Der Kapitän eines Frachtschiffes berichtete am Samstag, dass bewaffnete Männer die Kontrolle über das Schiff vor dem Jemen übernommen hätten. Das Schicksal der Besatzung wurde nicht spezifiziert.

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Der Kapitän eines Frachtschiffes berichtete am Samstag, dass bewaffnete Männer die Kontrolle über das Schiff vor dem Jemen übernommen hätten. Das Schicksal der Besatzung wurde nicht spezifiziert.

Der Bericht wurde am 28. November von UK Maritime Trade Operations (UKMTO), dem britischen Maritime Safety Service, weitergeleitet. Laut dem Bericht des Kapitäns übernahmen die Männer die Kontrolle über das Gebäude um 0930 Jemen (630 UTC) vor Balhaf an der Südküste. Die Behörden wurden informiert.

Das Schicksal der Matrosen bleibt unbekannt

In der britischen Mitteilung werden weder Name noch Flagge oder Anzahl der Seeleute an Bord angegeben. Auch deren Zustand wird nicht spezifiziert. Die Ausschreibung enthält kein Element zur Zuweisung der Übernahme an eine Gruppe. Der Service empfahl den Besatzungen, die das Gebiet durchquerten, Vorsicht.

Ein separater Vorfall aus dem Golf von Oman

Der Golf von Aden verbindet das Arabische Meer mit dem südlichen Eingang des Roten Meeres. Der Bericht vom Samstag betrifft diese Seeroute, nicht den Golf von Oman oder die Straße von Ormuz, weiter östlich. Am 26. November gab der gleiche Dienst eine weitere Stellungnahme zu einem Vorfall ab, an dem ein Frachtschiff und Streitkräfte beteiligt waren. Er stellte keine Verbindung zwischen diesen Akten her.

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