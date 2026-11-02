Israel: Schritte für eine jüdisch-arabische Koalition

Eine jüdisch-arabische Koalition: Das ist die Forderung der Demonstranten vom 31. Oktober in Tel Aviv, Jerusalem und mehreren israelischen Städten. Standing Together versucht, die Opposition zu überzeugen, mit arabischen Parteien zusammenzuarbeiten, um Netanyahu zu ersetzen. Zusammen würden ihre gewählten Vertreter die Schwelle der absoluten Mehrheit überschreiten, ohne eine politische Einigung. Unterschiede in den Formen der Unterstützung bestehen fort. In Tel Aviv lehnte eine Gegendemonstration diese Partnerschaft ab, bevor die Präsidentschaftskonsultationen am 4. November begannen.

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Demonstranten marschierten am Samstag, den 31. Oktober in Tel Aviv und mehreren israelischen Städten, um eine jüdisch-arabische Koalition zu fordern. Ihre Forderung ist, dass die Oppositionsführer die Ergebnisse des Gesetzgebungsprozesses in eine Mehrheit umwandeln, die in der Lage ist, Benjamin Netanyahu zu ersetzen. Die Mobilisierung verteidigt die politische Beteiligung, die mehrere Formationen weiterhin ablehnen.

In Tel Aviv forderte eine jüdisch-arabische Koalition auf der Straße

Die Kundgebung begann am Place Habima, im Zentrum von Tel Aviv. Die Teilnehmer schlossen sich dann Rabin Square von Ibn Gabirol an. Laut einem israelischen Medienunternehmen nahmen etwa 2.000 Menschen an der Prozession teil. Eine Nachrichtenagentur meldete etwa 500 Teilnehmer an der Kundgebung. Diese Zählungen, die unter unterschiedlichen Bedingungen durchgeführt werden, stellen keine nationale Bilanz dar.

Die jüdisch-arabische linke Bewegung Standing Together führte die Mobilisierung an. Trommeln begleiteten die Walker. Die Zeichen verbanden einen Regierungswechsel und Gleichheit, während Slogans in Hebräisch und Arabisch die Ablehnung der Feindseligkeit zwischen den beiden Bevölkerungen bestätigten. « Nein zum Rassismus, ja zur Partnerschaft. ».

In Jerusalem versammelten sich die Teilnehmer auf dem Pariser Platz. Auch in Haifa fanden Versammlungen statt. Andere Mobilisierungen, berichtet von einer israelischen Presseagentur, fanden in Beerscheba und in der Nähe von Tira und Tayibe statt. Das Ausmaß dieser letzten Versammlungen erlaubt keine massive nationale Mobilisierung.

Eine Bitte an die Gegner von Netanyahu

Die Demonstranten forderten nicht nur den Premierminister auf, zu gehen. Sie forderten die Formationen auf, die sich ihrer Fortsetzung widersetzten, mit Rasam und der Gemeinsamen Liste zusammenzuarbeiten. Auf einigen Zeichen, die einstweilige Verfügung, eine Regierung zu bilden, begleitete die Behauptung, dass die Wähler bereits die notwendigen Stimmen für den Wandel gebracht hatten.

Vor den Kundgebungen hatte Standing Together diese Zusammenarbeit als politische Übersetzung der Wahl dargestellt. In einem von der israelischen Presse verbreiteten Aufruf bestand die Bewegung auf dem gleichen Wert der arabischen und jüdischen Stimmen. Er forderte die volle Beteiligung der arabischen Bürger an Entscheidungen über die Zukunft des Landes. Die Organisatoren versuchten, die Debatte zu bewegen: nicht nur diese Stimmen zählen, sondern akzeptieren die Partner, die sie gewählt haben.

Diese Botschaft fand unter den Teilnehmern einen konkreten Ausdruck. Ein 60-jähriger Psychologe, der in Tel Aviv von einer Nachrichtenagentur interviewt wurde, verteidigte das Recht der arabischen Gemeinschaft, am politischen Leben teilzunehmen. In Jerusalem bat ein Künstler Oppositionsführer, Mut zu zeigen. Diese Zeugnisse beschreiben die Erwartungen der Demonstranten, nicht eine einstimmige Position der israelischen Gesellschaft.

Die 67 Sitze stellen keine Vereinbarung dar

Die Ergebnisse der Parlamentswahlen vom 27. Oktober erklären diesen Druck. Das Lager Netanjahu hat 53 von 120 Sitzen. Die Mehrheit der jüdischen Oppositionsgruppen hält 48, verglichen mit 19 für die arabischen Listen. Ihre Hinzufügung liegt bei 67 Mitgliedern und liegt über der Schwelle von 61, die eine absolute Mehrheit zulässt. Aber dieser Zusatz ist keine Verpflichtung, gemeinsam zu regieren.

Die Nachfrage der Straße ist genau dieser Unterschied. Yair Golan, Führer der Demokraten, unterstützt eine Regierung, die von arabischen Parteien unterstützt wird. Im Gegenteil, Avigdor Liberman, Führer von Yisrael Beituten, lehnt eine Allianz ab, die von ihrer Unterstützung abhängen würde, auch außerhalb. Die Demonstranten fordern daher einen Positionswechsel für einige der Beamten, denen sie zuzustimmen hoffen.

Auch die Modalitäten bleiben unterschiedlich. Ra The Common List sieht eine parlamentarische Unterstützung ohne Eintritt in die Regierung vor. Die Empfehlung eines Kandidaten an den Präsidenten, die Unterstützung einer Firma in der Knesset und die Übernahme von ministeriellen Aufgaben sind drei verschiedene Verpflichtungen. Versammlungen fordern eine Partnerschaft; sie stellen nicht fest, dass ihre Bedingungen bereits ausgehandelt werden.

Anti-Partnerschafts-Gegendemonstration

In Habima organisierten Netanjahu-Anhänger eine konkurrierende Kundgebung. Die Teilnehmer lehnten die Zusammenarbeit mit arabischen Formationen ab und forderten laut einer Nachrichtenagentur weitere Wahlen. Die Polizei hatte separate Räume geplant. Rechtsaktivisten sind jedoch in dem Gebiet angekommen, das für die Partnerschaftskundgebung reserviert ist, berichtet die gleiche Quelle.

Die Vorwürfe gestohlener Wahlen in diesem Lager bleiben Vorwürfe. Die Wahlbehörden wiesen darauf hin, dass die Ergebnisse trotz Untersuchungen zu mutmaßlichen Finanzierungen gültig blieben. Diese Unterscheidung ist wichtig: Die Anfechtung einer möglichen Allianz führt nicht zu Unregelmäßigkeiten, die die Abstimmung annullieren könnten.

Der nächste Schritt wird mit Präsident Isaac Herzog sein. Die Konsultationen mit gewählten Gruppen sollen am Mittwoch, den 4. November beginnen. Die Demonstranten werden dann einen ersten Indikator für die Reaktion der Parteien haben: ihre Wahl des Kandidaten, um eine Regierung zu bilden, bevor irgendwelche Verhandlungen zu ihrer Zusammensetzung führen.

Quellen

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