Der Regierungskandidat erkannte am Samstag seine Niederlage gegen den scheidenden Bürgermeister von Taipeh, Chiang Wan-an, an. Die nationale Auszählung beinhaltet eine separate Abstimmung über die Atompolitik.

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Der Regierungskandidat erkannte am Samstag seine Niederlage gegen den scheidenden Bürgermeister von Taipeh, Chiang Wan-an, an. Die nationale Auszählung beinhaltet eine separate Abstimmung über die Atompolitik.

Puma Shen, Kandidat der Demokratischen Progressiven Partei (DPP), erkannte seine Niederlage bei den Kommunalwahlen in Taipeh am Samstag, den 28. November an. Er rief den scheidenden Bürgermeister Chiang Wan-an an, bevor er vor seinen Anhängern sprach. Die Kuomintang (KMT), in der Opposition auf nationaler Ebene, behält somit das Rathaus der Hauptstadt. Detaillierte Zahlen sollten von der zentralen Wahlkommission erstellt werden.

Eine Kommunalwahl getrennt von der Präsidentschaftswahl 2028

Chiang Wan-an betreibt Taipeh seit 2022. Sein Gegner, auch bekannt als Shen Po-yang, ist Mitglied der DPP, der Partei von Präsident Lai Ching-te. Durch die Beibehaltung von Taipeh hält die KMT das Rathaus der Hauptstadt zwei Jahre ab der nächsten Präsidentschaftswahl. Taipehs Ergebnis allein beeinflusst das Machtgleichgewicht in anderen großen Gemeinden nicht.

Die Wähler erneuerten nicht nur die Bürgermeister. Die zentrale Wahlkommission hatte Wahlen in 22 Städten und Landkreisen ausgeschrieben, auch für Gemeindeleiter und ihre Berater. Die Zählung in Taipeh begann, nachdem die Umfragen um 16 Uhr Ortszeit geschlossen wurden.

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Die Wähler stimmten auch in einem separaten Referendum über die Aufgabe der nuklearen Ausstiegspolitik ab, um der Regierung die Nutzung dieser Energie zu ermöglichen. In der zur Abstimmung gestellten Frage sind keine Kraftwerke vorgesehen, die wieder in Betrieb genommen werden sollen.

Um 19.55 Uhr Taiwan-Zeit gab die vorläufige Zählung der zentralen Wahlkommission 5.414.339 Stimmen für das « Ja » oder 61,5 Prozent der bereits abgegebenen gültigen Stimmen, gegenüber 3.388.771 Stimmen für das « Nein ». Das « Ja » hatte bereits die gesetzliche Schwelle von 5.000.959 überschritten, was einem Viertel der registrierten Wähler entspricht. Sie muss auch am Ende der Zählung die Mehrheit bleiben. Diese Zahlen sind nicht das Endergebnis.

Porträt der Archive:Hoshi Ogiwara und Long Hsu / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Boxen und Ankleiden unter der gleichen Lizenz.

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