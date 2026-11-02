Die Al Habtoor-Gruppe bereitet den Verkauf aller Vermögenswerte im Libanon nach der im Januar 2026 angekündigten Schließung ihrer Aktivitäten vor. Diese neue Phase betrifft Hotels, Gewerbe- und Wohnimmobilien und Grundstücke. Sie interveniert auf der Grundlage von Rechtsstreitigkeiten mit dem libanesischen Staat. Es wurde kein Preis, Käufer oder Transferplan angekündigt. Die Akte wirft auch die Frage nach der Zukunft von Betrieben und Arbeitsplätzen auf, ohne dass es möglich ist, einen allgemeinen Rückzug ausländischer Investoren abzuschließen.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Al Habtoor-Gruppe gab am Montag, den 2. November 2026 ihre Entscheidung bekannt, alle ihre Vermögenswerte und Investitionen im Libanon zu verkaufen. Das emiratische Konglomerat beabsichtigt, sich wieder auf Märkte zu konzentrieren, die als stabiler gelten. Diese Entscheidung verlängert die im Januar angekündigte Einstellung der Aktivitäten. Es bedeutet nicht, dass bereits Verkäufe stattgefunden haben.

Der Verwaltungsrat strebt einen vollständigen Rückzug des libanesischen Portfolios an. Der Umfang umfasst Hotels, Gewerbe- und Wohnimmobilien, Grundstücke und andere Gruppenvermögen. Kein Käufer, ein Auftrag oder ein Ausführungsplan sind in der Anzeige enthalten.

Al Habtoor organisiert aktive Vermögensabhebung

Die Gruppe sieht ein strukturiertes Verfahren vor, das auf kommerziellen Kriterien basiert. Jedes Asset wird separat bewertet. Transaktionen werden von den Marktbedingungen und Bewertungen abhängen. Die Werbung stellt daher nicht fest, dass ein Käufer das Ganze in einem Vorgang einlösen wird.

Al Habtoor präsentiert diese Entscheidung als Ergebnis einer strategischen Überprüfung seiner Investitionen. Sie fordert langfristige Stabilität, Berechenbarkeit des Geschäftsumfelds und Wachstumsaussichten. Sie bezeichnet keinen Markt, der genau die Erlöse aus zukünftigen Verkäufen erhält.

Zwei Hotels in Sin el-Fil im Herzen des Erbes

Die Präsenz der Gruppe im Libanon übersteigt eine Hoteladresse. Sein offizielles Portfolio erwähnt das Al Habtoor Grand Beirut und den Metropolitan Palace Beirut in Sin el-Fil in der Stadt Beyruth. Diese Einrichtungen kombinieren Unterkunfts-, Verpflegungs- und Empfangsräume. Ihre Aktivitäten betreffen auch Fach- und Veranstaltungstreffen.

Die von Al Habtoor veröffentlichte Chronologie begründete die Eröffnung des Metropolitan Palace im Jahr 2001. Es zeigt auch seine Wiedereröffnung am 30. Dezember 2022 mit 185 Zimmern und Suiten. Diese Zahl beschreibt die Einrichtung zu diesem Zeitpunkt: Sie stellt keine aktualisierte Bestandsaufnahme der zum Zeitpunkt der Verkaufsentscheidung verfügbaren Räume dar.

Die kommerzielle Komponente ist auch Teil dieser Einrichtung. Am 25. April 2023 kündigte die Gruppe die Wiederbelebung des Handelsraums ihres Sin el-Fil-Komplexes unter dem Namen The Sooq Avenue an. Er stellte dann eine 12-monatige Gnadenfrist für Mieter zur Verfügung. Diese Initiative sollte ihre Beilegung trotz der Wirtschaftskrise erleichtern.

Das historische Erbe umfasst auch Habtoor Land in Jamhour, Mount Libanon. Die Chronologie der Gruppe stellt den Betrieb dieses Freizeitparks zwischen 2004 und 2011. Es wäre daher falsch, sein Urteil als neue Konsequenz der Ankündigung vom November 2026 darzustellen. Die Pressemitteilung enthält kein detailliertes Verzeichnis der zu entsorgenden Pakete oder Interessen.

Eine im Januar angekündigte Schließung ohne quantifizierte Sozialbilanz

Am 28. Januar 2026 kündigte Al Habtoor die Schließung seiner Aktivitäten im Libanon an, einschließlich seiner Hotels. Er kündigte auch an, dass er die Verträge aller seiner Mitarbeiter im Land kündigen wolle. Die Gruppe erklärte dann, dass sie versuche, Verluste zu stoppen und ihre Interessen zu schützen.

Die Gruppe verurteilte anhaltende Instabilität, feindliche Kampagnen und öffentliche Angriffe gegen ihre Aktivitäten. Er kritisierte auch die libanesischen Institutionen, weil sie keine angemessenen strukturellen und schützenden Lösungen zur Verfügung stellten. Seiner Geschäftsführung zufolge machte die Anhäufung finanzieller Belastungen und Risiken eine fortgesetzte Ausbeutung unhaltbar. Diese Beschwerden stellen die Position der Gruppe dar, nicht die Schlussfolgerungen einer gerichtlichen Entscheidung.

Die soziale Skala des Rückzugs bleibt schwer zu quantifizieren. Zum Zeitpunkt der Ankündigung im Januar hatte eine Nachrichtenagentur keine Antwort von der Zentrale auf die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter erhalten. Die Pressemitteilung vom 2. November enthält auch keine Bilanz von Entlassungen, Entschädigungen oder Einzelheiten möglicher Arbeitsplatzübernahmen.

