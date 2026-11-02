Es gab eine Auseinandersetzung zwischen einem Chefkontrolleur und einem Zollvermittler auf der Masnaa-Post am Montag, den 2. November. Der Zoll verknüpft den Streit mit der Weigerung, die geltend gemachten Zölle zu zahlen. Sie kündigen die Aussetzung der Tätigkeit des Vermittlers und die Übertragung des Falls an die Militärstaatsanwaltschaft an. Ihre Veröffentlichung ist die einzige Version, die zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht wurde. Die Untersuchung muss die Umstände und Verantwortlichkeiten angeben, ohne dass eine Verurteilung oder Entscheidung über den Inhalt des Streitfalls bekannt gegeben wird.

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Der libanesische Zoll kündigte am Montag, den 2. November, eine Auseinandersetzung am Grenzübergang Masnaa an der syrischen Grenze an. Sie stellte einen leitenden Kontrolleur einem für Zollformalitäten zuständigen Vermittler entgegen. Die Verwaltung berichtete, dass sie ihre Tätigkeit eingestellt und den Fall an den Militärstaatsanwalt weitergeleitet hatte, der eine Untersuchung eingeleitet hatte.

In Masnaa, ein Streit über die Rechte beansprucht

Nach dem Zollkommuniqué begann der Streit, als der Vermittler sich weigerte, die geltend gemachten Zölle zu begleichen. Ein verbales Argument wäre gefolgt. Die Verwaltung behauptet dann, dass der Vermittler versucht hat, seinen Agenten vor einem Kampf anzugreifen.

Dies steht im Einklang mit der Zollversion. In der Pressemitteilung wird nicht über die des betreffenden Vermittlers berichtet. Sie gibt auch nicht ihre Identität, die Höhe der angefochtenen Zölle oder die Art des Zollvorgangs an.

Die Regierung kündigt eine sofortige Aussetzung ihrer Tätigkeit an. Der Text erwähnt keine Verurteilungen. Die Untersuchung muss die Umstände des Vorfalls und die möglichen Verantwortlichkeiten der beteiligten Personen ermitteln.

Die Untersuchung muss die Verantwortlichkeiten spezifizieren

Der Zoll gibt an, dass die Militärstaatsanwaltschaft ihre Untersuchungen begonnen hat, nachdem der Fall übermittelt wurde. Sie geben an, dass sie den Fall vor dem zuständigen Gericht verfolgen werden. Zu diesem Zeitpunkt beschreibt die Pressemitteilung die von den Ermittlern gesammelten Beweise nicht.

Die Verwaltung erinnert auch daran, dass Streitigkeiten über Zollwerte und Zölle nach rechtlichen Verfahren geführt werden müssen. Sie behauptet, dass sie sich weigert, ihre Agenten während ihres Dienstes anzugreifen.

Diese Position löst nicht den Kern der Meinungsverschiedenheit über die von Masnaa geforderten Summen. Es werden keine Details zu einer administrativen Herausforderung angegeben, die vor der Auseinandersetzung eingeleitet wurde. Der Fall wird weiterhin untersucht, ohne dass eine gerichtliche Entscheidung zu den in der Pressemitteilung gemeldeten Fakten getroffen wurde.

Titelfoto: Grenzübergang Masnaa, Libnanews Archivfoto. Bild der Illustration, ohne Bezug zu Personen oder zur Auseinandersetzung vom 2. November 2026. Foto: Libnanews.com.

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