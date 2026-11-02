Bombenanschläge: Zein meldet 7.000 Hektar verbrannt

Tamara Zein schätzt, dass israelische Bombenanschläge in fünf Monaten des Jahres 2026 etwa 7.000 Hektar verbrannt haben. Die Ministerin unterscheidet dieses Gleichgewicht von den Bränden, die durch natürliche Ursachen verursacht werden. Während ihrer Tour in Akkar eröffnete sie einen Operationsraum in Baino, lieferte Ausrüstung und unterzeichnete drei kommunale Protokolle. Die Prävention, die Ausbildung von Ersthelfern und die Frühwarnung strukturieren dieses Programm, das es langfristig ausweiten will.

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Laut Tamara Zein verbrannten israelische Bombenanschläge in fünf Monaten des Jahres 2026 etwa 7.000 Hektar. Der Umweltminister präsentierte diese Bewertung am Montag, den 2. November, während einer Tour in der Akkar. Sie lieferte Feuerwehrausrüstung und eröffnete einen Operationsraum in Baino.

Ein Bericht über Bombardements, die sich von anderen Bränden unterscheiden

Die Ministerin unterschied die durch die Bombenanschläge verursachten Schäden von den Bränden, die sie natürlichen Ursachen zuschrieb. Letztere fielen 2025 und 2026 stark, sagt sie. Umgekehrt würden die 7.000 Hektar, die in fünf Monaten betroffen sind, die in fünf Jahren durch natürliche Ursachen verbrannten Gebiete überschreiten.

Diese Zahl ist eine Schätzung von Tamara Zein. In dem Bericht werden weder die fünf Monate noch die Berechnungsmethode angegeben. Sie bietet auch keine geografische Verteilung. Die Bilanz sollte daher nicht ausschließlich Akkar zugeschrieben werden, wo der Minister gesprochen hat.

Drei Abkommen zur Stärkung der Prävention in Akkar

Die Tour markierte auch einen konkreten Schritt zur Stärkung der lokalen Ressourcen. Der Minister unterzeichnete drei Protokolle mit der Vereinigung der Gemeinden Joumeh und Kobayat und Andaket. Diese Gemeinschaften erhielten Materialien für Prävention und erste Intervention.

In Baino soll der neue Operationsraum die Koordination, den Informationsfluss und die Frühwarnung erleichtern. Die Ausrüstung begleitet die Bildung von Teams von Ersthelfern und die Erstellung von Waldbewirtschaftungsplänen.

Diese Maßnahmen sind Teil des Projekts zur Verhütung von Waldbränden im Libanon. Die Global Environment Facility finanziert sie über die Weltbank. Es umfasst Sektoren des Chouf, Akkar und des Nordens.

Laut Tamara Zein basiert die Auswahl der Gebiete auf jährlichen Branddaten und der Risikobewertung. Der Minister möchte das Projekt ausweiten und es auf Gebiete ausdehnen, die noch nicht profitiert haben.

Titelfoto: Cèdres du Barouk, Réserve du Chouf: Archivfoto der Libnanews Bank (Akte vom Dezember 2018). Illustration der libanesischen Wälder, die nichts mit den von Tamara Zein oder seiner Tour im Akkar angekündigten verbrannten Gebieten zu tun haben. Quelle: Libnanews Bank.

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