Saida: Von der Presse gemeldete israelische Drohungen

Israelische Drohungen gegen Saida sind in Szenarien, die von der Presse berichtet werden, basierend auf Warnungen, die an den Libanon übermittelt wurden. Diese Botschaften sollen die Hisbollah davon abhalten, an einem neuen regionalen Krieg teilzunehmen. Die Ausweitung der Operationen bleibt eine Hypothese im Zusammenhang mit der Konfrontation mit dem Iran und der Intervention der Bewegung. Es ist keine angekündigte Offensive als ausgelöst. Indirekte Verhandlungen gehen parallel weiter, während Béchara Rai eine einheitliche nationale Entscheidung zu Krieg und Frieden fordert.

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Warnungen an den Libanon sollen die Hisbollah davon abhalten, an einem neuen regionalen Krieg teilzunehmen. Laut offiziellen libanesischen Quellen, die von Ad Diyar am 2. November 2026 zitiert wurden, wurden diese Nachrichten mehrmals über offizielle und inoffizielle Kanäle empfangen. Sie warnen, dass eine Beteiligung der Bewegung zur Zerstörung führen würde, dass weder die Hisbollah noch der libanesische Staat die Folgen kontrollieren könnten.

Diese Warnungen werden von militärischen Szenarien begleitet, die von der israelischen Presse berichtet und dann von den libanesischen Tageszeitungen übernommen werden. Ad Diyar zitiert Maariv zu einer möglichen Ausweitung der Operationen auf Saida. Dies ist keine angekündigte Offensive als ausgelöst: Die Informationen beziehen sich auf eine Hypothese im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme einer Konfrontation mit dem Iran und der Intervention der Hisbollah.

Eine Bedrohung für die Entscheidung der Hisbollah

In seinem Artikel präsentiert Paula Mourad Leaks über israelische Vorbereitungen als Botschaften der Abschreckung. Ihr Anwendungsbereich beschränkt sich nicht auf die genannten Orte. Sie versuchen, vor der Entscheidung der Hisbollah die Kosten zu bestimmen, die dem Libanon entstehen könnten, wenn die Bewegung in einen neuen Konflikt eintritt.

Die von Ad Diyar zitierten offiziellen Quellen nähern sich auch den Warnungen vor einer militärischen Eskalation, die in den letzten 48 Stunden im Süden beobachtet wurde. Sie sehen indirekte Nachrichten an den Libanon und die Hisbollah. Diese Lesung gehört zu den Gesprächspartnern der Zeitung; Es stellt keine israelische Bestätigung des Ziels jedes Angriffs dar.

Al Akhbar vom 2. November 2026 greift auch Maarivs Szenarien auf. Das tägliche Leben bleibt bedingt, verbunden mit der Aktion der Hisbollah gegen Israel. Diese Rückeroberungen beschreiben daher das gleiche Klima des Drucks, ohne festzustellen, dass eine Operation dieser Größenordnung beschlossen wurde oder unvermeidlich wäre.

Diplomatie unter Druck

Warnungen kursieren, während der indirekte Austausch zwischen Washington und Teheran durch katarische Vermittlung fortgesetzt wird. Ad Diyar berichtet über Fortschritte, die von Abbas Araghchi berichtet wurden, aber ohne endgültiges Ergebnis. Militärische Verhandlungen und Vorbereitungen bleiben somit in der gleichen Reihenfolge.

In Bkerké forderte Patriarch Bechara Rai die Erhaltung des Libanon vor einem neuen Krieg. In den Worten von Ad Diyar verteidigt er eine einzige nationale Entscheidung über Krieg und Frieden. Seine Intervention stellt den Schutz der Bewohner und die Autorität der Institutionen in den Mittelpunkt einer Debatte, die die Bedrohungen für Saida dringender machen.

Quellen

Ad Diyar, 2. November 2026, Seiten 1, 2 und 4; Al Akhbar, Seite 2.

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