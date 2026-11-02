Haushalt 2027: Einnahmen durch Abstimmung am 3. November

Der Haushalt 2027 befindet sich in einer wichtigen Phase der Nationalversammlung. Am Dienstag, den 3. November, stimmen die Abgeordneten über den ersten Teil, die Einnahmen, ab. Diese Abstimmung ist eine Voraussetzung für die weitere Prüfung der Ausgaben in erster Lesung. Er intervenierte nach den Demonstrationen vom 31. Oktober und vor einem weiteren Streiktag. Die Regierung strebt ein öffentliches Defizit von 5% im Jahr 2027 an, aber die Wahl am Dienstag ist nicht die endgültige Verabschiedung des Staatshaushalts.

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Der Haushalt 2027 hat am Dienstag, den 3. November, in der Nationalversammlung einen wichtigen Schritt getan. Die Abgeordneten müssen über den ersten Teil, über die Einnahmen, abstimmen. Diese Wahl kommt nach einem neuen Wochenende der Mobilisierung gegen das teure Leben. Sie stellt nicht die endgültige Annahme des Staatshaushalts dar.

Am Montag, den 2. November, diskutieren die Abgeordneten den Text in Paris weiter. Drei Sitzungen sind für 9.00 Uhr, 15.00 Uhr und 21.30 Uhr vorgesehen. Die feierliche Abstimmung über die Einnahmen ist für den nächsten Nachmittag vorgesehen. In dieser Reihenfolge muss festgelegt werden, ob das Parlament die Prüfung der Ausgaben in erster Lesung eröffnen kann.

Die Regierung von Sébastien Lecornu hat das Projekt am 1. Oktober vorgelegt. Die Erörterung des ersten Teils begann am 13. Oktober im Plenum. Seitdem haben die Abgeordneten auch über die Verschuldung, den französischen Beitrag zum europäischen Haushalt und die lokalen Finanzen gesprochen.

Budget 2027: Warum die Abstimmung über Einnahmen zählt

Ein Finanzgesetz ist nicht nur eine Folge von ministeriellen Mitteln. Im ersten Teil werden die Ressourcen und die wichtigsten Bedingungen für den finanziellen Ausgleich dargelegt. Insbesondere werden durch letztere Mittel auf die öffentlichen Politikbereiche aufgeteilt. Diese Organisation erlegt eine Reihenfolge der Diskussion.

Artikel 42 des Organic Law on Finance verbietet die Prüfung des zweiten Teils vor der Annahme des ersten. Die Abstimmung am Dienstag ist daher eine notwendige Passage. Eine positive Mehrheit würde eine weitere Prüfung der Ausgaben ermöglichen. Eine Ablehnung würde diese Fortsetzung in dieser Lesung verhindern.

Diese Abstimmung muss jedoch vom Ergebnis des parlamentarischen Verfahrens unterschieden werden. Auch der Senat ist an der Haushaltsüberprüfung beteiligt. Der Verfassungskalender sieht dem Parlament eine maximale Frist von siebzig Tagen vor. Ein Rückschlag für die Versammlung würde daher nicht allein bedeuten, dass das Projekt am Ende des Jahres verschwindet.

Ein Defizitziel, das noch in Abstimmungen umgesetzt werden muss

Das Regierungsprojekt strebt ein Staatsdefizit von 5% des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2027 an. Die Exekutive prognostiziert nun 5,4% für 2026. Diese Zahlen decken alle öffentlichen Verwaltungen ab, nicht nur den Staatshaushalt.

Bei der Präsentation am 1. Oktober kündigte die Regierung 43 Milliarden Euro an Sanierungsmaßnahmen an. Diese Summe deckt die Finanzierungsrechnung und die Finanzierungsrechnung für die Sozialversicherung. Es entspricht also nicht dem einzigen Bereich, über den die Abgeordneten am Dienstag abstimmen müssen.

Die Unterscheidung ist in der politischen Debatte wichtig. Eine vorgeschlagene Maßnahme, eine angenommene Änderung und eine endgültig erlassene Bestimmung haben nicht denselben Status. Die Abstimmung am 3. November betrifft eine parlamentarische Phase. Es verwandelt nicht automatisch alle diskutierten Vorschläge in neue Steuerregeln für Haushalte oder Unternehmen.

Ein parlamentarisches Treffen zwischen zwei Mobilisierungen

Die Abstimmung findet drei Tage nach den Demonstrationen am 31. Oktober statt. Mehrere hunderttausend Menschen marschierten gegen teures Leben. Die Berichte der Behörden und Veranstalter unterscheiden sich. Die Herausforderung bildet somit den sozialen Hintergrund der Haushaltsdiskussion, ohne das Verhalten jeder einzelnen Fraktion abzuleiten.

Ein neuer Tag des Streiks und der Demonstrationen wird am Donnerstag, dem 5. November angekündigt. Der gewerkschaftliche Aufruf betrifft Löhne, öffentliche Dienste, Beschäftigung und Industrie. Der Zeitplan sieht daher eine Entscheidung über öffentliche Mittel und eine Mobilisierung ihrer Verwendung vor.

Zu diesem Zeitpunkt sind weder das Abstimmungsergebnis noch die politische Fortsetzung der Debatte bekannt. Die Sitzung bleibt die feierliche Abstimmung am Dienstag, den 3. November. Die Sitzung am Montag muss den den Abgeordneten vorgelegten Text noch klären.

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