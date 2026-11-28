Drei Aktivisten der Jerusalemer Elektrizitätsgesellschaft wurden am Samstag in Al-Mughayir angegriffen. Der Rat des Dorfes schrieb Siedlern die Aggression und den Schaden zu, die die Strömung in der Nacht geschnitten hatten.

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Drei Aktivisten der Jerusalemer Elektrizitätsgesellschaft wurden am Samstag in Al-Mughayir angegriffen. Der Rat des Dorfes schrieb Siedlern die Aggression und den Schaden zu, die die Strömung in der Nacht geschnitten hatten.

Drei Mitarbeiter der Jerusalemer Elektrizitätsgesellschaft wurden am Samstag, den 28. November, in Al-Mughayir, Provinz Ramallah, im besetzten Westjordanland, verletzt. Die israelische Polizei berichtete, dass maskierte Männer das Team angegriffen hatten, als es an einem elektrischen Pol intervenierte. Das Unternehmen mit Sitz in Ost-Jerusalem bestätigte, dass die drei Verwundeten Teil seines Personals waren.

Marzouq Abu Naim, Vizepräsident des Dorfrats, schrieb die Aggression israelischen Siedlern zu. Ihm zufolge hatten Siedler bereits nachts Kabel beschädigt, was zu einem Stromausfall führte. Die Offiziere, die am Morgen geschickt wurden, um Essen wiederherzustellen, wurden angeblich während der Reparaturen mit Stöcken geschlagen. Die Polizei sagt, sie hätten begonnen, Beweise und Zeugenaussagen mit der Unterstützung der Armee zu sammeln. Sie hatte in ihrem ersten Bericht keine Untersuchung angekündigt.

Reparationen, die bereits anderswo in der Westbank behindert wurden

Al-Mughayir hatte im September etwa 3.300 Einwohner, so das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA). In ihrem Bericht vom 11. September hatten die Vereinten Nationen bereits mehr als 56 Angriffe von Siedlern verzeichnet, die seit Anfang des Jahres Schäden erlitten oder verursacht hatten. Es berichtete auch, dass der Hauptzugang zum Dorf von der Allon-Straße seit Mitte 2023 von israelischen Streitkräften geschlossen wurde.

In einem am 26. November veröffentlichten Bericht identifizierte das OCHA 55 Angriffe von Siedlern, die zwischen dem 17. und 23. November an 46 Orten im Westjordanland Schäden verursacht oder verursacht hatten. Der Bericht zitiert unter anderem Al-Masoudiya in der Nähe von Nablus, wo die Bewohner nach Informationen der Vereinten Nationen mehr als zwei Monate lang keinen Strom mehr hatten, nachdem das Netz beschädigt worden war und Reparaturhindernisse bestanden hatten.

In Al-Mughayir waren weder die Anzahl der von der Kürzung betroffenen Ausbrüche noch der Zeitpunkt der Erholung des Stroms am Samstagnachmittag bekannt.

Foto des Dorfes, Juli 2012:Yaakov () / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0Boxen und Ankleiden unter der gleichen Lizenz.

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