Fiat El Djazaïr öffnete die Inschriften für den Großen Panda, der am 23. November in Tafraoui versammelt wurde. Die Preise beginnen bei 2.949.000 Dinar für Pop und 3.299.000 Dinar für La Prima. Der Prozess ist es nicht wert, bestellt zu werden. Es wird keine Lieferzeit angekündigt.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Fiat El Djazaïr eröffnete am Montag, den 23. November, die Inschriften für seinen Großen Panda, die in Tafraoui in der Wilaya von Oran versammelt waren. Die Einsteiger-Pop-Version wird aus 2949.000 algerischen Dinaren gezeigt. Der Online-Prozess bezieht den Käufer nicht ein und legt kein Lieferdatum fest.

Zwei Auszeichnungen für Great Panda in Algerien

Der lokale Katalog kündigt 3.299.000 Dinar für das La Prima-Finish an, 350.000 Dinar mehr als der Pop zum Startpreis. Beide Versionen haben den gleichen 72 PS Benzinmotor und ein 5-Gang-Schaltgetriebe. Der Unterschied umfasst die Ausrüstung. Fiat kündigt für die La Prima LED-Projektoren, eine Rückkamera und einen 10,25-Zoll-Touchscreen an. Pop unterhält ein digitales handy und smartphone-unterstützung.

Der Hersteller öffnet die Registrierungen nur auf seinem algerischen Standort. Sein Katalog lädt den Kandidaten zur Registrierung ein und gibt dann an, dass Fiat ihn erneut kontaktieren wird. Es gibt nicht die Größe der ersten Charge oder Schlüssellieferplan. Der ausgeschriebene Preis ermöglicht somit den Vergleich der beiden Oberflächen, informiert aber nicht über die sofortige Verfügbarkeit. Fiat gibt an, dass das Modell für Verbraucherkredite geeignet ist, ohne in seiner Preisveröffentlichung oder seinem Zeitplan bekannt zu geben.

In Tafraoui folgt der kommerzielle Start dem Tempo

Fiat hebt eine Montage von zerlegten Komponenten hervor, ein Prozess, der als CKD bekannt ist. Der Hersteller kündigt eine lokale Integrationsrate von mehr als 20% für dieses Modell an. Seine Veröffentlichung bricht diese Rate nicht nach Stück oder Lieferanten auf. Die Montage in Algerien bedeutet daher nicht, dass alle Komponenten dort hergestellt werden.

Diese Eröffnung der Registrierungen ist ein Schritt, den Stellantis im April angekündigt hat, als die Website gestartet wurde. Die Gruppe berichtete, dass sie im Jahr 2025 53.000 Fahrzeuge in Tafraoui produziert hatte, alle Modelle kombiniert. Es zielte auf 90.000 Einheiten für 2026 und bis zu 135.000 pro Jahr im Jahr 2028. Diese Ziele umfassen die gesamte Fabrik. Sie geben nicht die Anzahl der bereits montierten Grand Pandas an oder die Autos, die Fiat bei diesem Start liefern will.

Der Fiat Grande Panda Hybrid wurde am 14. September 2025 in Deutschland fotografiert. Dieses Archiv zeigt weder die in Algerien vermarktete Benzinversion noch den Start von Tafraoui. M 93 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE; ganzes Foto in der Größe, Libnanews Dressing unter der gleichen Lizenz.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews