt wurden. Jeder hat auch Schwierigkeiten, seine Mitglieder dazu zu bringen, Kompromisse einzugehen.

Das für den vergangenen Freitag geplante Treffen wurde auf die Mitte der Woche verschoben. Es sollte ermöglichen, einen gemeinsamen Vorschlag zu diskutieren, bevor er vom Indexausschuss geprüft wird. Die Kommission könnte das Dossier dann an den Ministerrat weiterleiten. Diese Abfolge von Schritten bleibt zu erfüllen. In der Zwischenzeit bleibt die Kluft zwischen den genannten Lebenshaltungsbeträgen und dem Niveau, über das die Verhandlungsführer zu diskutieren scheinen, signifikant.

Betrag von 475 US-Dollar unterliegt noch der Verhandlung

Al Akhbar berichtet, dass die Arbeitgeber keine Vorschläge formell genehmigt haben. Ihre Vertreter würden jedoch vorschlagen, dass ein Mindestlohn von 475 US-Dollar akzeptiert werden könnte. Das Gewerkschaftszentrum seinerseits wäre bereit, diesen Betrag zu behalten. Die Zeitung weist jedoch darauf hin, dass diese Offenheit nicht zu einem Arbeitgeberengagement geführt habe. Es ist daher notwendig, den Betrag, der als Diskussionspunkt dient, von einem tatsächlich angenommenen Kompromiss zu unterscheiden.

Das aktuelle Minimum, das in der Tageszeitung zitiert wird, beträgt 28 Millionen Pfund oder etwa 313 Dollar. Ein Anstieg auf 475 US-Dollar würde zusätzliche 162 US-Dollar und einen Anstieg von fast 52 Prozent bedeuten. Ein weiterer Betrag war zu einem früheren Zeitpunkt in Umlauf gebracht worden: 400 Dollar. In diesem Fall wäre der Anstieg auf 87 US-Dollar pro Monat begrenzt gewesen.

Das Fehlen einer Vereinbarung bezieht sich nicht nur auf diese Beträge. Das Journal beschreibt eine Verhandlung, bei der die Erhöhung des Minimums mit anderen Anfragen verbunden ist. Die Ausgabe von Zahlungen an den Nationalen Sozialversicherungsfonds, insbesondere für Zulagen zum Ende der Dienstzeit, ist von zentraler Bedeutung. Die Höhe der Löhne und die Bedingungen für die Erfüllung dieser Verpflichtungen werden daher im selben Rahmen diskutiert.

Die Kosten einer Familie werden nicht mit einem individuellen Lohn verwechselt

Al Akhbar zitiert Quellen des Gewerkschaftszentrums. Sie beziehen sich auf Studien, die monatliche Familienbedürfnisse zwischen 1.100 und 1.200 US-Dollar festlegen. Die täglichen Konten vergleichen diese Schätzungen mit der Verfügbarkeit der Gewerkschaft, um 475 US-Dollar zu akzeptieren. Der Ausschuss stellt fest, dass der letztere Betrag etwa 43 Prozent eines Budgets von 1.100 US-Dollar ausmacht. Der Vergleich illustriert diese Distanz, auch wenn die Bedürfnisse einer Familie nicht mit einem individuellen Lohn verwechselt werden.

Die Kritik an Al Akhbar konzentriert sich auf die befolgte Methode. Die Zeitung ist der Ansicht, dass Diskussionen über Preise, Inflation und Daten des Statistischen Zentralamtes organisiert werden sollten. Im Gegenteil, es beschreibt ein Kräftegleichgewicht, das von politischen Einflüssen dominiert wird. In dieser Lesung versuchen die Akteure, die soziale Mobilisierung zu vermeiden und gleichzeitig die Kosten für Kompromisse zu begrenzen. Diese Einschätzung gehört der Zeitung. Es ist kein Ergebnis, das von allen Verhandlungsführern geteilt wird.

