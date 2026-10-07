Salam: Staatskrieg und Frieden

Premierminister Nawaf Salam erklärte am Mittwoch, den 7. Oktober 2026, dass Entscheidungen über Krieg, Frieden und nationale Sicherheit nicht außerhalb der verfassungsmäßigen Institutionen getroffen werden könnten. Anlässlich des hundertjährigen Bestehens der libanesischen Verfassung verband er diese Forderung mit dem Abkommen von Taif und der Ausweitung der staatlichen Autorität im ganzen Land. Seine Erklärungen kamen zu einer Zeit, als seine Regierung die Frage des Waffenmonopols eingeleitet und militärische Entscheidungen in den Mittelpunkt der Souveränitätsdebatte gestellt hatte.

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Premierminister Nawaf Salam erklärte am Mittwoch, den 7. Oktober 2026, dass Entscheidungen über Krieg, Frieden und nationale Sicherheit nicht außerhalb der verfassungsmäßigen Institutionen getroffen werden könnten. Anlässlich des hundertjährigen Bestehens der libanesischen Verfassung legte er dieses Prinzip dem Abkommen von Taif und der Ausweitung der staatlichen Autorität im ganzen Land bei. Seine Bemerkungen kommen zu einer Zeit, in der die Frage des Waffenmonopols und der militärischen Entscheidung zu einer der wichtigsten politischen und institutionellen Fragen im Libanon geworden ist.

Premierminister Nawaf Salam bekräftigte am Mittwoch, dass die Entscheidungen zu Krieg und Frieden ausschließlich in der Verantwortung des libanesischen Staates liegen. Bei einer Hundertjahrfeier hielt er die Souveränität für unvollständig, wenn Entscheidungen über Krieg, Frieden oder nationale Sicherheit außerhalb der verfassungsmäßigen Institutionen getroffen wurden. Er stellte diese Frage als eine wesentliche Voraussetzung für die Existenz eines echten Staates dar, nicht als eine separate Frage von den politischen Reformen, die seit dem Ende des Bürgerkriegs geplant waren.

Die Erklärung kommt in einem Kontext, der direkt mit der Debatte über die Waffen der Hisbollah zusammenhängt. Seit dem Ausbruch des Krieges an der libanesisch-israelischen Grenze nach dem 7. Oktober 2023 nimmt die Frage, wer entscheiden kann, den Libanon in eine militärische Konfrontation einzubeziehen, einen zentralen Platz im politischen Leben ein. Die Regierung von Nawaf Salam hat seitdem das Waffenmonopol des Staates zu ihren Prioritäten gemacht und wiederholt bekräftigt, dass strategische militärische Entscheidungen von rechtlichen Institutionen getroffen werden müssen.

Salam bindet Taif an die ausschließliche Behörde des Staates

Nawaf Salam stützte seine Argumentation auf das Taif-Abkommen, das 1989 geschlossen wurde, um den Bürgerkrieg zu beenden und das institutionelle Funktionieren des Landes zu reorganisieren. Ihm zufolge hat Taef politische Reformen nicht von der Wiederherstellung der öffentlichen Autorität getrennt. Der Text sah auch die Ausweitung dieser Autorität im ganzen Land, die Auflösung der Milizen und die Rückkehr der Streitkräfte im Rahmen der rechtlichen Institutionen vor.

Für den Premierminister sind diese Prinzipien die Grundlage, ohne die kein effektiver Staat funktionieren kann. Er hielt die Volkssouveränität für bedeutungslos, wenn neben den Institutionen, die die Bevölkerung repräsentierten, mehrere Autoritätszentren existierten. In ähnlicher Weise, fuhr er fort, kann die Rechtsstaatlichkeit nicht funktionieren, wenn das Gesetz nicht für alle unter den gleichen Regeln gilt.

In diesem Zusammenhang befasste sich Salam mit den Entscheidungen über Krieg, Frieden und nationale Sicherheit. Seine Botschaft war daher nicht nur über den Besitz von Waffen außerhalb der regulären Streitkräfte. Es ging auch um die Möglichkeit, über ihre Verwendung zu entscheiden, und im weiteren Sinne um die Frage, welche Institution das Land in einen Konflikt hineinziehen könnte.

