Der Ministerrat bestätigte 1.357 Verträge in drei Wellen. Eine vierte Liste mit bis zu 537 Namen muss bis zum 1. April 2027 zurückgegeben werden.

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Im Oktober genehmigte die Regierung drei Runden von Vollzeitverträgen an der libanesischen Universität: 452, 452 und 453 Lehrer. Die Namen müssen noch durch die geplante Schaltung gehen, während eine vierte Liste mit einer Obergrenze von 537 Personen bis zum 1. April 2027 erwartet wird.

Die Vertragslehrer der Libanesischen Universität warten auf die Übersetzung der Abstimmung vom 22. Oktober in Einzelentscheidungen. Die Zahl der Verträge und die Auswahlkriterien werden im Protokoll des Ministerrates genehmigt. Er veröffentlicht keine Namen. Insbesondere beruft sich das Unternehmen auf die Notwendigkeit, den Ruhestand zu ersetzen. Die ersten drei Wellen stellen 1.357 Vollzeitverträge dar, die von der vierten Liste zu unterscheiden sind, die nur eine bedingte Vereinbarung erhielt.

Verträge, Kursstunden und Fakultätsanforderungen

Für die ersten drei Wellen muss die Universität aus den bereits übermittelten Namen auswählen. Die Regierung fordert, die Existenz eines regulären Vertrags und die Lehrbelastung der letzten zwei Jahre zu überprüfen. Die Entscheidungen vom 6. und 16. Februar fügen Seniorität, die Bedürfnisse jeder Fakultät, Spezialität, Kompetenz und Fairness hinzu. Der Ministerrat erklärt, daß jede Welle alle diese Kriterien erfüllen muß. Es reicht daher nicht aus, dass die Proportionen auf den drei Wellen zusammen respektiert werden.

In ihrer Erklärung zur Vorbereitung des Dossiers erinnert Bildungsministerin Rima Karami daran, dass die Universität im Sommer 2025 ein Formular verteilt habe. Die Kandidaten schlossen ihren Hintergrund, Spezialisierung, Unterrichtsstunden in 2023-24 und 2024-25 sowie das Datum ihres ersten Vertrags ein. Die Akten wurden von den Dekanen konsolidiert, bevor sie an die Abteilung weitergeleitet wurden. Im Oktober erklärte der Minister, dass die erste Welle die Disziplinen berücksichtigen muss, in denen der Lehrermangel am ausgeprägtesten ist, und die Dienstalter der Verträge. Das ausführliche Protokoll der Konferenz rundete die Anzahl der Mitarbeiter ab; die Zahlen von 452, 452 und 453 erscheinen im unterzeichneten Protokoll.

Eine vierte Liste, die vor dem 1. April auszufüllen ist

Für die vierte Welle kann der Präsident der Universität Lehrer bereits unter Vertrag halten oder neue Profile in den Fachgebieten rekrutieren, die sie benötigen. Sie muss in Absprache mit dem Universitätsrat Förderbedingungen festlegen. Die fertige Liste muss dann sofort dem Ministerrat vorgelegt werden, der die endgültige Entscheidung treffen wird. Die Obergrenze von 537 bedeutet nicht, dass diese Zahl unbedingt erreicht wird.

Der Wechsel von einem Stundenvertrag zu einem Vollzeitvertrag ist kein Termin im permanenten Rahmen. Der Gesetzentwurf über Ernennungen und Beförderungen, der gesondert auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt wurde, folgt einem anderen Verfahren. Für Lehrer, die an Vollzeitverträgen beteiligt sind, müssen die Namenslisten und die Zeitpunkte des Inkrafttretens der Verträge noch veröffentlicht werden.

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