Choucair beruft sich auf die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen

Auf Anfrage von Al Akhbar legt Mohammad Choucair keinen Mindestbetrag oder eine Obergrenze für die vorgeschlagene Erhöhung fest. Er ist Vorsitzender der Union der Industrie- und Handelskammern von Beirut und des Libanon. Ihm zufolge hängt der Anstieg davon ab, was die Wirtschaftssektoren bewältigen können. Sie konzentriert sich daher auf die Zwänge der Unternehmen und nicht auf eine gemeinsame Zahl, die sofort anwendbar ist.

Choucair unterscheidet auch Territorien. Für Beirut und Mount Lebanon behauptet er, dass niemand weniger als 400 Dollar erhält. Er widersetzte sich dieser Situation den Schwierigkeiten der Unternehmen von Akkar und dem Süden, die er für weniger in der Lage hielt, einen Anstieg anzunehmen. Er verwies auch auf die Möglichkeit eines neuen Konflikts und der Unsicherheit über die Aktivität.

Der tägliche fordert die Verwendung dieser Argumente heraus, um den Anstieg zu verzögern. Er wies darauf hin, dass die Arbeitnehmer in den am stärksten gefährdeten Regionen auch für ihre Wohnung, Nahrung und Elektrizität bezahlen müssten. Wirtschaftliche Risiken betreffen daher sowohl Unternehmen als auch deren Mitarbeiter. Es besteht Uneinigkeit darüber, wie diese Zwänge verteilt werden sollten, aber auch darüber, welchen Platz den Bedürfnissen der Arbeitnehmer bei der Berechnung des Mindestbetrags eingeräumt werden soll.

End-of-Service-Vorteile im Herzen von Meinungsverschiedenheiten

Die Sozialdatei übersteigt das monatlich gezahlte Einkommen. Laut Al Akhbar lehnt ein großer Teil der Arbeitgeber eine Anpassung ohne parallele Lösung des Problems der Leistungen am Ende des Dienstes ab. Die Versionen unterscheiden sich jedoch vom genauen Umfang der beantragten Zugeständnisse. Dies ist einer der unklarsten Punkte in den Verhandlungen.

Mohammad Choucair gibt der Tageszeitung zu, dass die Wirtschaftsorganisationen eine Staffelung der Summen wollen, die die Unternehmen für diese Zuschüsse schulden. Sie bestreitet hingegen, andere Sozialversicherungsausnahmen geltend zu machen. Quellen aus dem Gewerkschaftszentrum präsentieren eine andere Version. Sie beziehen sich auf ein breiteres Spektrum von Zugeständnissen, Ausnahmen und Erleichterungen, die im Gegenzug für den Lohnvertrag angestrebt würden.

Der Vertreter des Arbeitgebers sprach daher von einer Anpassung der Zahlungen, während Gewerkschaftsquellen umfangreichere Anträge beschrieben. Es wird keine Streichung von Beiträgen oder Schuldenerlass als erworben angekündigt.

Der erklärte Lohn verpflichtet auch soziale Rechte

Schließlich weist Al Akhbar auf die Diskrepanz zwischen bestimmten tatsächlich gezahlten Vergütungen und den beim Nationalen Sozialversicherungsfonds gemeldeten Beträgen hin. Die Tageszeitung berichtet, dass Arbeitnehmer bereits mehr verdienen als das vorgesehene Minimum. Ihre volle Vergütung würde jedoch nicht unbedingt angegeben. Sie stellt diese Praxis als Mittel zur Verringerung der Beiträge und der Verpflichtungen aus dem Leistungsende dar. Die deklarierte Vergütung hat somit soziale Rechte, auch wenn das bereits gezahlte Gehalt das gesetzliche Minimum übersteigt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Al Akhbar wurde keine Erhöhung angenommen. In der aufgeschobenen Sitzung sollten noch der vorgeschlagene Betrag und die damit verbundenen Bedingungen festgelegt werden. Der nächste Schritt war die mögliche Übermittlung eines Kompromisses an die Indexkommission und dann an die Regierung.

Quellen

Al Akhbar, 2. November 2026, Seite 5.

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