Ohne die Hisbollah in dieser Passage direkt zu zitieren, hat der Premierminister somit eines der Prinzipien aufgegriffen, die das Handeln seiner Regierung seit mehreren Monaten strukturieren. Sie ist der Ansicht, dass der Staat die militärische Autorität allein ausüben muss und dass die strategische Entscheidung nicht einer von verfassungsmäßigen Institutionen unabhängigen Organisation gehören kann.

Krieg seit 2023 hat das Thema in den Vordergrund gestellt

Dieses Thema hat im Libanon nach dem 8. Oktober 2023 eine neue Dimension angenommen. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel hatte die Hisbollah eine Front aus dem Südlibanon eröffnet, die als Unterstützung des Gazastreifens beschrieben wurde. Der Austausch von Feuer mit Israel dauerte fast ein Jahr, was zu einer viel größeren Konfrontation ab September 2024 führte.

Der Krieg führte dann zu schweren Verlusten von Menschenleben, Vertreibung und Zerstörung in mehreren Teilen des Landes, insbesondere im Südlibanon, den Bekaa und den südlichen Vororten von Beirut. Die Hisbollah verlor auch einen bedeutenden Teil ihres Kommandos. Sein Generalsekretär Hassan Nasrallah wurde am 27. September 2024 bei einem israelischen Angriff auf die südlichen Vororte getötet.

Das Inkrafttreten einer Einstellung der Feindseligkeiten am 27. November 2024 schloss die durch diese Sequenz eröffnete politische Debatte nicht. Im Gegenteil, die Frage der Entscheidung über Krieg und Frieden ist untrennbar mit der Frage der Hisbollah-Waffen, dem Einsatz der libanesischen Armee und der Umsetzung der Resolution 1701 im Süden verbunden.

In diesem Zusammenhang erhalten Salams Bemerkungen ihre gegenwärtige Bedeutung. Unter Berufung auf Taif stellt der Premierminister das Problem in die institutionelle Funktionsweise des Libanon und nicht in das einzige Kräfteverhältnis zwischen den Parteien. Sein Argument ist, dass die ausschließliche militärische Autorität des Staates bereits eines der Prinzipien war, auf denen der institutionelle Wiederaufbau nach dem Bürgerkrieg basieren sollte.

Regierung hat bereits Waffenakte begangen

Die Erklärungen vom Mittwoch erweitern die bereits von der Regierung getroffenen Entscheidungen. Im Jahr 2026 bekräftigte der Ministerrat wiederholt das Prinzip des staatlichen Waffenmonopols und übertrug der Armee eine zentrale Rolle bei seiner Umsetzung. Die Akte beschränkt sich daher nicht mehr auf die politischen Erklärungen der verschiedenen libanesischen Streitkräfte: Sie ist jetzt Teil der offiziellen Exekutiventscheidungen.

Am 2. März 2026 hatte die Regierung nach neuen Schüssen der Hisbollah einen zusätzlichen Schritt unternommen. Der Ministerrat hatte bekräftigt, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden ausschließlich dem Staat gehöre. Er verbot auch die militärischen und sicherheitspolitischen Aktivitäten der Hisbollah außerhalb der rechtlichen Institutionen und forderte die Bewegung auf, ihre Waffen an den Staat zu übergeben.

Dieser Ansatz geht jedoch mit einem anderen Aspekt einher, den die libanesischen Behörden ständig vorbringen: dem israelischen Rückzug aus den libanesischen Gebieten, der Einstellung der Angriffe auf das Land und der Achtung der libanesischen Souveränität. Salam verteidigte diese Forderungen parallel zum Waffenmonopol, in der Erwägung, dass der Staat in der Lage sein muss, seine Autorität auszuüben, ohne dass Israel militärisch auf libanesischem Territorium interveniert.

Die Regierung stellt daher beide Anforderungen dem gleichen Souveränitätsprinzip unter. Er beansprucht die Kontrolle über Waffen und militärische Entscheidungen innerhalb des Landes, lehnt israelische Operationen auf libanesischem Territorium ab und fordert Israel auf, sich von den Positionen zurückzuziehen, die er immer noch einnimmt.

