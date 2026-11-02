Libanesische Delegation in Damaskus: Die Akten erwartet

Eine libanesische Delegation in Damaskus unter der Leitung von Tarek Mitri wurde am 2. November angekündigt. Die angekündigten Gespräche betreffen die Grenzen, die Lage der Syrer im Libanon und der Gefangenen. Vier Minister sind an der Bewegung beteiligt, die sich mit den Komponenten Sicherheit, Soziales, Bildung und Beruf befasst. Laut Tageszeitungen erfordert die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen auch Wohnraum und Dienstleistungen. Die geplanten Treffen stellen noch keine Vereinbarung oder Bewertung dieses neuen diplomatischen Besuchs dar.

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Eine libanesische Delegation unter Leitung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Tarek Mitri wird am Montag, den 2. November, in Damaskus erwartet. Sie muss sich mit syrischen Fragen im Libanon, der Grenzkontrolle und der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten befassen. In Al Liwaa vom 2. November 2026 erklärt Mitri, dass sich die Diskussionen auf die verschiedenen Dimensionen der Situation der Syrer im Libanon konzentrieren werden. Das Programm vereint somit Sicherheit, Beschäftigung, Bildung und soziale Angelegenheiten.

Vier Minister werden den stellvertretenden Ministerpräsidenten begleiten: Ahmad Al Hajjar für Inneres und Gemeinden, Mohammad Haidar für Arbeit, Rima Karami für Bildung und Haneen Sayed für Soziales. Laut Ad Diyar sind bilaterale Treffen mit ihren syrischen Amtskollegen sowie eine erweiterte Sitzung zur Rückkehr von Flüchtlingen geplant. Geplant ist ein Treffen zwischen Mitri und dem syrischen Präsidenten Ahmad Al Charaa.

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Der Besuch sollte frühere Kontakte ausweiten und neue Phasen der Zusammenarbeit vorbereiten. Ad Diyar bezieht sich auf einen Besuch von Nawaf Salam in Damaskus gegen Ende des Monats. Die Diskussionen sollten auch dazu beitragen, eine Sitzung des Gemeinsamen Hochrangigen Ausschusses vorzubereiten und die Abkommen zwischen den beiden Ländern wieder aufzunehmen.

Diese institutionelle Dimension kreuzt die angekündigten Dossiers. Die Verwaltung der Passagen, die Situation der Gefangenen und die Umsiedlung von Familien erfordern einen Austausch zwischen den Verwaltungen. Die Anwesenheit mehrerer Minister sollte es ermöglichen, diese Fragen getrennt zu behandeln und sie in demselben politischen Ansatz zusammenzuführen.

Al Liwaa besteht auf diesem globalen Ansatz durch Mitris Worte. Die Situation der Syrer im Libanon beschränkt sich nicht auf Grenzkontrollen. Sie umfasste auch die Arbeitsbedingungen, die Bildung der Kinder und die sozialen Bedürfnisse, was die Zusammensetzung der Delegation erläuterte.

Die Rückkehr der Flüchtlinge, das wichtigste soziale Projekt

Laut den von Ad Diyar zitierten Quellen muss die Rückkehr nach einer freiwilligen und progressiven Logik diskutiert werden. Die Zeitung beschreibt einen Prozess, der unter anderem durch die fehlende internationale Finanzierung des Wiederaufbaus in den Rückkehrregionen verlangsamt wurde. Er erinnerte auch an die Forderung nach Freiwilligenarbeit, die vom Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge befürwortet wurde.

Haneen Sayed muss in Abstimmung mit dem UNHCR an neuen Listen sowie an logistischen und Sicherheitsvorkehrungen arbeiten. Rima Karami muss ihrerseits die Kapazitäten syrischer Schulen untersuchen, um zurückkehrende Schüler aufzunehmen. Die Frage der Rückgabe schließt sich daher der Frage der in den betreffenden Gebieten verfügbaren Dienstleistungen an.

Ad Diyar verwies auf einen bevorstehenden freiwilligen Konvoi in der zweiten Novemberhälfte, nachdem die Delegation einen aktualisierten Mechanismus entwickelt hatte. Dies ist eine bedingte Perspektive. Der Zeitplan hängt weiterhin von den während dieses Besuchs angekündigten Arbeiten ab.

Tägliche Quellen präsentieren Wohnraum, Krankenhäuser und Schulen als zentrale Elemente der Vorbereitung. Sie beschreiben den syrischen Willen, die Rückkehr zu erleichtern, während sie die Rehabilitation von Ausrüstung mit internationaler Zusammenarbeit verbinden. Die Ankündigung einer Abreise reicht daher nicht aus, um die Aufnahmebedingungen zu regeln.

Kontrollpassagen und Informationsaustausch

Für den Grenzabschnitt ist vor allem Innenminister Ahmad Al Hajjar zuständig. Ad Diyar berichtet, dass sich der Handel auf die Bekämpfung des Schmuggels, einschließlich Drogen, und die Stärkung der Kontrolle der Grenzübergänge konzentrieren sollte.

Dazu gehören die Koordinierung zwischen Nachrichtendiensten und der Informationsaustausch. Die Zeitung erwähnt auch ein Protokoll, das die Reiseverfolgung mit Land- und Luftüberquerungen verbindet. Diese Maßnahmen gehören zu den Diskussionsthemen; Ihre Präsentation ist es nicht wert, eine bereits abgeschlossene Implementierung anzukündigen.

Dieser Fall erfordert die Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen der beiden Staaten. Der Zweck des Besuchs ist es, die Verfahren und Verantwortlichkeiten jeder Person zu untersuchen, über die Anzeige eines gemeinsamen Ziels gegen den Verkehr hinaus.

Häftlinge, eine separate Datei von Familienrückkehren

Die Behörden müssen auch über die Situation der im Libanon inhaftierten Syrer sprechen. Laut Ad Diyar wurden bereits rund 264 Menschen in zwei Wellen an Syrien übergeben. Die verbleibende Zahl wird von der Zeitung zwischen 1.770 und 2.000 geschätzt.

Die Tageszeitung bezieht sich auf das am 6. Februar unterzeichnete Abkommen über justizielle Zusammenarbeit und die Ankündigung der Freilassung von 57 Personen, die unter das Amnesty Act Nr. 70 fallen. Diese Freisetzungen sind getrennt von den bereits vorgenommenen Remissionen. Die beiden Zahlen beschreiben nicht unbedingt das gleiche Verfahren.

Die angekündigten Diskussionen müssen die verbleibenden Situationen und ihre rechtlichen Aspekte untersuchen. Dieser Aspekt kann nicht mit der Organisation freiwilliger Flüchtlingskonvois verwechselt werden. Sie bezieht sich auf die Bearbeitung von Gerichtsverfahren und Kooperationsmechanismen zwischen Beirut und Damaskus.

Die Delegation kam somit zu mehreren Zeitplänen, die formuliert werden sollten: die Ministeraustausche des Tages, die Vorbereitung der Rückkehraktionen und die bevorstehenden institutionellen Treffen.

Quellen

Ad Diyar, 2. November 2026, Seite 3; Al Liwaa, 2. November 2026, Seite 1.

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