Moskau behauptet, in der Nacht vom 27. auf den 28. November 1.246 Drohnen abgefangen zu haben. Der Bürgermeister der Hauptstadt sagte, 123 seien in seiner Nähe zerstört worden. Die Flugbeschränkungen in Vnoukovo und Domodedovo wurden am Samstagmorgen aufgehoben.

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Moskau behauptet, in der Nacht vom 27. auf den 28. November 1.246 Drohnen abgefangen zu haben. Der Bürgermeister der Hauptstadt sagte, 123 seien in seiner Nähe zerstört worden. Die Flugbeschränkungen in Vnoukovo und Domodedovo wurden am Samstagmorgen aufgehoben.

Das russische Verteidigungsministerium gab am Samstag, den 28. November bekannt, dass seine Streitkräfte in der Nacht 1.246 ukrainische Drohnen abgefangen oder zerstört haben. Diese Zahl stammte von den russischen Behörden und konnte nicht unabhängig überprüft werden. Es entspricht den von Moskau behaupteten Interceptions, nicht der Gesamtzahl der gestarteten Drohnen oder der Anzahl der Einschläge.

Zwei verschiedene Zählungen

Der Bürgermeister von Moskau, Sergei Sobianin, hat eine separate Bewertung für die Hauptstadtregion veröffentlicht. Ihm zufolge nahmen 462 Drohnen diese Richtung zwischen 2300 Stunden Freitag und 0700 Stunden Samstag, Moskauer Zeit. Ein großer Teil wurde Berichten zufolge ferngesteuert abgefangen, und 123 wurden Berichten zufolge in der Nähe der Stadt erschossen. Die 462 bezeichnen somit das der Region gemeldete Flugzeug und die 123 Abhöraktionen in der Nähe der Hauptstadt. Diese Zahlen ergänzen nicht die vom Ministerium angekündigte Bilanz.

In seinen aufeinanderfolgenden Punkten wies der Bürgermeister darauf hin, dass Rettungsteams an Orten beteiligt waren, an denen Trümmer gefallen waren. Seine Botschaften geben keine konsolidierte Schadensbilanz. Die Ziele des Angriffs und die Anzahl der Flugzeuge, die ihr Ziel erreichen, sind zu diesem Zeitpunkt nicht festgelegt.

Flüge mit vorübergehender Genehmigung

In der Region Moskau verhängte die Federal Civil Aviation Agency Beschränkungen für Vnoukovo und Domodedovo. Während ihrer Umsetzung sollten Ankunft und Abfahrt von Fall zu Fall zulässig sein. Die Agentur kündigte am Samstagmorgen die Aufhebung dieser Beschränkungen an beiden Flughäfen sowie in Kaluga und Tambov an. In dieser Ankündigung wurden verspätete, gestohlene oder stornierte Flüge nicht verschlüsselt.

Kiew meldet auch einen russischen Angriff in der Nacht

In ihrer eigenen vorläufigen Einschätzung berichtete die ukrainische Luftwaffe, dass sie am Freitag, 18 Uhr Kiewer Zeit, 162 russische Drohnen entdeckt und am Samstag um 8 Uhr 141 erschossen oder neutralisiert habe. Es meldete Auswirkungen an 13 Standorten und Trümmerfälle an sieben anderen Standorten. Diese Bilanz betrifft einen Angriff in der Ukraine und erlaubt keine Überprüfung der russischen Zählung.

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