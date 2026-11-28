Die Free Patriotic Current validiert vierzehn Nominierungen für ihren politischen Rat. Die Abstimmung am 1. Dezember erneuert die gewählte Komponente dieses Gremiums, nicht die Parteipräsidentschaft.

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Die Freie Patriotische Bewegung (LCP) veröffentlichte am 27. November die Liste der vierzehn Kandidaten, die für Dienstag, den 1. Dezember, zur Wahl ihres politischen Rates zugelassen wurden. Die Wahl betrifft nicht die Präsidentschaft der Partei oder parlamentarische Mandate. Er muss die vom Nationalrat ernannten Mitglieder durch Abstimmung in einem Gremium erneuern, dem auch von Amts wegen Mitglieder und ernannte Mitglieder angehören.

Eine Abstimmung der Delegierten, keine Wahl aller Mitglieder

Der Wahltermin wird von der für die Überwachung der internen Wahlen zuständigen Stelle festgelegt. Es wird von seinem Präsidenten, dem Generalsekretär der CPL Jihad Salameh, unterzeichnet. Er unterscheidet zwischen dem Erreichten, der Zulässigkeit der vierzehn Kandidaten, und dem Abstimmungsergebnis, das noch nicht stattgefunden hat. Die Liste gibt nicht die Anzahl der zu erhaltenden Stimmen oder die Präferenzen der Wähler an.

Artikel 23 der von der Partei 2018 veröffentlichten allgemeinen Regelung sieht vor, dass der Nationalrat sechs Mitglieder des politischen Rates außerhalb der eigenen Reihen wählt. Der Text überträgt diese Entscheidung daher nicht allen Mitgliedern. Sie sieht ferner vor, dass der Präsident der Partei den Vorsitz im politischen Rat führt, dass die beiden Vizepräsidenten sowie die gewählten Vertreter und Minister der Partei nach den im Text festgelegten Regeln tagen und dass der Präsident drei weitere Mitglieder ernennt. Die Abstimmung erneuert nur einen Teil des Rates.

Ein Gremium, das an den Entscheidungen teilnimmt, unterscheidet sich von der parteiischen Exekutive

Die Verordnung gibt dem politischen Rat eine Rolle bei der Festlegung der Linie der CPL und bei der Prüfung ihrer wirtschaftlichen, sozialen oder wahlpolitischen Leitlinien. Der Nationalrat greift in die Weiterverfolgung der allgemeinen Richtlinien ein. Die Umsetzung dieser Linie in Institutionen wird einem separaten Exekutivorgan übertragen. Der Eintritt in den politischen Rat ändert sich daher, der an internen Beratungen teilnimmt; Dies gibt einem am Dienstag gewählten Beamten nicht die Befugnis, allein über ein Bündnis zu entscheiden oder eine Vereinbarung im Namen der Partei zu unterzeichnen.

Dieselbe Verordnung fördert den Konsens. In wichtigen nationalen Fragen sieht er eine Abstimmung bei fehlendem Konsens und je nach Ergebnis eine Überweisung an den Nationalrat vor. Dieser Rahmen gibt der Erneuerung von Sitzen Inhalt, aber die einzige Kandidatenliste erlaubt es nicht, eine Änderung der politischen Linie anzukündigen. Der erste Punkt, der nach dem 1. Dezember überprüft wird, sind die Protokolle oder Ergebnisse, die vom internen Wahlgremium veröffentlicht werden.

Fotoarchiv: Gebran Bassil und Karin Kneissl in Beirut, 1. Oktober 2018, nicht die angekündigte Wahl. Österreichisches Außenministerium / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

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