Salam fragt, ob Taef tatsächlich angewendet wurde

Der Premierminister erweiterte seine Rede auf die gesamte Umsetzung des Taif-Abkommens, ohne diesen Aspekt in den Mittelpunkt seiner Intervention zur Souveränität zu stellen. Er fragte, ob der Libanon das Abkommen tatsächlich umgesetzt habe oder ob er sich auf Bestimmungen beschränkt habe, die Befugnisse auf die verschiedenen Komponenten des politischen Systems umverteilt hätten.

Salam erinnerte daran, dass die Parität zwischen Christen und Muslimen verankert worden sei, aber dass der von Taif vorgesehene Senat nie geschaffen worden sei. Es stellte auch fest, dass die Abschaffung des politischen Konfessionalismus zu einem nationalen Ziel erklärt wurde, ohne dass ein konkreter Weg zu seiner Erreichung festgelegt wurde. Die Dezentralisierung der Verwaltung, eine weitere seit mehreren Jahrzehnten geplante Reform, steht ebenfalls noch aus.

Für den Regierungschef zeigen diese Verzögerungen, dass die Anwendung von Taif teilweise geblieben ist. Die Bestimmungen zur Aufteilung der Macht wurden umgesetzt, während mehrere Reformen zur Umgestaltung der Funktionsweise des Staates unvollständig geblieben sind. Salam stellt in diese gleiche Logik die vollständige Wiederherstellung der staatlichen Autorität und die ausschließliche Kontrolle der legitimen Gewalt.

Die Hundertjahrfeier der Verfassung als institutionelle Erinnerung

Der für diese Intervention gewählte Rahmen gibt der Botschaft zusätzlichen Spielraum. Nawaf Salam sprach anlässlich des hundertjährigen Bestehens der libanesischen Verfassung, die 1926 verkündet wurde. Er nutzte diesen Jahrestag, um die Kluft zwischen den in den Texten verankerten Prinzipien und ihrer effektiven Anwendung im institutionellen Leben erneut zu beleuchten.

Seine Intervention geht somit über die einzige Frage der Hisbollah hinaus, auch wenn die Waffenakte heute eine sofortige Resonanz auf seine Bemerkungen gibt. Im weiteren Sinne warf Salam die Frage der Existenz von Entscheidungszentren außerhalb der verfassungsmäßigen Institutionen, der einheitlichen Einhaltung des Gesetzes und der Fähigkeit des Staates zur Ausübung seiner Autorität im ganzen Land auf.

Der Verweis auf Taëf ermöglicht es dem Premierminister auch, die aktuelle Debatte vor den Zusammenstößen im Oktober 2023 in einen Kontext zu stellen. Das Prinzip der staatlichen Kontrolle über Waffen und die Auflösung von Milizen ist nicht nur das Ergebnis des letzten Krieges mit Israel. Sie gehört zu den politischen Vereinbarungen, die am Ende des Bürgerkriegs getroffen wurden, obwohl ihre Anwendung und Interpretation seit 1989 Gegenstand tiefgreifender Differenzen waren.

Die Bemerkungen vom Mittwoch kommen jedoch zu einem Zeitpunkt, an dem diese Frage nicht mehr theoretisch ist. Die Regierung hat das Waffenmonopol initiiert, während die Armee aufgerufen ist, ihre Autorität in den Gebieten zu stärken, in denen sie stationiert ist. Gleichzeitig fordert der Libanon weiterhin ein Ende der israelischen Angriffe und den Rückzug Israels aus den noch besetzten Positionen auf seinem Territorium.

Mit der Behauptung, dass Souveränität unvollständig bleibt, wenn Krieg, Frieden oder nationale Sicherheit außerhalb der Institutionen entscheiden, verbindet Nawaf Salam eine der wichtigsten politischen Fragen von 2026 direkt mit den Taif-Prinzipien. Jetzt bleibt die Frage nach ihrer Umsetzung bestehen, während das Waffenmonopol, der Einsatz der Armee, israelische Positionen und unvollendete institutionelle Reformen weiterhin die staatliche Agenda belasten.

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