Die Schließungsentscheidung, die Ausführung von Entlassungen und die Veräußerung von Gebäuden sind daher unterschiedliche Schritte. Die verfügbaren Ankündigungen erlauben nicht das genaue Datum der Fertigstellung jeder von ihnen, Einrichtung für Einrichtung.

Drohungen denunziert und Hoffnung auf eine enttäuschte Erholung

Sicherheitsbedenken gehen der allgemeinen Schließung voraus. Am 11. Juni 2024 hatte die Gruppe den Start ihres Fernsehsenders aus dem Libanon aufgegeben. Er rief physische Drohungen gegen seinen Gründer und seine Teams sowie Diffamierungskampagnen hervor. Khalaf Ahmad Al Habtoor erklärte dann ihre Sicherheit und suchte ein anderes Land für dieses Projekt. Das Kommuniqué kündigte auch strafrechtliche und zivilrechtliche Beschwerden an, ohne die Identität oder Verantwortung der mutmaßlichen Täter gerichtlich festzulegen.

Der Diskurs hatte jedoch keinen rein negativen Weg eingeschlagen. In einem von der saudischen Presse am 16. Januar 2025 veröffentlichten Interview plante der Führer, das Einkaufszentrum und das Habtoor-Land wiederzubeleben. Er drückte sein Vertrauen in Joseph Aoun und Nawaf Salam aus und forderte gleichzeitig Garantien für Sicherheit und Regierungsführung. Er sagte, er habe die Löhne während der vorübergehenden Schließungen beibehalten, auch während des Krieges und nach der Explosion des Hafens.

Diese Aussagen informieren über den Kurswechsel, ohne dass es sich um ein heute noch gültiges Versprechen handelt. Im Januar 2025 machte Al Habtoor es notwendig, dass die neuen Führer Maßnahmen ergreifen. Bis Januar 2026 war seine Gruppe der Ansicht, dass die Betriebsbedingungen nicht mehr erfüllt waren. Im November schlägt er nicht mehr vor, die Aktivität einzustellen: Er beschließt, das Eigentum an seinen Investitionen zu veräußern.

Blockierte Fonds, ein weiterer Grund für den Rückzug

Der Rückzug ist auch Teil eines alten Finanzstreits. Am 26. Januar 2026 schätzte Al Habtoor die Verluste und Schäden im Libanon auf über 1,7 Milliarden Dollar. Insbesondere stellte sie Beschränkungen des Zugangs zu Bankeinlagen und der Übertragung von Bankeinlagen in Frage. Der Streit bezieht sich daher nicht nur auf die Hotelnutzung oder die betriebliche Rentabilität. Es geht auch um die Verfügbarkeit von Mitteln in libanesischen Banken.

In der gleichen Erklärung beschuldigte das Management die libanesischen Behörden und die Bank of Lebanon, ihre Investitionen zu schädigen. Sie beschuldigte sie auch für den Mangel an Korrekturmaßnahmen nach ihren freundschaftlichen Schritten. Die Gruppe gab an, dass sie den Streit bereits im Januar 2024 gemeldet hatte. Diese Chronologie unterscheidet den Bankenkonflikt von der kommerziellen Entscheidung zum Verkauf.

Dieser Betrag entspricht einer von der Gruppe vorgezogenen Schätzung. Sie stellt nicht den Preis dar, der für ihre Waren berechnet wird, ihren Marktwert oder die bereits gewährte Entschädigung. Die Verkaufsmitteilung veröffentlicht keine globale Bewertung zum Vergleich dieser Daten.

Am 23. April kündigte Al Habtoor die Durchführung eines internationalen Schiedsverfahrens gegen die Libanesische Republik an. Vertreten durch White & Case erklärte er, dass er seinen Antrag über das International Centre for Settlement of Investment Disputes in Washington weitergeleitet habe. Sie berief sich auf den im geltenden bilateralen Investitionsschutzabkommen vorgesehenen Schutz.

Dieser Ansatz greift weder der Verantwortung des Staates noch der Höhe einer Entschädigung vor. In der Ankündigung vom 2. November wird der Verkauf nicht als Ergebnis einer Beilegung des Streitfalls dargestellt.

Eine Abfahrt, die nicht alle libanesischen Hotels zusammenfasst

Die Strategie von Al Habtoor allein reicht nicht aus, um einen allgemeinen Rückzug ausländischer Investoren zu demonstrieren. Andere Projekte folgen einem anderen Zeitplan. Die offizielle Website des Four Seasons Hotel Beirut kündigt derzeit eine Wiedereröffnung im Sommer 2027 mit 230 renovierten Zimmern und Suiten an.

Die Einrichtung hatte bei der Explosion des Hafens von Beirut am 4. August 2020 erhebliche Schäden erlitten. Seine Wiedereröffnung, die ursprünglich Anfang 2026 angekündigt wurde, hängt daher von Wiederaufbau und Renovierung ab. Es ist immer eine erwartete Wiedereröffnung, keine Einrichtung, die bereits wieder in Betrieb genommen wurde. Diese Perspektive gleicht nicht automatisch die Folgen des Rückzugs von Al Habtoor aus. Es wird lediglich daran erinnert, dass Investitionsentscheidungen vom Unternehmen geprüft werden müssen.

Für das Portfolio von Al Habtoor werden die nächsten entscheidenden Informationen die tatsächlich vorgeschlagenen Vermögenswerte, die ausgewählten Käufer und die Bedingungen der Transaktionen sein. Die Gruppe plant, zu einem späteren Zeitpunkt Einzelheiten des Übertragungsverfahrens vorzulegen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews