Die israelische Armee behauptet, seit dem 7. Oktober 2023 28.000 Ziele im Libanon und in Syrien getroffen zu haben. Im Libanon umfasst diese Militärstatistik drei Jahre Beschuss, Zerstörung und erhebliche Verluste an Menschenleben. Internationale Organisationen haben mehrere Angriffe dokumentiert, die Kriegsverbrechen darstellen könnten. Beweise ehemaliger israelischer Führer zeigen auch, dass eine große Offensive gegen die Hisbollah im Libanon bereits am 11. Oktober 2023, drei Tage nach Beginn der Grenzkonflikte, ernsthaft in Betracht gezogen wurde.

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Die israelische Armee behauptete am Mittwoch, den 7. Oktober 2026, dass sie seit dem 7. Oktober 2023 28.000 Ziele im Libanon und in Syrien getroffen habe, von fast 100.000 Zielen in der gesamten Region. Im Libanon umfasst die Militärbilanz drei Jahre Bombardierung, Zerstörung und Operationen, was zu mehreren tausend Toten und Zehntausenden von Verletzten führte. Internationale Organisationen haben israelische Angriffe dokumentiert, die Kriegsverbrechen darstellen könnten. Beweise ehemaliger israelischer Führer legten auch fest, dass eine große Offensive gegen die Hisbollah im Libanon seit dem 11. Oktober 2023 ernsthaft in Betracht gezogen wurde.

Die israelische Armee lieferte am Mittwoch ihren Rekord von drei Jahren militärischer Operationen im Nahen Osten. Sie behauptet, seit dem 7. Oktober 2023 fast 100.000 Ziele in der Region getroffen zu haben, darunter 28.000 im Libanon und in Syrien. Es behauptet auch, dass 20.000 Projektile aus dem Libanon auf israelisches Territorium in diesem Zeitraum gestartet wurden. Diese Zahlen sind die der israelischen Armee, die in ihrer Ankündigung die Verteilung der 28.000 Ziele zwischen den libanesischen und syrischen Gebieten nicht spezifiziert hat.

Angesichts des Libanon spiegelt diese Zahl vor allem eine Militärkampagne wider, die das Land drei Jahre lang getroffen hat. Nach verfügbaren kumulativen Berichten des libanesischen Gesundheitsministeriums haben israelische Operationen seit Oktober 2023 mehrere tausend Tote und Zehntausende von Verletzungen zur Folge gehabt. Der Konflikt hat auch die Bevölkerung massiv vertrieben, Nachbarschaften und Dörfer zerstört, die zivile Infrastruktur beschädigt und eine Wirtschaftskrise verschärft, die das Land bereits vor dem Krieg getroffen hatte.

28 000 Streiks im Libanon und in Syrien seit 2023

Die am Mittwoch bekannt gegebene Zahl zeigt die Intensität der israelischen Operationen seit Beginn des regionalen Krieges. Der Libanon wurde direkt in dieser Sequenz ab dem 8. Oktober 2023 ausgebildet, als die Hisbollah nach der Operation der Hamas begann, israelische Positionen aus dem Süden anzugreifen. Die libanesische Bewegung präsentierte dann ihre Aktionen als « Unterstützungsfront » in Gaza, die unter anderem israelische Streitkräfte an der Grenze aufbauen sollte.

Die Zusammenstöße konzentrierten sich mehrere Monate lang hauptsächlich um die Grenze, obwohl sich die Angriffe allmählich bis tief in den Libanon ausbreiteten. Israel hat gezielte Morde durchgeführt und Hisbollah-Positionen sowie Fahrzeuge, Häuser und Städte fern der Grenze getroffen. Die Konfrontation änderte sich in ihrem Ausmaß ab September 2024, als die israelische Armee eine viel größere Kampagne gegen die Hisbollah startete und ihre Bombardierungen im Süden, in Bekaa und in den südlichen Vororten Beiruts intensivierte.

Der offene Krieg von 2024 führte zu einem starken Anstieg der Zahl der Opfer und vertrieb mehr als eine Million Menschen auf dem Höhepunkt der Bombardierung. Die Hisbollah verlor einen bedeutenden Teil ihres Kommandos, einschließlich ihres Generalsekretärs Hassan Nasrallah, der am 27. September 2024 bei einem israelischen Angriff auf die südlichen Vororte Beiruts getötet wurde. Israel startete daraufhin Landoperationen im Südlibanon, bevor am 27. November eine Einstellung der Feindseligkeiten in Kraft trat.

Israel plante bereits im Oktober 2023 eine große Offensive

Die Chronologie der ersten Tage des Konflikts zeigt jedoch, dass die Annahme eines viel größeren Krieges im Libanon von den israelischen Führern früh in Betracht gezogen wurde. Das Feuer der Hisbollah begann am 8. Oktober 2023, aber drei Tage später, am 11. Oktober, plante ein Teil der israelischen Regierung und des Kommandos bereits eine große präventive Offensive gegen die Bewegung im Libanon.

Der ehemalige israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant bestätigte nach seinem Austritt aus der Regierung, dass er den Start einer solchen Operation unterstützt habe. Seiner Darstellung zufolge war das Projekt nicht nur eine Reaktion auf den Schusswechsel an der Grenze. Israel plante, einen Teil des Hisbollah-Kommandos und der militärischen Fähigkeiten gleichzeitig anzugreifen, um der Bewegung von den ersten Tagen des Krieges an einen schweren Schlag zu versetzen.

Die Existenz dieser Debatte auf dem israelischen Staatsgipfel wurde auch von Gadi Eisenkot bestätigt, dem ehemaligen Stabschef, der nach dem 7. Oktober Mitglied des Kriegskabinetts wurde. Eisenkot erklärte, er und Benny Gantz hätten sich gegen die sofortige Eröffnung eines großen Krieges gegen den Libanon ausgesprochen. Ihm zufolge wäre eine solche Entscheidung ein strategischer Fehler gewesen, da Israel bereits seine Offensive gegen Gaza vorbereitete.

Die Vereinigten Staaten hatten auch interveniert, um diese sofortige Ausweitung des Krieges zu vermeiden. Ende 2023 veröffentlichte Informationen berichteten von einem Austausch zwischen US-Präsident Joe Biden und Premierminister Benjamin Netanyahu am 11. Oktober. Israel fürchtete dann einen bevorstehenden Angriff der Hisbollah, aber Washington teilte diese Wertschätzung nicht und bat israelische Beamte, keinen Angriff zu starten, der einen regionalen Krieg provozieren könnte.

Netanyahus Büro stellte einen Teil dieser Version in Frage und behauptete, dass der Premierminister ursprünglich beschlossen hatte, die militärischen Bemühungen auf Gaza zu konzentrieren. Spätere Erklärungen von Gallant und Eisenkot bestätigten dennoch, dass seit den ersten Tagen der Konfrontation ein großer Angriff auf die Hisbollah auf höchster Ebene in Israel geplant worden war. Gallant stellte sogar rückblickend die Aufgabe dieser Option als verpasste strategische Chance für Israel dar.

Eine komplexere Chronologie als eine einfache « Reaktion »

Diese Elemente sind wichtig, um den Krieg im Libanon zu verstehen. Die Hisbollah-Operationen vom 8. Oktober trugen zur Errichtung einer bewaffneten Konfrontation an der Grenze bei und führten zu Opfern und Zerstörung in Israel. Aber die gesamte israelische Kampagne, die als eine bloße progressive okkulte Antwort darauf folgte, zu präsentieren, dass eine viel breitere Offensive gegen den Libanon bereits drei Tage nach dem ersten Austausch in Tel Aviv diskutiert wurde.

Dieser Zeitplan ermöglicht es auch, die heute beanspruchten 28 000 Ziele in eine umfassendere Strategie einzuordnen. Als die groß angelegte israelische Offensive schließlich im September 2024 gestartet wurde, verfolgte sie mehrere Ziele, die Gallant bereits im Oktober 2023 erreichen wollte: das Kommando der Hisbollah zu schwächen, einen erheblichen Teil ihrer militärischen Fähigkeiten zu zerstören und das Kräfteverhältnis an der libanesischen Grenze zu ändern.

Dies entzieht der Hisbollah nicht die Verantwortung für ihre eigenen militärischen Operationen oder ihre Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht. Aber Verletzungen durch eine Partei geben der anderen nicht das Recht, Zivilisten anzugreifen, unverhältnismäßige Angriffe durchzuführen oder ziviles Eigentum ohne militärische Notwendigkeit zu zerstören. Jeder Angriff muss nach den für bewaffnete Konflikte geltenden Regeln gesondert bewertet werden.

Tausende Tote und Zehntausende Verletzte

Die menschliche Bilanz ist die wichtigste Realität hinter den Militärstatistiken, die Israel am Mittwoch veröffentlicht hat. Seit Oktober 2023 wurden im Libanon mehrere Tausend Menschen getötet und Zehntausende verletzt. Zu den Opfern gehören Kämpfer, aber auch Zivilisten, darunter Frauen, Kinder, medizinisches Personal, Erste-Hilfe-Mitarbeiter und Journalisten.

Der erste offene Krieg von 2024 hatte bereits einen extrem schweren Rekord hinterlassen. Als sich der Waffenstillstand vom 27. November näherte, verzeichneten die libanesischen Behörden seit Oktober 2023 mehr als 3.700 Tote und mehr als 15.000 Verletzte. Diese Zahlen stiegen später mit den israelischen Angriffen nach der Einstellung der Feindseligkeiten und mit den neuen Phasen der Konfrontation weiter an.

Die Zivilisten zahlten einen hohen Preis. Die Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen haben Streiks auf Häuser und zivile Gebiete sowie Angriffe auf Kinder, medizinisches Personal und Rettungskräfte dokumentiert. Selbst nach dem Waffenstillstand vom November 2024 wurden bei israelischen Operationen im Libanon weiterhin Zivilisten getötet.

Angriffe, die wahrscheinlich Kriegsverbrechen darstellen

Mehrere israelische Operationen wurden speziell von internationalen Organisationen untersucht. Human Rights Watch und Amnesty International dokumentierten Angriffe auf Zivilisten, Erste-Hilfe-Mitarbeiter, medizinisches Personal, Journalisten und ziviles Eigentum. Einige wurden als scheinbar illegale Angriffe oder mögliche Kriegsverbrechen beschrieben.

Hilfsdienste waren besonders betroffen. Ambulanzen, medizinische Zentren und nach dem Bombardement Teams wurden während des Konflikts getroffen. Untersuchungen haben ergeben, dass einige dieser Angriffe ernste Probleme im Hinblick auf den Schutz von medizinischem Personal und Hilfskräften nach dem humanitären Völkerrecht aufwerfen.

Journalisten wurden auch in mehreren Angriffen gezielt oder getötet. Der Fotojournalist von Reuters Issam Abdallah wurde am 13. Oktober 2023 durch israelisches Feuer im Südlibanon getötet, während sechs weitere Journalisten verletzt wurden. Im Oktober 2024 tötete ein israelischer Angriff auf ein journalistenfreundliches Gelände in Hasbaya drei Medienprofis. Internationale Untersuchungen haben die militärische Rechtfertigung mehrerer dieser Angriffe in Frage gestellt.

Israels Verwendung von weißem Phosphor im Libanon wurde ebenfalls dokumentiert. Munition, die diese Substanz enthält, wurde in oder in der Nähe von bewohnten Gebieten verwendet. Weißer Phosphor kann tiefe Verbrennungen verursachen, und seine Verwendung in besiedelten Gebieten setzt die Zivilbevölkerung besonders hohen Risiken aus.

Nicht alle israelischen Angriffe können als Kriegsverbrechen bezeichnet werden. Eine solche Qualifikation hängt von den Umständen jedes Angriffs ab und muss das Ziel, die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten, die Verhältnismäßigkeit und die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigen. Auf der anderen Seite sind mehrere internationale Organisationen zu dem Schluss gekommen, dass bestimmte israelische Operationen im Libanon die Merkmale illegaler Angriffe oder offensichtlicher Kriegsverbrechen aufweisen.

Mehr als 10.000 Strukturen zerstört oder schwer beschädigt

Die Zerstörung im Südlibanon geht weit über militärische Einrichtungen hinaus. Amnesty International analysierte die Schäden, die zwischen Oktober 2024 und Januar 2025 an den Grenzorten entstanden sind, und identifizierte über 10.000 Strukturen, die schwer beschädigt oder vollständig zerstört wurden. Dazu gehörten Wohnungen, Moscheen, Straßen, Friedhöfe, Parks und andere zivile Einrichtungen.

In einigen untersuchten Gemeinden waren mehr als 70 Prozent der Strukturen zerstört worden. Ein Teil der Zerstörung wurde durchgeführt, während die israelischen Streitkräfte bereits die betroffenen Sektoren kontrollierten. Einige fanden sogar statt, nachdem die Einstellung der Feindseligkeiten am 27. November 2024 in Kraft trat.

Menschenrechtsorganisationen haben insbesondere die Zerstörung durch Sprengstoff oder Bulldozer in Gebieten untersucht, in denen die unmittelbaren Kämpfe eingestellt wurden. Wenn ziviles Eigentum ohne zwingende militärische Notwendigkeit zerstört wird, können solche Handlungen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und, je nach den Umständen, Kriegsverbrechen darstellen.

Die Zerstörung erklärt auch, warum die Rückkehr der Bewohner in mehrere Dörfer im Süden für viele Monate schwierig oder unmöglich war. Für viele Familien bedeutete das Ende der großen Militäroperationen keine Rückkehr zur früheren Situation: zerstörte Wohnungen, beschädigtes landwirtschaftliches Land, unbrauchbare Infrastruktur und die israelische Militärpräsenz verlängerten die Folgen des Krieges.

Eine Wirtschaftsrechnung, die bereits in Milliarden Dollar bewertet wurde

Der Krieg verursachte dem Libanon auch erhebliche wirtschaftliche Kosten. Die Weltbank hatte die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts für den Zeitraum von Oktober 2023 bis Dezember 2024 auf rund 14 Milliarden Dollar geschätzt. Diese Schätzung umfasste physische Schäden und Verlust von Aktivität und Einkommen aus dem Krieg.

Der Wiederaufbau- und Rehabilitationsbedarf wurde auf rund 11 Milliarden US-Dollar geschätzt. Diese Zahlen gingen der nachfolgenden Zerstörung voraus und stellen daher nicht die Gesamtkosten der drei Jahre dar, die in der von der israelischen Armee am Mittwoch veröffentlichten Bilanz aufgeführt sind.

Wohnen, Landwirtschaft, Handel und Infrastruktur gehörten zu den am stärksten betroffenen Sektoren. Im Süden hat die Zerstörung eine lokale Wirtschaft getroffen, die bereits durch mehrere Jahre der nationalen Krise geschwächt wurde. Bevölkerungsverschiebung unterbrach auch die wirtschaftliche Aktivität in vielen Orten für lange Monate.

Israel meldet auch 20.000 Schüsse aus dem Libanon

Die israelische Armee behauptet, seit Oktober 2023 20.000 Schüsse aus dem Libanon auf ihr Territorium aufgenommen zu haben. Diese Angriffe führten zu Todesfällen unter israelischen Zivilisten und Militärpersonal, Evakuierungen nach Nordisrael und materiellen Schäden. Internationale Organisationen haben auch ungelenktes Raketenfeuer der Hisbollah auf bewohnte Gebiete dokumentiert und daran erinnert, dass sie das humanitäre Völkerrecht verletzen könnten.

Diese Einschätzung entbindet Israel jedoch nicht von seinen eigenen Verpflichtungen gegenüber libanesischen Zivilisten. Das Kriegsrecht funktioniert nicht auf der Grundlage der Gegenseitigkeit: Ein von einem Gegner begangener Verstoß legalisiert keinen Angriff auf Zivilisten oder eine unverhältnismäßige Operation. Genau auf dieser Unterscheidung basieren die Untersuchungen, die zu mehreren israelischen Streiks im Libanon eingeleitet oder veröffentlicht wurden.

Die Zahl von 28.000 Zielen im Libanon und in Syrien, die von der israelischen Armee am Mittwoch behauptet wurden, ist eine militärische Statistik, aber sie fasst auch drei Jahre zusammen, die den Libanon grundlegend verändert haben. Hinter dieser Zahl stehen Tausende von Toten, Zehntausende von Verletzten, zerstörte Dörfer, massive Vertreibungen und Verluste in Milliardenhöhe. Er erinnert auch daran, dass seit dem 11. Oktober 2023 eine viel größere israelische Offensive gegen die Hisbollah geplant war, lange bevor die Konfrontation schließlich in den offenen Krieg vom September 2024 überging.

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